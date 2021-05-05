Глава фан-клуба «Алании»: «Обидно, что с РФС всё упирается в формальности»

Андрей Попов, руководитель фан-клуба «Аланские барсы», высказался о решении комиссии по лицензированию футбольных клубов не выдавать «Аланию» лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге.

Изначально мы не предполагали, что такой вариант событий возможен. Знаю, что руководство клуба договаривалось на проведение матчей за пределами региона на первую половину сезона, так как у нас идёт реконструкция стадиона. После окончания реконструкции игры бы проводились в Осетии. Но, к сожалению, ситуация опять складывается не в нашу пользу. Надеюсь, руководство добьётся справедливости, потому что наша команда показывает очень хороший результат — за два года мы вернулись из низшего дивизиона в высший.

Очень обидно, что всё упирается в формальности. Мы же готовы играть за пределами региона. Играть за деньги, будем арендовать стадион. Мы состоятельный клуб, можем себе позволить арендовать ту же «ВТБ Арену» на «Динамо». Поэтому считаю, что в первую очередь на весы нужно ставить спортивные принципы, а административные и бюрократические — на второй план. Что может клуб успеть предпринять до 12 мая? Разумеется, наш стадион до этого времени никак не построится. Но, наверное, есть механизмы другого воздействия на РФС . Может быть, РФС пойдет нам навстречу.