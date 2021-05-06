«Краснодар» интересуется одним из лучших бомбардиров сборной Австрии

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06 мая 2021, 15:27

Нападающий «Шанхай СИПГ» может перебраться в Россию.

Как сообщается, в подписании австрийского форварда заинтересован «Краснодар». Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

За свою карьеру Арнаутович выступал за «Твенте», «Интер», «Вердер», «Сток Сити» и «Вест Хэм». На счету нападающего 84 матча и 26 голов в составе сборной Австрии. Арнаутович является пятым лучшим бомбардиром в истории своей страны.

Напомним, что в феврале прошлого года интерес к Арнаутовичу проявлял «Локомотив».