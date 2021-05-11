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Глушаков — о судействе в матче против «Спартака»: «Ничего уже не изменишь»

11 мая 2021, 08:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Химок» Денис Глушков прокомментировал новость о том, что его одноклубник Брайан Идову раскритиковал судейство после матча против «Спартака».

Честно говоря, я еще этого не читал. Не хочется комментировать судей. Ничего уже не изменишь. Если говорить про игру, то «Химки» достойно смотрелись. У нас были хорошие моменты. Да и в первом круге мы особо ничего не позволили сделать «Спартаку». Тогда нам забили, кстати, с пенальти. И сейчас даже в меньшинстве мы могли забить гол. Чуть-чуть не повезло.

Нет ли ощущения, что судьи помогли «Спартаку»? Я не буду говорить на эту тему. Пусть другие рассуждают, судьи помогли или нет... Я просто смотрел футбол, я горд за своих ребят. Очень рад, что играю с такими партнерами. Они как рабочие лошадки выкладываются. Понимаю их расстройство. Как будто сам играл.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
11 мая в 09:51
За последний год стало модным чаще всего по делу обсуждать и ругать действия судей в нашем футболе представителями проигравших команд. Не являюсь сторонником красно-белых, скорее наоборот, но если принимать во внимание эпизод с назначением одиннадцатиметрового, то там Безбородов пожалел Химки и не удалил Данилкина, вслед за справедливо изгнанным Глушенковым, забившего кстати спорный гол Спартаку после паса от Идову, который в свою очередь подыграл себе рукой. В общем, если уж предъявлять претензии к судейству в этом матче, то ненужно их оценивать однобоко. Но думаю специалисты обсудят и дадут соответствующую оценку судейской бригаде в этом матче.
Союзник противников
Союзник противников
11 мая в 09:27
Чего-то политкорректным стал!Всё равно в "Спартак" не вернут,лучше отжигай,как раньше.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
11 мая в 08:56
Теперь все в ожидании трагикомедии Ахмат - Спартак. 100% тащить пятачков будут за все удобно и неудобно торчащие части туловища.)
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
11 мая в 08:50
    Shustriy
    Shustriy
    11 мая в 08:46
    Кукуян, теперь Безбородов, почему другие судьи не назначаются на матчи спартака?
    mihaluch
    mihaluch
    11 мая в 08:33
    Сам не играл но всё равно обидно.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    11 мая в 08:32
    Лишь бы не снимались чемпионата...
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