Кирьяков: «„Арсенал“ ждёт тяжёлый выезд в Уфу. Крайне интересный матч»

1620689383

11 мая 2021, 02:29

Экс-наставник тульского «Арсенала» прокомментировал поражение бывшей команды в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином» (2:4) и поделился ожиданиями от предстоящей игры туляков на выезде с «Уфой».

Обе команды находятся в зоне переходных матчей, но всё ещё рискуют напрямую вылететь из РПЛ в случае успешного выступления «Ротора» в гостевом матче с «Рубином».