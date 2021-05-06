«Челси» вышел в финал ЛЧ впервые с 2012 года и в третий раз в истории

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06 мая 2021, 00:09

«Челси» обыграл «Реал» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Лондонский клуб вышел в финал ЛЧ впервые с 2012 года – в том году клуб завоевал трофей, победив «Баварию» в серии послематчевых пенальти.

Также «Челси» играл в финале ЛЧ в 2008 году и проиграл «Манчестер Юнайтед» – также в серии одиннадцатиметровых. Таким образом, «Челси» сыграет в финале ЛЧ в третий раз в истории.

В финале текущего розыгрыша «синие» встретятся с «Манчестер Сити». Игра пройдет 29 мая в Стамбуле.