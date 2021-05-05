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Кукуян рассудит «Локомотив» и «Динамо»

05 мая 2021, 16:12

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Центральный матч «Локомотив» — «Динамо» обслужит Павел Кукуян, который недавно также работал на игре «Спартак» — ЦСКА.

«Ахмат» — «Тамбов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR - Иван Сиденков; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Сочи» — «Ротор»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья - Евгений Буланов; VARСергей Иванов; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Владимир Овчинников.

«Уфа» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Илья Елеференко; резервный судья — Кирилл Силантьев; VARАлексей Сухой; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Локомотив» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья — Андрей Фисенко; VARПавел Шадыханов; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Тарас Безубяк.

«Арсенал» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; VARИгорь Панин; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Кирилл Большаков; резервный судья — Ян Бобровский; VARАлексей Амелин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Урал» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья — Константин Аверьянов; VARВладимир Москалев; AVAR — Валерий Данченко; инспектор - Александр Колобаев.

«Спартак» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Игорь Низовцев; VARНиколай Волошин; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Эдуард Малый.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
05 мая в 21:55
Ух ты!
А я думал Сухина собственноручно лишил Локо домашней игры.
Или Федун 3 раза в судейскую заходил до матча?)

Не переживай, Коля, 6 пробоин от Динамо не получите ))
RomzesRZN
RomzesRZN
05 мая в 21:38, ред.
Впервые с тех пор, как Зеня стал чемпионом, на его матчи не ставят на основную игру или вар кого-то из пятёрки Кукуян, Мешков, Турбин, Карасёв, Иванов. Совпадение? Не думаю.
Сп62
Сп62 ответ Санчо Панса (раскрыть)
05 мая в 21:33
Меняем Безбородова на Кукуяна. Рассчёт после игры.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Палыч82 (раскрыть)
05 мая в 21:15, ред.
    Палыч82
    Палыч82 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    05 мая в 21:08
    Да нет там слива... Просто инфантильно сыграли, уверовали в свою удачу, а надо было готовиться к битве жизни на смерть. В других участников еврокубков не верится, у Николича все таки есть какая-никакая перспектива с командной расстановкой. Так что перед финалом КР нужно позитивное настроение, пусть сложится все в пользу российского футбола
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Ген Геныч (раскрыть)
    05 мая в 19:58
    Есть еще третий турнир Кубок Конфедерации. Вот от туда могут и из группы выйти...). Новый турнир .
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    05 мая в 19:56
    Где жареным пахнет , там и Кукуян.....). Свадебный генерал и игрушка в чьих то руках.
    112910415
    112910415
    05 мая в 19:13
    трудно будет судье
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    05 мая в 19:03
    Да ни одна из наших команд в ЛЧ не сможет !!!!!!!!!!!!!По мне,лучше бы все наши команды в ЛЕ выступали бы,там хоть какой то шанс из группы выйти будет!!!!!!!!!!
    ermak6848
    ermak6848
    05 мая в 18:55
    Ну если судья матча Павел Кукуян - то фк " ДИНАМО " Москва Ку-Ку.. ноль ОчкоФФ
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    05 мая в 17:56
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      05 мая в 17:43
      Желаю поражения паровозам за слив Зениту
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      05 мая в 17:40
      Везунчик Пашка) А если серьезно, то могли кого-то и получше назначить на этот матч, нежели товарища Куку! Безбородов будет судить матч своей любимой красно-белой команды? Не удивлен...
      Байкал-38
      Байкал-38
      05 мая в 17:36, ред.
      Федун насосал (бензина), да ещё и наныл!!! Хочет хоть в квалификации гимн ЛЧ послушать...
      Mangur
      Mangur
      05 мая в 17:29
      Тяжёлая игра будет у Динамо. Удачи.
      gentlewolf
      gentlewolf
      05 мая в 17:28
      Кукуян, видимо по спартаковской наводке и к их же выгоде, будет нам возвращать то, что украл Кукуляк в матче с Химками.
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK-
      05 мая в 17:26
        1-я конная
        1-я конная
        05 мая в 17:25
        Только заметил - Федун призвал своего "джокера" на домашнюю игру )))
        1-я конная
        1-я конная
        05 мая в 17:24
        Контрольный выстрел в ногу Локо ради "два матча в ЕК" для Спартака
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        05 мая в 17:16, ред.
        Динамо с Победой !!!
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK-
        05 мая в 17:16
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          05 мая в 17:12
            Байкал-38
            Байкал-38
            05 мая в 17:09
            Локо лишили право домашней игры, да ещё Кукуяна поставили.... Ну, что тут сказать... Федун очень хочет в ЛЧ....
            Сергеевич вернулся1
            Сергеевич вернулся1
            05 мая в 17:03
            Время стимулирования и симулирования. А судейство? После Вилкова свистеть будут ровно. Только отмороженные решатся на "ошибку".
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            05 мая в 16:49
            Лишь бы правильно свистел, а не куковал ....кому сколько до пролета осталось.
            sv_1969
            sv_1969
            05 мая в 16:42
            Кукуян , Кукуляк ((( Что мне подсказыает что не будет ничего хорошего(
            Locomotive Breath
            Locomotive Breath
            05 мая в 16:35, ред.
            Про футбол можно забыть.)
            Выходят на арену силачи, т.е. парни со свистками.
            Shustriy
            Shustriy
            05 мая в 16:20
              AmIIIeR89
              AmIIIeR89
              05 мая в 16:17
              Кукуян вроде судит обычно как надо Спартаку. По крайней мере в матчах Спартака, посмотрим, как тут судить будет
              Ironigor
              Ironigor
              05 мая в 16:15
              Ну всё , там где Кукуян, там ждём капкан !!!
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