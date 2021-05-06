Азмун может играть под руководством Моуриньо в следующем сезоне

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в «Рому».
Как сообщается, новый главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо является поклонником таланта Эдина Джеко, однако босниец может покинуть команду после окончания нынешнего сезона. Эдину уже 35 лет, а его зарплата составляет 7,5 млн евро.
Если Джеко уйдёт из «Ромы», Моуриньо хотел бы видеть в своей команде Мауро Икарди из ПСЖ или Сердара Азмуна. Форвард «Торино» Андреа Белотти, в переходе которого ранее был заинтересован римский клуб, не входит в трансферные планы португальского специалиста.