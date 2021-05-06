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«Челси» вышел в финал ЛЧ впервые с 2012 года и в третий раз в истории

06 мая 2021, 00:09
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Челси» обыграл «Реал» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Лондонский клуб вышел в финал ЛЧ впервые с 2012 года – в том году клуб завоевал трофей, победив «Баварию» в серии послематчевых пенальти.

Также «Челси» играл в финале ЛЧ в 2008 году и проиграл «Манчестер Юнайтед» – также в серии одиннадцатиметровых. Таким образом, «Челси» сыграет в финале ЛЧ в третий раз в истории.

В финале текущего розыгрыша «синие» встретятся с «Манчестер Сити». Игра пройдет 29 мая в Стамбуле.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
06 мая в 00:56
УЕФА должна подстраховаться и быть готовой к возможному переносу финального матча ЛЧ в другую страну из-за жесткого лок-дауна в Турции. Раз уж так вышло, что в главном матче турнира играют две английские команды, то справедливо было бы провести матч у них на родине на нейтральном поле, например где-нибудь в Ливерпуле тем более, что там в отличии от Турции требования по карантину смягчают и возможен допуск болельщиков на стадионы.
ABir
ABir
06 мая в 00:16
Реал вполне заслуженно уступил в полуфинале ЛЧ Челси, как раньше парижане тоже вполне заслуженно пропустили дальше МанСити.
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