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«Арсенал» намерен подписать Онану, если его дисквалификацию сократят

08 мая 2021, 08:32

«Арсенал» заинтересован в подписании голкипера «Аякса» Андре Онаны, сообщает Goal. На данный момент 25-летний вратарь отбывает 12-месячную дисквалификацию после обнаружения в его моче фуросемида.

Онана подал апелляцию на это решение, Спортивный арбитражный суд рассмотрит ее в июне. Если она будет удовлетворена, срок наказания сократится до 8 месяцев и закончится в октябре.

Лондонский клуб попытается купить камерунского игрока летом, если апелляция будет удовлетворена. Утверждается, что «Аякс» хочет получить за Онану около 14 млн евро.

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aNOOBis
aNOOBis
08 мая в 12:19
Можно было всего лишь не продавать Дамиана Эмилиано Мартинеса
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 09:11
Заплатят и сократят!
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