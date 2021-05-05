С 2003-го за сезон в ЛЧ только один вратарь сделал больше сэйвов, чем Навас

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас отразил 54 удара в створ ворот в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
С 2003 года, когда началась вестись данная статистика, только бывший вратарь «Челси» Пётр Чех смог сделать больше сэйвов (58) в одном сезоне Лиги чемпионов (2011/12).
54 – Keylor Navas a arrêté 54 tirs cadrés adverses en Ligue des Champions cette saison, le 2e plus haut total pour un gardien sur une même saison depuis qu’Opta analyse la compétition (2003/04) derrière Petr Cech en 2011/12 (58). Crucial. pic.twitter.com/KKy1cyPrBC— OptaJean (@OptaJean) May 5, 2021
Напомним, что ранее Кейлор Навас был признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам марта.