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Глава фан-клуба «Алании»: «Обидно, что с РФС всё упирается в формальности»

05 мая 2021, 23:46

Андрей Попов, руководитель фан-клуба «Аланские барсы», высказался о решении комиссии по лицензированию футбольных клубов не выдавать «Аланию» лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге.

Изначально мы не предполагали, что такой вариант событий возможен. Знаю, что руководство клуба договаривалось на проведение матчей за пределами региона на первую половину сезона, так как у нас идёт реконструкция стадиона. После окончания реконструкции игры бы проводились в Осетии. Но, к сожалению, ситуация опять складывается не в нашу пользу. Надеюсь, руководство добьётся справедливости, потому что наша команда показывает очень хороший результат — за два года мы вернулись из низшего дивизиона в высший.

Очень обидно, что всё упирается в формальности. Мы же готовы играть за пределами региона. Играть за деньги, будем арендовать стадион. Мы состоятельный клуб, можем себе позволить арендовать ту же «ВТБ Арену» на «Динамо». Поэтому считаю, что в первую очередь на весы нужно ставить спортивные принципы, а административные и бюрократические — на второй план. Что может клуб успеть предпринять до 12 мая? Разумеется, наш стадион до этого времени никак не построится. Но, наверное, есть механизмы другого воздействия на РФС. Может быть, РФС пойдет нам навстречу.

Что, если решение РФС станет для нас неутешительным? Это будет значить, что мы в очередной раз почувствуем себя обиженными и обделёнными. Мы проходили через многое — ликвидацию команды, вылет из высшей лиги, словом, были все взлеты и падения. Сейчас двигаемся в правильном направлении — и тут включается бюрократия. Это то, что нас не устраивает в принципе. Будем писать массовое письмо в РФС, которое подпишут болельщики «Алании», с просьбой допустить команду до игр в высшей лиге. Мы уверены, что если попадем в «стыки», то пройдем «Арсенал» и «Уфу» в одну калитку.

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112910415
112910415
06 мая в 06:35
больно и обидно
Байкал-38.
Байкал-38.
06 мая в 05:49
"Мы уверены, что если попадем в «стыки», то пройдем «Арсенал» и «Уфу» в одну калитку".

Клоун одним словом!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 мая в 04:47
Обидно, очень обидно но договорённости нужно выполнять.
stanichnik
stanichnik
06 мая в 00:36, ред.
Игрокам фк Оренбург и их болельщикам в разы обиднее, фк Алания только через стыковые матчи может пробиться в РПЛ в то время, как Оренбург уже обеспечил себе законное право на будущий год играть в ранге сильнейших в честной борьбе по спортивному принципу. Мало того уральцы победили дома и сыграли вничью с основным конкурентом Нижним Новгородом, который как раз допускают к РПЛ вместо них.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
06 мая в 00:35
Пора сократить РПЛ до 8-10 команд.
У них не будет проблем с лицензированием.
LAISMEN
LAISMEN
06 мая в 00:03, ред.
Представляю как обидно будет тренеру и игрокам болельщикам Алании. Столько бились и в жару и холод себя не жалея. травмы, нервы.....а какой то дядя в РФС сказал НЕТ
Ironigor
Ironigor
05 мая в 23:55
В одну колитку конечно мы не пройдем, но постараться выиграть конечно сможем !!! Оптимист ты наш !!!☝😜👍✊ И пусть восторжествует справедливость !!!
Всем Добра !!!
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