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С 2003-го за сезон в ЛЧ только один вратарь сделал больше сэйвов, чем Навас

05 мая 2021, 15:25

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас отразил 54 удара в створ ворот в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

С 2003 года, когда началась вестись данная статистика, только бывший вратарь «Челси» Пётр Чех смог сделать больше сэйвов (58) в одном сезоне Лиги чемпионов (2011/12).

Напомним, что ранее Кейлор Навас был признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам марта.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
05 мая в 21:50
Чех только с Баварией 50 ударов потащил. Но там больше заслуга некоторых кривоногих была.
bublikyo
bublikyo
05 мая в 18:59
Чех тогда был безумно хорош, особенно в финале. Он угадал все 6 раз в какой угол будут бить при пенальти, и потащил 2 из них
Dirty_Harry
Dirty_Harry
05 мая в 18:48
Есть еще шанс у Хандановича ,если Интер не сольется на ранней стадии
Elliada
Elliada
05 мая в 18:22
Танкист лучший
УЕСКА
УЕСКА
05 мая в 16:10
Против Баварии Навас конечно затащил но с Сити сыграл не лучшим образом. Первый гол в Париже на его совести. В Манчестере тоже не выручил.
sihafazatron
sihafazatron
05 мая в 15:27
навас хорош, но чех был круче))
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