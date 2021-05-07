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«Крылья» — о Сергееве: «Нам не поступало предложений от „Краснодара“»

07 мая 2021, 12:19

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Ивана Сергеева в «Краснодар».

Нам не поступало предложений от «Краснодара». И на этом точка. Мне кажется, все понятно. Общались с агентом Сергеева Павлом Андреевым по улучшению контракта? Естественно, мы какие-то действия осуществляем. Хочу подчеркнуть, что у Ивана действующий контракт до 2022 года. Наши переговоры строятся на том, что мы пытаемся улучшать условия, чтобы создать предпосылки для сохранения Ивана в команде. Давайте по игрокам в конце сезона всё расскажу, это будет правильно. Вы знаете, у нас осталось два матча первенства и один кубковый. Футболисты — это люди, это фамилии. На мой взгляд, не совсем правильно их обсуждать по ходу сезона.

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Я_Андрей
Я_Андрей
08 мая в 16:22
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    07 мая в 12:55
    Теперь будут цену набивать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    07 мая в 12:39
    Имя Сергеева на слуху, нужно поддерживать ажиотаж. Чем больше желающих появится купить, тем выше ценник можно выставить. Крылья молодцы, умеют работать с форвардами.
    Соболева отправили в Спартак ,нашли Сергеева. Причём в Торпедо-то он не блистал, а раскрылся именно в Самаре.
    Кстати, может ему и смысла нет переходить куда-то. Вдруг Крылья именно его команда, а в другой не срастётся? Многое зависит от игровых схем и стиля игры команды.
    Так что Ивану стОит как следует подумать о своей дальнейшей карьере...
    ДСА
    ДСА
    07 мая в 12:39
    Сергеев уже чемоданы пакует.
    izrafel
    izrafel
    07 мая в 12:38
    Коротко и четко все ответил
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    07 мая в 12:35
    Калакуцкий прав , агент волну гонит, контракт до 22 года, зачем херней заниматься ?
    Если только Спартак предложит как обычно по мильену баксов каждому сверх всех отступных ...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    07 мая в 12:21
    Никак не оставят в покое Сергеева, хотя бы в финале кубка дали бы без лишних треволнений сыграть.
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