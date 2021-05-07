Арбитр Васильев отстранён от работы на матчах РПЛ за грубую ошибку

Глава судейского комитета Российского футбольного союза и председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц рассказал об итогах заседания комиссии.
Сегодня состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Эксперты изучили эпизоды 28-го тура РПЛ в матчах ЦСКА — «Уфа», «Ротор» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Сочи».
Комиссия решила, что судья Иван Сиденков ошибочно показал вторую жёлтую карточку Реми Кабелла на 78-й минуте матча «Краснодар» — «Сочи», Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте, Василий Казарцев не зафиксировал фол в штрафной «Уфы» на 86-й минуте. Во всех этих случаях решение экспертов было единогласным.
В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До её окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ, а уже после её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе.
Также недавно Хачатурянц высказался о назначении судей из России на международные турниры.
Может и хрюнам как минимум не проиграли бы, там тоже "судейская ошибка" - неправильное удаление Ахметова. Чт т оже комиссия признала.
А это уже вероятных 4 очка и в 1 очке до 2 места.
И это у них ещё VAR есть. Цирк, клоуны.
Может и хрюнам как минимум не проиграли бы, там тоже "судейская ошибка" - неправильное удаление Ахметова. Чт т оже комиссия признала.
А это уже вероятных 4 очка и в 1 очке до 2 места.
И это у них ещё VAR есть. Цирк, клоуны.
Ну как бы показать класс русско8осудейства...
Ну как бы показать класс русско8осудейства...
Неужто отстранение Гинера "от дел" так повлияло? Орешкин, походу, тот еще управленец)
Неужто отстранение Гинера "от дел" так повлияло? Орешкин, походу, тот еще управленец)