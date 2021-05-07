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Арбитр Васильев отстранён от работы на матчах РПЛ за грубую ошибку

07 мая 2021, 16:10

Глава судейского комитета Российского футбольного союза и председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц рассказал об итогах заседания комиссии.

Сегодня состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Эксперты изучили эпизоды 28-го тура РПЛ в матчах ЦСКА — «Уфа», «Ротор» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Сочи».

Комиссия решила, что судья Иван Сиденков ошибочно показал вторую жёлтую карточку Реми Кабелла на 78-й минуте матча «Краснодар» — «Сочи», Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте, Василий Казарцев не зафиксировал фол в штрафной «Уфы» на 86-й минуте. Во всех этих случаях решение экспертов было единогласным.

В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До её окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ, а уже после её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе.

Также недавно Хачатурянц высказался о назначении судей из России на международные турниры.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
07 мая в 22:31
А может это к лучшему начнут судить честно если в следующем сезоне еще 5 пожизненно остранят то остальные думаю начнут судить нормально
gwynb1eidd
gwynb1eidd
07 мая в 22:18
Ну судьи давно убивают ЦСКА, судя по всему за что-то мстят, причём все поголовно с Карасёвым во главе...
ТТ
ТТ
07 мая в 21:29
Нужно мечом и огнем высекать факторы влияющие на спрос и предложение., тогда все пойдет пучком
SAFqwer
SAFqwer
07 мая в 20:21
Следующий пошёл...на выход с вещами)))
cska1948
cska1948 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
07 мая в 19:48
Когда Гинер был у армейского руля, он не грозился снять команду с чемпионата, но судьи таких фортелей в адрес ЦСКА не выкидывали!
cska1948
cska1948
07 мая в 19:43
Я не понял, чем ошибка Всильева отличается от ошибки Казарцева? И тот, и другой не назначили пенальти! Только Васильева Ашот Хачатурянц отстраняет от судейства и возбуждает служебное расследования, а с Казарцева как с гуся вода! Даже в оценке одинаковых ошибок у них ДВОЙНЫЕ стандарты! А мы, наивные, ждем от них справедливости!
Рязань 062
Рязань 062 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
07 мая в 19:36
разве 2? а мне кажется больше. с локо разве было верное решение отменить гол?
Рязань 062
Рязань 062
07 мая в 19:34
наконец то и этого с непростым лицом выгнали. долго же думали над этим...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
07 мая в 19:20
Судей никто силой не заставлял судить. Но если взялся, будь честен и порядочен. ВАР для того и существует, чтобы исправлять ошибки, а судьи ВАР, имея возможность оценить ситуацию, даже не зовут главного посмотреть. Это предвзятость. Казарцев уже не в первый раз косячит, и на полиграф был и продолжает. Каждый должен отвечать за свою работу, тем более, что она очень хорошо оплачивается. Очищать я, надо от продажных судей
oFANATo
oFANATo
07 мая в 19:12
Василий Казарцев не зафиксировал фол в штрафной «Уфы» на 86-й минуте. Во всех этих случаях решение экспертов было единогласным.
Может и хрюнам как минимум не проиграли бы, там тоже "судейская ошибка" - неправильное удаление Ахметова. Чт т оже комиссия признала.
А это уже вероятных 4 очка и в 1 очке до 2 места.
И это у них ещё VAR есть. Цирк, клоуны.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ makkie (раскрыть)
07 мая в 18:41
Значит пора и Орешкину заявить как Федуну, что если судьи будут так убивать команду сниматься с чемпината))))))))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 мая в 18:36
Удивительно как кукуяну орден не вручили.
ermak6848
ermak6848
07 мая в 17:03
Пора ашота гнать на поле постити и по судить...
Ну как бы показать класс русско8осудейства...
Gahi
Gahi
07 мая в 17:01
После таких результатов работы арбитров в РПЛ очень сложно будет выбрать лучшего, среди худших. Наверное будет правильно номинацию лучшего среди арбитров в этом сезоне не проводить, уж столь явными являются предвзятые ошибки.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 мая в 16:39
Армейцам два матча подряд пакостят судьи. Но поезд ушел , результаты уже не изменить.
makkie
makkie
07 мая в 16:28
Удивляет, что в каждом туре судьи ошибаются против цска.

Неужто отстранение Гинера "от дел" так повлияло? Орешкин, походу, тот еще управленец)
Ironigor
Ironigor
07 мая в 16:26
Какой толк от ваших заседаний, если счёт на табло остаётся не изменным ???
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
07 мая в 16:26
Разворошил Федун улей!)
beefs
beefs
07 мая в 16:14
хоть немного пошерстят судейский корпус, давно пора...
Antikony
Antikony
07 мая в 16:12
Арбитр стиля Безбородова, на кого-то всегда работает.
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