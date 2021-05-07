ГлавнаяНовости

Комиссия РФС: «Кабелла ошибочно был удалён в матче с „Сочи“»

07 мая 2021, 17:20

Сегодня состоялось заседание ЭСК РФС, на котором были изучены спорные эпизоды матчей 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой» (1:1), «Ротором» и «Ахматом» (1:0), «Краснодаром» и «Сочи» (1:3).

Комиссия решила, что судья Иван Сиденков ошибочно показал вторую желтую карточку Реми Кабелла на 78-й минуте матча «Краснодар» – «Сочи»,

Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте, Василий Казарцев не зафиксировал фол в штрафной «Уфы» на 86-й минуте.

Во всех этих случаях решение экспертов было единогласным.

Все новости
Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА в заключительном туре РПЛ
13 мая Комментарии19
«Спасибо, что лишили меня финала». Неймар — о жёлтой карточке в матче Кубка
13 мая Комментарии9
ОфициальноУЕФА объявил судей на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
12 мая Комментарии9
Идову: «То ставят левые пенальти, то не ставят, кажется, стопроцентные»
11 мая Комментарии9
Арбитр Федотов: «Удаление Глушенкова в матче со „Спартаком“ — правильное»
10 мая Комментарии2
Федотов: «Гол „Химок“ в ворота „Спартака“ нельзя было засчитывать»
10 мая Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
08 мая в 02:23
Два года назад удаление Каборе, признанное ошибочным тем не менее стоило клубу 20 000 000 евро. Или 1,6 миллиарда рублей. Дорогой свистун, однако.
cska1948
cska1948 ответ 1-я конная (раскрыть)
07 мая в 19:34
Они возмущались и довольно бурно, что Ахметову КК отменили!
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
07 мая в 19:33
Даже не удосужились указать, какая команда нарушила правила!
1-я конная
1-я конная ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
07 мая в 19:15
Нам тоже. Странно, что спартаковские не возмущаются удалением Ахметова - они же все за справедливость. Правда, когда это им выгодно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
07 мая в 19:12
А потому что он был удалён за вторую жёлтую. А отменить можно только прямую красную
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 мая в 18:33
Быкам за эту ошибку баллов не добавят.
виктор бочарников
виктор бочарников
07 мая в 18:32
Другое дело,как-то прям полегчало.
beefs
beefs
07 мая в 17:50
и что из этого, почему-то Кабелле не отменили красную, а судей не наградили, непорядок...
shlomo
shlomo
07 мая в 17:47
Ничего нового....
Союзник противников
Союзник противников
07 мая в 17:46
КАк вы хитро сформулировали ,а на самом деле-не назначил пенальти в ворота "Уфы".
Uladzimir Kazakevich
Uladzimir Kazakevich
07 мая в 17:42
К сожалению я не получил удовольствия
от участия в этом конкурсе !
Ironigor
Ironigor
07 мая в 17:39
Изучаю изучают , толку не маем !!!
нечитайло
нечитайло
07 мая в 17:36
Удаление арбитру
jobss
jobss ответ Uladzimir Kazakevich (раскрыть)
07 мая в 17:24, ред.
у каждого конкурса есть свои правила, здесь было решено сделать такие, конкурс один для всех, пользователи в одинаковых условиях
ДСА
ДСА
07 мая в 17:22
Тут главное наказать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100