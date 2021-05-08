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Калиниченко: «Нужно посмотреть на поведение Ганчаренко в матче с ЦСКА»

08 мая 2021, 19:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

Нет фаворита сегодня. Стоит обратить внимание на поведение Ганчаренко, как он будет руководить в матче со старой командой. У «Краснодара» не будет преимущества, все уже хорошо знают друг друга. Ганчаренко должен передать свою мотивацию команде. ЦСКА борется за еврокубки, и тут с мотивацией тоже не должно быть проблем. Что поменялось в игре «армейцев» при Оличе? Он пытается найти место Эджуке, дать за счет него импульс атаки, но пока не получается.

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cska1948
cska1948
08 мая в 21:56
"Он(Олич) пытается найти место Эджуке, дать за счет него импульс атаки, но пока не получается."
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Сегодня получилось!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 20:05
Эджуке нужен напарник.
mihaluch
mihaluch
08 мая в 19:58
Игра будет равная.
нечитайло
нечитайло
08 мая в 19:56
Свои против своих
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