«Бавария» включилась в борьбу за Холанда

«Бавария» стала ещё одним претендентом на нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Как сообщается, мюнхенский клуб присоединился к «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Барселоне» и «Реалу» в борьбе за норвежца. Будущий главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн видит в Холанде потенциальную замену Роберту Левандовски.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» выбыл из гонки за подписание норвежца.
Пусть Нагельсманн наигрывает Чупо Мотинга и пацанов из дубля, он ведь лучший тренер бундеслиги, там пусть отрабатывает зарплату и трансфер.
Пусть Нагельсманн наигрывает Чупо Мотинга и пацанов из дубля, он ведь лучший тренер бундеслиги, там пусть отрабатывает зарплату и трансфер.