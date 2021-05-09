Абрамович — Тухелю: «В „Челси“ важно только одно — выигрывать титулы»

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09 мая 2021, 20:14

Главный тренер «Челси» получил полный карт-бланш от владельца лондонского клуба Романа Абрамовича.

Как сообщается, Абрамович провёл личный разговор с немецким специалистом перед подписанием контракта в январе этого года. Роман Аркадьевич заверил Тухеля, что ему будет дана полная свобода действий, которой у него не было в ПСЖ , из-за чего у наставника были конфликты с руководством парижан. Однако взамен Тухель должен будет выигрывать с «Челси» титулы. В беседе с немецким тренером Абрамович сказал:

Нам всё равно, в каком клубе у вас были проблемы с руководством или возникали сложности. Здесь, в «Челси», важно только одно — выигрывать титулы. Для нас совершенно не важно, как вы будете это делать.

Напомним, что Тухель за четыре месяца вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов и в финал Кубка Англии. В чемпионате лондонский клуб занимает третье место.