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«Краснодар» интересуется одним из лучших бомбардиров сборной Австрии

06 мая 2021, 15:27

Нападающий «Шанхай СИПГ» Марко Арнаутович может перебраться в Россию.

Как сообщается, в подписании австрийского форварда заинтересован «Краснодар». Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

За свою карьеру Арнаутович выступал за «Твенте», «Интер», «Вердер», «Сток Сити» и «Вест Хэм». На счету нападающего 84 матча и 26 голов в составе сборной Австрии. Арнаутович является пятым лучшим бомбардиром в истории своей страны.

Напомним, что в феврале прошлого года интерес к Арнаутовичу проявлял «Локомотив».

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
07 мая в 22:31
Берга на Арнаутовича... И еще не факт, что случится трансфер. Увидит что-то быков в сторону, печально...
valt134
valt134
07 мая в 12:23
Хотел бы увидеть его в рядах Краснодара, но ,думаю, у него будут более достойные предложения.
nikot
nikot
06 мая в 20:55
Высокий и мощный нап,таких в Краснодаре не было,сгодится!
виктор бочарников
виктор бочарников
06 мая в 17:24
я так понимаю вопрос стоит, как укрепиться не задорого.
112910415
112910415
06 мая в 17:13
Краснодар может, почему бы нет )
Ironigor
Ironigor
06 мая в 17:13
Всё правильно, на заслуженную пенсию надо заработать !!! Россия матушка спасай трудоустрой !!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
06 мая в 16:00
еще один сбитый летчик хочет в РПЛ)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
06 мая в 15:49
Ну что,усиление под Гончаренко?
stanichnik
stanichnik
06 мая в 15:47
Хотелось бы подробнее узнать какие условия выдвигают стороны для возможного соглашения. Уж больно возраст у игрока критичный, хотя фк Краснодар любит в своих атакующих рядах видеть опытных нападающих. Достаточно вспомнить Ари, Берга, хотя Арнаутович не такой уж и старый, в составе "быков" полно его одногодок, таких, как Ионов Газинский, Стоцкий, Смольников. В общем мало верится, что такой трансфер возможен, но то что сейчас происходит в Краснодаре всё может быть.
drug01
drug01
06 мая в 15:40
Зачем спешить...
particular
particular
06 мая в 15:38
Краснодар, как всегда, на своей волне... Только теперь брызг добавляют неудачи крайнего сезона и целеустремлённость Ганчаренко...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
06 мая в 15:28
32 года - самое то для РПЛ!
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