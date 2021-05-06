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«Бавария» включилась в борьбу за Холанда

06 мая 2021, 11:04

«Бавария» стала ещё одним претендентом на нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как сообщается, мюнхенский клуб присоединился к «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Барселоне» и «Реалу» в борьбе за норвежца. Будущий главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн видит в Холанде потенциальную замену Роберту Левандовски.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» выбыл из гонки за подписание норвежца.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Loko best (раскрыть)
08 мая в 08:20
А я тебе гугл что ли? 35-37 лямов за каждого, кроме Левы, который свободным перешел.
A.S.A
A.S.A
06 мая в 19:18
Бавария может себе это позволить! Во внутреннем первенстве они короли и довольно таки часто собирают "сливки" Бундеслиги, укрепляя свой состав и при этом ослабляя остальных
Carthaginian
Carthaginian
06 мая в 18:21
Ахахаха, что за бред? Нагельсманн может видеть кого его душе угодно, и покупать тоже, играя в FIFA. Покупает руководство, а не тренер. И они Флику, после требла, никого не купили, а для Нагельсманна затаряться по полной? ахаха бред.

Пусть Нагельсманн наигрывает Чупо Мотинга и пацанов из дубля, он ведь лучший тренер бундеслиги, там пусть отрабатывает зарплату и трансфер.
Loko best
Loko best ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
06 мая в 16:51
Серьезно???И за сколько они из купили у Боруссии?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Loko best (раскрыть)
06 мая в 16:18
Из последного Гетце, Хуммельс, Левандовски
ceret
ceret
06 мая в 13:22, ред.
Бавария ослабляет своих конкурентов в чемпионате .
Loko best
Loko best ответ ошалевший (раскрыть)
06 мая в 12:54
Да ладно,серьезно?И кого же Бавария купили у Боруссии?
ошалевший
ошалевший ответ Loko best (раскрыть)
06 мая в 12:49
скупать боруссию это же любимое занятие баварии
Loko best
Loko best ответ Estiva (раскрыть)
06 мая в 12:34
Бавария не привыкла покупать у конкурентов по Бундеслиге,а тут придется знатно раскошелится.Так,что я бы на месте болельщика Баварии не надеялся на этот трансфер.
Ironigor
Ironigor
06 мая в 11:52
Прошу всем соблюдать очередь, всё по спискам !!!
Estiva
Estiva
06 мая в 11:50
Надеюсь, что выберет Баварию
drug01
drug01
06 мая в 11:28
Желаем успеть сделать
ДАША Д
ДАША Д
06 мая в 11:27
Конкурентам не хочется продавать.
VeniaminS
VeniaminS
06 мая в 11:21
Надо брать!!!
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