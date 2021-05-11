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Глушенков: «Жаль, чуть-чуть не удержали победу над „Спартаком“»

11 мая 2021, 01:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Вингер «Химок» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», прокомментировал поражение подмосковной команды от «красно-белых» в матче 29-го тура РПЛ (1:2).

На 27-й минуте Глушенков открыл счёт в матче, а через 10 минут получил прямую красную карточку за фол в середине поля.

У меня не было конфликта в душе от того, что играю против «Спартака», что можем лишить Лиги чемпионов клуб, которому я принадлежу. Просто я играю в футбол, мне надо прогрессировать, себя показывать. В данный момент я это делаю в футбольном клубе «Химки», а «Спартак» так же люблю и ничего против него не имею. Я просто играл в футбол. К сожалению, не совладал с эмоциями в эпизоде с удалением, немного перегорел и получил красную карточку. Ребята молодцы, что вдесятером бились. Жаль, чуть-чуть не удержали победу.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
11 мая в 09:28
И интригу создал,и победу кому надо обеспечил...Далеко пойдёт!
ДСА
ДСА
11 мая в 08:18
То ли радоваться ему, то ли огорчаться.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 06:49
Двоякое осталось впечатление
ABir
ABir
11 мая в 06:08
Прогресс на лицо. Поэтому Максим и играет за Химки, а не за Спартак
Locomotive Breath
Locomotive Breath
11 мая в 04:54
Полностью реабилитировался за забитый гол перед Спартаком. Молодец. Федун не забудет услуги))).
4b232m7twajc
4b232m7twajc
11 мая в 03:37
Помог своей команде, удалился спецом.
Baggio R.
Baggio R.
11 мая в 03:08
Чуть-чуть не удержали победу - это если бы вничью сыграли, пропустив в самой концовке.
Остапчук 67
Остапчук 67
11 мая в 01:51
Мог бы и промолчать
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 01:20
Чуть - это что то неосязаемое. Проиграли по твоей вине.
Mangur
Mangur
11 мая в 01:18
Жаль, спартак не заслужил победы
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