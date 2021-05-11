Глушаков — о судействе в матче против «Спартака»: «Ничего уже не изменишь»

Полузащитник «Химок» прокомментировал новость о том, что его одноклубник Брайан Идову раскритиковал судейство после матча против «Спартака».

Честно говоря, я еще этого не читал. Не хочется комментировать судей. Ничего уже не изменишь. Если говорить про игру, то «Химки» достойно смотрелись. У нас были хорошие моменты. Да и в первом круге мы особо ничего не позволили сделать «Спартаку». Тогда нам забили, кстати, с пенальти. И сейчас даже в меньшинстве мы могли забить гол. Чуть-чуть не повезло.

Нет ли ощущения, что судьи помогли «Спартаку»? Я не буду говорить на эту тему. Пусть другие рассуждают, судьи помогли или нет... Я просто смотрел футбол, я горд за своих ребят. Очень рад, что играю с такими партнерами. Они как рабочие лошадки выкладываются. Понимаю их расстройство. Как будто сам играл.