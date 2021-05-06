За четыре месяца в «Челси» Тухель обыграл 6 топ-тренеров

«Челси» продолжает показывать великолепные результаты при Томасе Тухеле.
Всего за четыре месяца в лондонском клубе немецкий специалист успел обыграть уже шесть топ-тренеров. Тухель одержал победы над Карло Анчелотти («Челси» 2:0 «Эвертон»), Юргеном Клоппом («Ливерпуль» 0:1 «Челси»), Жозе Моуриньо («Тоттенхэм» 0:1 «Челси»), дважды над Диего Симеоне («Атлетико» 0:1 «Челси» и «Челси» 2:0 «Атлетико»), Хосепом Гвардиолой («Челси» 1:0 «Манчестер Сити») и Зинедином Зиданом («Челси» 2:0 «Реал»).
В матчах против топ-тренеров при Тухеле «Челси» забил 11 голов и пропустил лишь 1 мяч (в гостевой игре с «Реалом», которая завершилась со счётом 1:1).
Хотя Тухель проделал огромную работу. Почему ПСЖ его уволил?
Хотя Тухель проделал огромную работу. Почему ПСЖ его уволил?