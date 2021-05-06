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Тухель вошёл в историю Лиги чемпионов, установив уникальное достижение

06 мая 2021, 00:23
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Челси» обыграл «Реал» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Главный тренер лондонской команды Томас Тухель стал в истории турнира первым тренером, который дошел до финальной стадии с двумя разными командами два года подряд.

В 2020 году ПСЖ под руководством немецкого специалиста проиграл в финале турнира «Баварии» (0:1).

В финале текущего розыгрыша «Челси» встретится с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S ответ Beekeeper (раскрыть)
06 мая в 13:10
Не в обороне дело. У Сити более сбалансированный состав и давно выстроенная система. А у Челси случаются провалы. Но посмотрим.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
06 мая в 11:00
Французская голова смеялась над пепой несколько лет
25процентный клоун
25процентный клоун
06 мая в 10:54, ред.
Не Челси сильный, а Реал никакой.
Но Тухель топище
Beekeeper
Beekeeper ответ Klaus-S (раскрыть)
06 мая в 10:39
не должен, Челси выиграет, оборона челси и оборона ПСЖ разные вещи, к тому же обороны как таковой у ПСЖ не было. Но я рад что сити дошли до финала болел за них, теперь вышел челси, буду за челси топить :)
beefs
beefs
06 мая в 10:34
Тухель в этом году перещеголял своего земляка, так держать...
karnager
karnager
06 мая в 10:03
Клопп - ничто, Тухель - все!
Caniggia
Caniggia
06 мая в 08:24
Тухлый монстр!
goalaktika
goalaktika
06 мая в 08:04
Это говорит о том что он сильный тренер
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 мая в 08:01
Тухель знает своё дело.
DXTK
DXTK
06 мая в 07:37
главное чтобы тухэль не превратился в эктора купера проиграв два финала ЛЧ подряд......
xien_8686
xien_8686
06 мая в 07:21
Пусть победит кто лучше сыграет.удачи обойм клубам.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ gen.v3trov (раскрыть)
06 мая в 06:47
а какой у француза опыт? отбывать номер на бровке когда Перес все купил?
Знатог
Знатог
06 мая в 06:32
С такой командой и я бы дошёл до финала.
Klaus-S
Klaus-S
06 мая в 06:14
Английский футбол опять на подъёме .)
Заруба в финале будет серьёзная. Скорее всего выиграет Сити.
112910415
112910415
06 мая в 06:12
крутой мужик, однако !
bratskij
bratskij
06 мая в 06:11
Давай Челси, мы с тобой!"!!
A.S.A
A.S.A
06 мая в 06:05
Боссы ПСЖ нервно курят в сторонке!)
Василий Корнечук
Василий Корнечук
06 мая в 05:53
Что ни день, то новое достижение
nikoladolgov
nikoladolgov
06 мая в 05:32
Ну МС это не Бавария !
Трухель легко их уделает с любой командой!
Василий 50
Василий 50
06 мая в 05:12
А теперь нужно выиграть в финале.
1_DEIVID
1_DEIVID
06 мая в 03:24
Самое смешное, что походу следующего сезона его уволят, т.к. результаты Челси в АПЛ будут не очень.
Ozabot
Ozabot
06 мая в 02:39
Тухель крут. Боссы ПСЖ наверное психуют и уже увольняют менеджмент клуба.
Ironigor
Ironigor
06 мая в 02:17
Как я и говорил тут проиграл сам Зидан !!! Причём Тухель в этом противостоянии как будто играл с форой ферзя !!! Ничего не дав сделать Зидану !!! Игра шла под полным превосходством Челси, учитывая ещё те моменты которые не были реализованы. Крутой Томас.. Очень крутой. Браво!
С Сити будет явно сложнее. Там лысая испанская голова варит получше лысой французской отлетевшей бошки (при всем уважении к Зизу). Ждём финала ,яркой шахматной партии !!! Всем Добра !!!
G_E_O_R_G_I_A
G_E_O_R_G_I_A
06 мая в 02:05
И в этом финале он проиграет))
gen.v3trov
gen.v3trov
06 мая в 01:05
Браво Тухель, прекрасные два матча с тактической точки зрения, полностью переиграл Зидана, несмотря на опыт француза.
Прекрасно выстроенный прессинг, в атаке совершенно ничего не дали создать, в центре поля действовали синие очень мощно, в первую очередь благодаря канте, сумасшедшие матчи выдал, благодаря его действиям, во многом, Челси сегодня взял верх.
Что же касается Тухеля, считаю, что псж совершил дичайшую ошибку, что уволили его, мне кажется, что проблема парижан в лч заключается в том, что они не дают тренеру поработать больше сезона-двух, взять тот же сити или ливерпуль, сколько было неудач, но руководство доверяет тренеру и на выходе результат.
Ну а Челси остаётся только позавидовать, что они заполучили такого тренера, у которого есть своя стратегия и мастерство заряжать футболистов
311
311
06 мая в 00:56
Во тухлый даёт! Честно признаться, я скептически отнёсся к его назначению главфизрука Челси!)
allemz
allemz ответ dimagas2 (раскрыть)
06 мая в 00:49
Согласен с тобой, поэтому надеюсь, Пеп выжмет из своей головы всё и с полной ответственностью подойдёт к матчу.
Dauletbek
Dauletbek
06 мая в 00:48
И на такого тренера Барса не обратила внимания, жаль
dimagas2
dimagas2 ответ allemz (раскрыть)
06 мая в 00:48, ред.
Даже если проиграет никто ему плохого слова и не скажет,а вот Пепку будут хаять еще долго в случае поражения,так что статус аутсайдера для ТТ даже наверно в плюс.
allemz
allemz ответ Futurista (раскрыть)
06 мая в 00:44
Похоже на синдром Клоппа, оба тоже начинали в Майнце, оба также тренировали Боруссию, Клопп уже проиграл два финала, но третий выиграл, а Тухель только один финал успел проиграть, а второй на носу) В любом случае, интересный матч нас ждёт.
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