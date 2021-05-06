«Бавария» включилась в борьбу за Холанда

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06 мая 2021, 11:04

«Бавария» стала ещё одним претендентом на нападающего дортмундской «Боруссии» .

Как сообщается, мюнхенский клуб присоединился к «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Барселоне» и «Реалу» в борьбе за норвежца. Будущий главный тренер «Баварии» видит в Холанде потенциальную замену .

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» выбыл из гонки за подписание норвежца.