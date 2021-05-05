«Ман Сити» — 9-й английский клуб в финале Кубка/Лиги чемпионов. Узнайте все команды, которые подбирались к трофею так близко

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вчера, 20:31

Ширится круг соискателей «ушастого».

Второй сезон подряд исторический список команд, добиравшихся до финала Кубка/Лиги чемпионов расширяется: в 2020-м ПСЖ впервые добрался до решающего матча главного клубного турнира Европы, а вчера парижане уступили дорогу в финал «Манчестер Сити», который никогда не забирался так высоко по сетке. При этом список победителей за последние 24 года принял только одного новичка — «Челси». Сумеет ли «Ман Сити» с первой попытки выиграть финал Лиги чемпионов?

Все финалисты Кубка/Лиги чемпионов: Англия вне конкуренции

Англия (9 клубов): «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла», «Челси»/*«Арсенал», «Лидс Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити»**.

* здесь и далее до знака «/» перечислены команды, завоевывавшие Кубок чемпионов, после — добиравшиеся до финала, но не имеющие побед на своем счету.

**«Манчестер Сити» на особом положении, ведь «горожане» завоевали право сыграть в финале и еще могут одержать в нем победу.

22 раза английские команды играли в финалах главного еврокубка, чаще всех это делали «Ливерпуль» (9) и «Манчестер Юнайтед» (5). По общему числу финалов англичане уступают не только испанцам с их рекордными 29 выходами в решающие матчи, но и итальянцам (28), зато по разнообразию представителей родоначальникам футбола нет равных. «Манчестер Сити» точно станет девятым финалистом Лиги чемпионов от Англии и может стать шестым клубным чемпионом Европы от этой страны, хотя даже нынешние пять — это рекорд.

Италия (6 клубов): «Милан», «Интер», «Ювентус»/«Фиорентина», «Рома», «Сампдория»

На счету «Большой троицы» с севера Италии дюжина Кубков чемпионов, причем «Милан» выиграл больше половины трофеев, а «Фиорентина», «Рома» и «Сампдория» добирались до финалов, в которых проигрывали абсолютным грандам — «Реалу», «Ливерпулю» и «Барселоне» соответственно.

Германия (6 клубов): «Бавария», «Боруссия Дортмунд», «Гамбург»/«Байер», «Боруссия Менхенгладбах», «Айнтрахт Франкфурт»

Из немецкой шестерки выделим «Гамбург», который нынешний сезон проводит во второй Бундеслиге. «Динозавры» дважды добирались до финалов Кубка чемпионов в 80-е годы прошлого века: в 1980-м проиграли в решающей схватке «Ноттингему» Брайана Клафа (0:1), а три года спустя с тем же минимальным счетом взяли верх над «Ювентусом». Единственный гол в дебюте встречи забил Феликс Магат, снискавший впоследствии славу и на тренерском поприще.

Франция (5 клубов): «Марсель»/«Реймс», «Монако», «Сент-Этьен», «Пари Сен-Жермен»

У французских клубов худшая статистика в финалах Кубка/Лиги чемпионов среди всех национальных федераций: 6 попыток и всего лишь 1 победа. И даже единственный успех оказался омрачен последующей дисквалификацией «Марселя», ставшего сильнейшим в Европе в сезоне-1992/93. Из-за махинаций президента Бернара Тапи «Олимпик» стал единственным победителем Лиги чемпионов, у которого не было даже шанса защитить свой титул.

Испания (4 клуба): «Реал», «Барселона»/«Атлетико», «Валенсия»

Испания лидирует по количеству завоеванных Кубков чемпионов (18) и по количеству финалистов (29), однако все эти достижения на совести всего лишь четырех клубов, причем поднимали над головой трофей только футболисты «Реала» и «Барселоны». У «Валенсии» с «Атлетико» 5 финалов на двоих и ноль побед в них, причем в 3 из 5 случаев поражения «Кольчонерос» и «Лос Чес» наносил мадридский «Реал», а еще по разу они проиграли «Баварии».

Нидерланды (3 клуба): «Аякс», «Фейеноорд», ПСВ

Все клубы из голландской «Большой тройки» не только играли в финалах, но и выигрывали их. «Фейеноорд» и ПСВ исключительно распорядились своими единственными попытками, причем ПСВ одержал историческую победу в 1988 году под руководством нашего доброго знакомого Гуса Хиддинка. «Аякс» дважды уступал в финалах, но и добывал Кубок чемпионов четыре раза.

Португалия (2 клуба): «Порту», «Бенфика»

Португалия — одна из восьми стран, делегировавших в финалы Кубка/Лиги чемпионов больше одной команды. «Порту» и «Бенфика» по два раза становились сильнейшими в Европе, при этом нельзя не упомянуть о том, что «орлы» выиграли первые два финала, а пять последующих проиграли. Говорят, что все дело в проклятии Белы Гуттманна — тренера, который завоевал для «Бенфики» европейские трофеи в 1961-м и 1962-м и ушел, получив отказ на просьбу о повышении зарплаты.

Югославия/Сербия (2 клуба): «Црвена Звезда»/«Партизан»

В 1991 году «Црвена Звезда» обыграла в серии пенальти финального матча «Марсель». В той команде блистали Синиша Михайлович, Роберт Просинечки и Деян Савичевич, будущие звезды видных европейских клубов. Злейшие враги «звездашей» могли выиграть Кубок чемпионов на четверть века раньше: в 1966 году «Партизан» даже вел в счете в финальном матче против «Реала», но в итоге уступил 1:2.

Румыния (1 клуб): «Стяуа»

Один клуб, два финала. «Стяуа» была очень сильна во второй половине 80-х. Так, в 1986-м команда Эммериха Енея в финальном матче превзошла «Барселону» по итогам удивительной серии пенальти, в которой из восьми ударов цели достигли лишь два. Каталонцы запороли все свои 4 попытки, румыны взяли себя в руки после двух промахов в начале. В итоге серия завершилась с удивительным счетом 2:0. Три года спустя в финале с участием «Стяуа» было забито в два раза больше голов в основное время, и все они влетели в ворота: звездный «Милан» был беспощаден — 4:0.

Шотландия (1 клуб): «Селтик»

У фанатов «Селтика» есть непобедимый аргумент в спорах с поклонниками «Рейнджерс»: «Покажите ваш Кубок чемпионов!», — говорят они как бы между делом. Действительно, «Селтик» взял престижнейший трофей в 1967-м, одержав волевую победу в финале над миллионерами из «Интера». Три года спустя у «кельтов» был еще один шанс, но они уступили «Фейеноорду», пропустив роковой гол на 117-й минуте.

Греция (1 клуб): -/«Панатинаикос».

Бельгия (1 клуб): -/«Брюгге».

Швеция (1 клуб): -/«Мальме».

16 команд по разу добирались до финалов Кубка/Лиги чемпионов и упускали свои единственные шансы. Среди этих 16 клубов выделяются «Панатинаикос», «Брюгге» и «Мальме», потому что они единственные представители своих стран на такой высокой стадии турнира. Любопытно, что все финалы с участием этих команд пришлись на 70-е: в 1971-м «Панатинаикос» уступил «Аяксу», в 1978-м «Брюгге» не сумел сотворить сенсацию в битве с «Ливерпулем», а на следующий год «Мальме» под руководством молодого английского тренера Боба Хафтона проиграл английскому же «Ноттингему» Брайана Клафа.