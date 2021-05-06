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За четыре месяца в «Челси» Тухель обыграл 6 топ-тренеров

06 мая 2021, 09:16

«Челси» продолжает показывать великолепные результаты при Томасе Тухеле.

Всего за четыре месяца в лондонском клубе немецкий специалист успел обыграть уже шесть топ-тренеров. Тухель одержал победы над Карло Анчелотти («Челси» 2:0 «Эвертон»), Юргеном Клоппом («Ливерпуль» 0:1 «Челси»), Жозе Моуриньо («Тоттенхэм» 0:1 «Челси»), дважды над Диего Симеоне («Атлетико» 0:1 «Челси» и «Челси» 2:0 «Атлетико»), Хосепом Гвардиолой («Челси» 1:0 «Манчестер Сити») и Зинедином Зиданом («Челси» 2:0 «Реал»).

В матчах против топ-тренеров при Тухеле «Челси» забил 11 голов и пропустил лишь 1 мяч (в гостевой игре с «Реалом», которая завершилась со счётом 1:1).

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Все комментарии
makkie
makkie
06 мая в 12:29
Зато 7-го топ-тренера Семака ни разу не обыграл )))
Баобаб
Баобаб
06 мая в 11:53
Анчелотти с Моуриньо давно уже не топ тренеры, а Симеоне топ только из-за своей зарплаты.
112910415
112910415
06 мая в 11:02
срочно присвоить ему категорию супер-пупер-топ !
Elliada
Elliada
06 мая в 10:49
Вот когда это принесет результат, тогда будет зачет. А пока Челси в двух финалах и борется за путевку ЛЧ на следующий сезон.

Хотя Тухель проделал огромную работу. Почему ПСЖ его уволил?
poodle
poodle
06 мая в 10:00, ред.
кто назвал Зидана топ тренером,покажите мне этого шкеда?!!)
ДСА
ДСА
06 мая в 09:42
Тут тренерский талант на лицо.
VeniaminS
VeniaminS
06 мая в 09:29
Отлично,можно его поздравить!!!
sihafazatron
sihafazatron
06 мая в 09:23
5 топ-тренеров и моуриньо)
Ironigor
Ironigor
06 мая в 09:22
Нынче финал будет на носу , это будет самая главная Победа ✌ !!! Удачи тебе Тухель !!!
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