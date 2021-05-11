Червиченко: «Нет уверенности, что „Спартак“ добьётся ничьей в Грозном»

Экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал победу «красно-белых» над подмосковной командой (2:1) в 29-м туре РПЛ и оценил шансы столичного клуба на серебряные медали. Для этого «Спартаку» необходимо взять как минимум одно очко в гостевом матче с «Ахматом».

Можно сказать, вымучили победу. Команда, которая считает себя достойной Лиги чемпионов, не должна показывать такую игру, какую мы видели в матчах с «Химками» и «Арсеналом». Не должна она так с этими командами играть. Тем более, «Химки» остались вдесятером. Может, конечно, всё это на нервы можно списать, но, честно говоря, особого мастерства там не было. Если бы не Глушенков и Могилевец, дела «Спартака» совсем печально выглядели бы: один удалился, а второй вообще не может покатить мяч выбегающему форварду. Это уму непостижимо! Как вообще такие футболисты в Премьер-Лиге играют?!

По тем двум последним играм, которые мы видели, у меня нет особой уверенности [что «Спартак» сыграет хотя бы вничью с «Ахматом»]. Я думаю, здесь у них лёгкой прогулки не получится. Я не исключаю, что они не смогут добиться успеха в Грозном. Тем более, это последний матч в сезоне, «Ахмат» проводит его на своём поле, а если кто-то из соперников ещё и простимулирует... Не знаю, у меня уверенности нет. У «Спартака» много суеты и нервов, желание есть, конечно, но убедительной игры мало, да и в обороне — пожар. В какой-то момент показалось, что «Химки» могут выиграть даже вдесятером. В общем, результат у «Спартака» есть, а ощущения радости нет — так можно сказать об этой победе.