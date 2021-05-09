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Абрамович — Тухелю: «В „Челси“ важно только одно — выигрывать титулы»

09 мая 2021, 20:14

Главный тренер «Челси» Томас Тухель получил полный карт-бланш от владельца лондонского клуба Романа Абрамовича.

Как сообщается, Абрамович провёл личный разговор с немецким специалистом перед подписанием контракта в январе этого года. Роман Аркадьевич заверил Тухеля, что ему будет дана полная свобода действий, которой у него не было в ПСЖ, из-за чего у наставника были конфликты с руководством парижан. Однако взамен Тухель должен будет выигрывать с «Челси» титулы. В беседе с немецким тренером Абрамович сказал:

Нам всё равно, в каком клубе у вас были проблемы с руководством или возникали сложности. Здесь, в «Челси», важно только одно — выигрывать титулы. Для нас совершенно не важно, как вы будете это делать.

Напомним, что Тухель за четыре месяца вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов и в финал Кубка Англии. В чемпионате лондонский клуб занимает третье место.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
09 мая в 21:33
Челси выиграет ЛЧ! Это 500%!
berda2003
berda2003 ответ Terek-Anji (раскрыть)
09 мая в 21:28
пора уже поменять погоняло на: ахмат - эмир реки терек может обидеться...
Знатог
Знатог
09 мая в 21:28
АбрамОвичу — важно только одно —не стать АбрАмовичем.
SoberBober
SoberBober ответ Bom Bom (раскрыть)
09 мая в 21:26
Тем не менее, Лэмпс тоже свой вклад внёс: в первый же свой сезон (да ещё и в период трансферного бана) смог пробиться в топ-4, благодаря чему Челси сейчас как раз и имеет возможность взять ЛЧ. Так что авантюра хотя бы в прошлом сезоне себя оправдала
протон1
протон1
09 мая в 21:19
мошно коротко и умно сказано . все по израильски
Terek-Anji
Terek-Anji
09 мая в 21:14
Абрамович - в России важно одно - воровать либо быть кошельком плешивого.

Скоро погонят этого проворовавшегося амира Чукотки.
karnager
karnager
09 мая в 21:11
Здесь, в «Челси», важно только одно — выигрывать титулы. Для нас совершенно не важно, как вы будете это делать.
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Если надо, купим кого надо. И не только игроков...
Dauletbek
Dauletbek
09 мая в 21:07
Да уж требования. Роман хочет победы, титулы и сразу. Так бывает не очень всегда
stanichnik
stanichnik
09 мая в 21:03
Кто бы мог предположить , что все самые важные поединки для завоевания призов этого года для Челси выпадут на май с одними и теми же соперниками, при чём лондонцам придётся сыграть с ними дважды. Манчестер Сити, без двух туров чемпион, первый матч мая с Челси проиграл. Теперь им предстоит в конце мая разобраться кто из них будет коронован в ЛЧ. Но сначала подопечным Тухеля придётся дважды выяснить отношения с Лестером. Пятнадцатого мая поединок за Кубок Англии, а через три дня кто из них достоин бронзы АПЛ. В общем Тухелю есть где доказать Абрамовичу, что Роман Аркадьевич сделал правильный выбор Главного Тренера команды.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
09 мая в 21:03
Много амбиций у Романа. кому он собрался доказывать, что он "великий"? На Западе его никогда не будут считать великим и равным. На востоке в Китае и странах восточной Азии тем более. Про Москву молчу. Пусть напишут, кем они его считают, великим или нет. Это их мнение
DXTK
DXTK
09 мая в 20:57
бизнес и ничего личного.
XL-965
XL-965
09 мая в 20:54
Кабы Челси не оказался командой-односезонка и не повторил бы судьбу ТТХ, Аякса и др.
Bom Bom
Bom Bom
09 мая в 20:41
Раз так, то подписание Лэмпарда выглядело ну крайне авантюрно. Понятно, что все топ-клубы хотят вырастить своего Зидана, но шансы изначально были малы.
vastudio
vastudio
09 мая в 20:35
Не вывел в финал ЛЧ, а выиграл его)))
Бубнин
Бубнин
09 мая в 20:35
"Понял?" - добавила Грановская.
FruttyPups
FruttyPups ответ ceret (раскрыть)
09 мая в 20:31
Исправили, спасибо.
ceret
ceret
09 мая в 20:30
Челси занимает 3 место ,а не 4
particular
particular
09 мая в 20:23, ред.
Роман нервно и возбуждённо заёрзал на стуле от навалившихся перспектив 😉
Понимая, что денег на всё не хватит всё равно, он расплатился свободой, лишив себя тотального контроля 🤨
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 мая в 20:16
Правильно,остальное не важно!
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