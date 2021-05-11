Кирьяков: «„Арсенал“ ждёт тяжёлый выезд в Уфу. Крайне интересный матч»

Экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение бывшей команды в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином» (2:4) и поделился ожиданиями от предстоящей игры туляков на выезде с «Уфой».
Обе команды находятся в зоне переходных матчей, но всё ещё рискуют напрямую вылететь из РПЛ в случае успешного выступления «Ротора» в гостевом матче с «Рубином».
У «Арсенала» были хорошие шансы обезопасить себя от прямого вылета, но так упускать преимущество, как с «Рубином», — это не дело. Но можно понять команду, поскольку, находясь в таком подвешенном состоянии, вблизи зоны вылета за считанные туры до конца, очень сложно сохранить хладнокровие. Это всегда серьёзная нервотрёпка, через которую нелегко пройти.
Но теперь команде придётся находиться во взвинченном состоянии ещё неделю и ехать на тяжёлый выезд к своему прямому конкуренту «Уфе», которая преобразилась в последний месяц после смены тренера. Будет крайне интересный и нервный матч, поскольку обеим командам надо играть на победу. Ведь никому из них не хочется зависеть от того, как сыграет «Ротор». Хоть у него, на первый взгляд, не так много шансов на успех в Казани, всякого можно ждать. И «Уфа», и «Арсенал» захотят в своем очном матче набрать достаточно очков, чтобы не дать себя опередить волгоградцам.