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Де Хеа может воссоединиться с Моуриньо в «Роме»

06 мая 2021, 12:10

Голкипер Давид Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Как сообщается, вероятным местом продолжения карьеры испанца может стать «Рома». Новый главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо заинтересован в обновлении команды. Португальский специалист первым делом хочет подписать голкипера, Де Хеа является приоритетным вариантом для Жозе.

Отмечается, что вероятность данного трансфера пока неизвестна, однако вратари «Ромы» Антонио Миранте и Пау Лопес не удовлетворяют требованиям Моуриньо.

Напомним, что Де Хеа выступал под руководством Моуриньо с 2016 по 2018 год. Этот отрезок был одним из лучших в карьере испанского голкипера.

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Все комментарии
asraeil
asraeil
06 мая в 13:46
По моему этого не будет
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
06 мая в 13:19
У Ромы не хватит денег на трансфер и зарплату
drug01
drug01
06 мая в 12:29
Вот это будет тандем
STVA 1
STVA 1
06 мая в 12:14
Зачем это де Хеа.... Хотя иногда надо сменить место
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