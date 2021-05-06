Азмун может играть под руководством Моуриньо в следующем сезоне

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06 мая 2021, 12:37

Нападающий «Зенита» может перебраться в «Рому».

Как сообщается, новый главный тренер римского клуба является поклонником таланта , однако босниец может покинуть команду после окончания нынешнего сезона. Эдину уже 35 лет, а его зарплата составляет 7,5 млн евро.