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Лопетеги: «Зидан – идеальный тренер для „Реала“»

08 мая 2021, 14:04
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги, ранее работавший в «Реале», порассуждал о предстоящем матче 35-го тура Примеры против мадридского клуба.

Критика Зидана? Мне нечего сказать. Работа Зидана говорит сама за себя. Неуместно сомневаться в его способностях. Он идеальный тренер для того места, где он находится.

Обыграем ли «Реал»? Мы там, где мы есть, потому что оформили очень хороший сезон. Будем бороться за каждый матч и улучшать ситуацию, которая у нас есть. Мы не смогли победить в трех предыдущих матчах против них. Это были очень равные матчи, где в конце концов они побеждали. Завтра еще одна игра. Мы не оглядываемся назад.

Ранее стало известно, что Рамос и Варан пропустят матч против «Севильи».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 14:10
Скоро всё увидим...
drug01
drug01
08 мая в 14:09
Будем смотреть
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