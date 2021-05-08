«Арсенал» намерен подписать Онану, если его дисквалификацию сократят

1620451973

08 мая 2021, 08:32

«Арсенал» заинтересован в подписании голкипера «Аякса» , сообщает Goal. На данный момент 25-летний вратарь отбывает 12-месячную дисквалификацию после обнаружения в его моче фуросемида.

Онана подал апелляцию на это решение, Спортивный арбитражный суд рассмотрит ее в июне. Если она будет удовлетворена, срок наказания сократится до 8 месяцев и закончится в октябре.

Лондонский клуб попытается купить камерунского игрока летом, если апелляция будет удовлетворена. Утверждается, что «Аякс» хочет получить за Онану около 14 млн евро.