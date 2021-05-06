Де Хеа может воссоединиться с Моуриньо в «Роме»

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06 мая 2021, 12:10

Голкипер может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Как сообщается, вероятным местом продолжения карьеры испанца может стать «Рома». Новый главный тренер римского клуба заинтересован в обновлении команды. Португальский специалист первым делом хочет подписать голкипера, Де Хеа является приоритетным вариантом для Жозе.

Отмечается, что вероятность данного трансфера пока неизвестна, однако вратари «Ромы» и не удовлетворяют требованиям Моуриньо.

Напомним, что Де Хеа выступал под руководством Моуриньо с 2016 по 2018 год. Этот отрезок был одним из лучших в карьере испанского голкипера.