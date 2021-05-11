Глушенков: «Жаль, чуть-чуть не удержали победу над „Спартаком“»

Вингер «Химок» , права на которого принадлежат «Спартаку», прокомментировал поражение подмосковной команды от «красно-белых» в матче 29-го тура РПЛ (1:2).

На 27-й минуте Глушенков открыл счёт в матче, а через 10 минут получил прямую красную карточку за фол в середине поля.

У меня не было конфликта в душе от того, что играю против «Спартака», что можем лишить Лиги чемпионов клуб, которому я принадлежу. Просто я играю в футбол, мне надо прогрессировать, себя показывать. В данный момент я это делаю в футбольном клубе «Химки», а «Спартак» так же люблю и ничего против него не имею. Я просто играл в футбол. К сожалению, не совладал с эмоциями в эпизоде с удалением, немного перегорел и получил красную карточку. Ребята молодцы, что вдесятером бились. Жаль, чуть-чуть не удержали победу.