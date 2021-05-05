Кукуян рассудит «Локомотив» и «Динамо»

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05 мая 2021, 16:12

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура РПЛ . Об этом сообщает официальный сайт РФС .

Центральный матч «Локомотив» — «Динамо» обслужит Павел Кукуян, который недавно также работал на игре «Спартак» — ЦСКА .

«Ахмат» — «Тамбов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR - Иван Сиденков; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Сочи» — «Ротор»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья - Евгений Буланов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Владимир Овчинников.

«Уфа» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Илья Елеференко; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Локомотив» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Тарас Безубяк.

«Арсенал» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Игорь Панин; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Кирилл Большаков; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Урал» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Валерий Данченко; инспектор - Александр Колобаев.