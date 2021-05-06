За четыре месяца в «Челси» Тухель обыграл 6 топ-тренеров

1620281791

06 мая 2021, 09:16

«Челси» продолжает показывать великолепные результаты при .

Всего за четыре месяца в лондонском клубе немецкий специалист успел обыграть уже шесть топ-тренеров. Тухель одержал победы над («Челси» 2:0 «Эвертон»), («Ливерпуль» 0:1 «Челси»), («Тоттенхэм» 0:1 «Челси»), дважды над («Атлетико» 0:1 «Челси» и «Челси» 2:0 «Атлетико»), («Челси» 1:0 «Манчестер Сити») и («Челси» 2:0 «Реал»).

В матчах против топ-тренеров при Тухеле «Челси» забил 11 голов и пропустил лишь 1 мяч (в гостевой игре с «Реалом», которая завершилась со счётом 1:1).