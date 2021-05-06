Тухель вошёл в историю Лиги чемпионов, установив уникальное достижение

«Челси» обыграл «Реал» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Главный тренер лондонской команды Томас Тухель стал в истории турнира первым тренером, который дошел до финальной стадии с двумя разными командами два года подряд.
В 2020 году ПСЖ под руководством немецкого специалиста проиграл в финале турнира «Баварии» (0:1).
В финале текущего розыгрыша «Челси» встретится с «Манчестер Сити».
Прекрасно выстроенный прессинг, в атаке совершенно ничего не дали создать, в центре поля действовали синие очень мощно, в первую очередь благодаря канте, сумасшедшие матчи выдал, благодаря его действиям, во многом, Челси сегодня взял верх.
Что же касается Тухеля, считаю, что псж совершил дичайшую ошибку, что уволили его, мне кажется, что проблема парижан в лч заключается в том, что они не дают тренеру поработать больше сезона-двух, взять тот же сити или ливерпуль, сколько было неудач, но руководство доверяет тренеру и на выходе результат.
Ну а Челси остаётся только позавидовать, что они заполучили такого тренера, у которого есть своя стратегия и мастерство заряжать футболистов
Прекрасно выстроенный прессинг, в атаке совершенно ничего не дали создать, в центре поля действовали синие очень мощно, в первую очередь благодаря канте, сумасшедшие матчи выдал, благодаря его действиям, во многом, Челси сегодня взял верх.
Что же касается Тухеля, считаю, что псж совершил дичайшую ошибку, что уволили его, мне кажется, что проблема парижан в лч заключается в том, что они не дают тренеру поработать больше сезона-двух, взять тот же сити или ливерпуль, сколько было неудач, но руководство доверяет тренеру и на выходе результат.
Ну а Челси остаётся только позавидовать, что они заполучили такого тренера, у которого есть своя стратегия и мастерство заряжать футболистов