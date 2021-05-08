Калиниченко: «Нужно посмотреть на поведение Ганчаренко в матче с ЦСКА»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

Нет фаворита сегодня. Стоит обратить внимание на поведение Ганчаренко, как он будет руководить в матче со старой командой. У «Краснодара» не будет преимущества, все уже хорошо знают друг друга. Ганчаренко должен передать свою мотивацию команде. ЦСКА борется за еврокубки, и тут с мотивацией тоже не должно быть проблем. Что поменялось в игре «армейцев» при Оличе? Он пытается найти место Эджуке, дать за счет него импульс атаки, но пока не получается.