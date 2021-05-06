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Азмун может играть под руководством Моуриньо в следующем сезоне

06 мая 2021, 12:37

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в «Рому».

Как сообщается, новый главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо является поклонником таланта Эдина Джеко, однако босниец может покинуть команду после окончания нынешнего сезона. Эдину уже 35 лет, а его зарплата составляет 7,5 млн евро.

Если Джеко уйдёт из «Ромы», Моуриньо хотел бы видеть в своей команде Мауро Икарди из ПСЖ или Сердара Азмуна. Форвард «Торино» Андреа Белотти, в переходе которого ранее был заинтересован римский клуб, не входит в трансферные планы португальского специалиста.

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номер 12
номер 12 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
06 мая в 20:56
Деньги, деньги, дребеденьги...
SinonSinon
SinonSinon
06 мая в 15:37
Моуриньо видел игру Азмуна за Ростов, когда Ростов играл с МЮ. Тогда на прессухе он говорил, что просмотрели с десяток игр Ростова, выделял Азмуна, Калачева, Нобоа
SHMEL
SHMEL ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
06 мая в 15:37
Дзюбу уже Марвелл подписал, в образе Дедпула детей на праздниках развлекать .
SHMEL
SHMEL
06 мая в 15:35
Неожиданно, но интересно было бы понаблюдать за Сердаром в Италии.
rubinovyi2
rubinovyi2
06 мая в 15:32
А,Дэдпул против не будет?))
pomor45
pomor45
06 мая в 15:01
Назревает роман Ромы и Азмуна.
pomor45
pomor45 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
06 мая в 15:00
И мастурбировать.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
06 мая в 14:59
Дзюбу возьмите, он будет рвать и метать!!11
marut
marut
06 мая в 13:29
Ключевое слово может
Ruslik1982
Ruslik1982
06 мая в 13:28
Азмун далеко пойдет. не понимаю чего он до сих пор прозябает в Зените
112910415
112910415
06 мая в 12:57
тяжеловато Азмуну придётся, не позавидуешь
Союзник противников
Союзник противников
06 мая в 12:45, ред.
Все уже запутались,сколько клубов " покупают" "иранско-миллеровского Месси".Да продайте уже его к чёрту,пока не проторговались;хотя ГАЗПРОМУ это-карманные расходы,но СП-2 в пятьдесят второй раз горит...Долго "президент империи" будет это терпеть-не ясно.
oFANATo
oFANATo
06 мая в 12:45
Придется Миллеру зарплату повышать Азмуну....а то не удержат.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 12:43
Азмуну давно пора на повышение!
номер 12
номер 12
06 мая в 12:40
Рома не уровень Азмуна. Севилья или Боруссия больше подходят
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