Тухель вошёл в историю Лиги чемпионов, установив уникальное достижение

1620249823

06 мая 2021, 00:23

«Челси» обыграл «Реал» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Главный тренер лондонской команды стал в истории турнира первым тренером, который дошел до финальной стадии с двумя разными командами два года подряд.

В 2020 году ПСЖ под руководством немецкого специалиста проиграл в финале турнира «Баварии» (0:1).

В финале текущего розыгрыша «Челси» встретится с «Манчестер Сити».