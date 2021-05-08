Лопетеги: «Зидан – идеальный тренер для „Реала“»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги, ранее работавший в «Реале», порассуждал о предстоящем матче 35-го тура Примеры против мадридского клуба.
Критика Зидана? Мне нечего сказать. Работа Зидана говорит сама за себя. Неуместно сомневаться в его способностях. Он идеальный тренер для того места, где он находится.
Обыграем ли «Реал»? Мы там, где мы есть, потому что оформили очень хороший сезон. Будем бороться за каждый матч и улучшать ситуацию, которая у нас есть. Мы не смогли победить в трех предыдущих матчах против них. Это были очень равные матчи, где в конце концов они побеждали. Завтра еще одна игра. Мы не оглядываемся назад.
Ранее стало известно, что Рамос и Варан пропустят матч против «Севильи».