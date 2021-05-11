ГлавнаяНовости

Червиченко: «Нет уверенности, что „Спартак“ добьётся ничьей в Грозном»

11 мая 2021, 02:57
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал победу «красно-белых» над подмосковной командой (2:1) в 29-м туре РПЛ и оценил шансы столичного клуба на серебряные медали. Для этого «Спартаку» необходимо взять как минимум одно очко в гостевом матче с «Ахматом».

Можно сказать, вымучили победу. Команда, которая считает себя достойной Лиги чемпионов, не должна показывать такую игру, какую мы видели в матчах с «Химками» и «Арсеналом». Не должна она так с этими командами играть. Тем более, «Химки» остались вдесятером. Может, конечно, всё это на нервы можно списать, но, честно говоря, особого мастерства там не было. Если бы не Глушенков и Могилевец, дела «Спартака» совсем печально выглядели бы: один удалился, а второй вообще не может покатить мяч выбегающему форварду. Это уму непостижимо! Как вообще такие футболисты в Премьер-Лиге играют?!

По тем двум последним играм, которые мы видели, у меня нет особой уверенности [что «Спартак» сыграет хотя бы вничью с «Ахматом»]. Я думаю, здесь у них лёгкой прогулки не получится. Я не исключаю, что они не смогут добиться успеха в Грозном. Тем более, это последний матч в сезоне, «Ахмат» проводит его на своём поле, а если кто-то из соперников ещё и простимулирует... Не знаю, у меня уверенности нет. У «Спартака» много суеты и нервов, желание есть, конечно, но убедительной игры мало, да и в обороне — пожар. В какой-то момент показалось, что «Химки» могут выиграть даже вдесятером. В общем, результат у «Спартака» есть, а ощущения радости нет — так можно сказать об этой победе.

Все новости
Колосков: «Тедеско запомнился своими выходками, а игру так и не поставил»
Сегодня, 01:37 Комментарии1
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
16 мая в 20:01
Какой подлый червь...и не вытравить ничем.Только подлости в сторону когда то кормившей этого червя,коллектива.
В_МЯСО
В_МЯСО
11 мая в 13:29
Не важно выиграл Спартак или проиграл, червяк все равно брызжет ядом. Гнилой человечишка.
Союзник противников
Союзник противников ответ swed27 (раскрыть)
11 мая в 09:25
Почему "невзрачно"??? Наоборот-ЯРКО,но КРАТКО! А в чём суть нынешнего шоу,бывшего раньше ФУТБОЛОМ? В зрелище.
Союзник противников
Союзник противников
11 мая в 09:24
Да ладно вам пыжиться-судьба второго места решена на самом верху давно,поэтому если что пойдёт не так,то "неожиданность и фарт" придут на помощь.
Prichal
Prichal
11 мая в 08:49
Чушь несет, Ахмат главный филиал спартака.
ABir
ABir
11 мая в 06:05
Радость у Червиченко была бы, если Спартак проиграл, но не доставили этой радости спартаковцы бэушному владельцу. А теперь у него и уверенности с Ахматом нет. Все его прогнозы про Спартак не сбываются, а ему очень бы хотелось, вот и прет из него желчь
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 05:19
Зря так думает червь, кукуян способен на всё.
swed27
swed27
11 мая в 03:39
Спартак - Чемпион! Избитая кричалка 90-х ушла в небытие вместе с былыми победами. Теперь Спартак довольствуется местом в еврокубках в которых выступает невзрачно.
alexgurzan
alexgurzan ответ Hamman (раскрыть)
11 мая в 03:22
Посмотрите ещё раз. Модрич на месте.
Hamman
Hamman
11 мая в 03:13
Почему в Реале не доступен для трансфера Модрич? Он вообще там отсутствует.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100