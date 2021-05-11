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Мележиков: «Фетисова избили на выходе из ресторана»

11 мая 2021, 00:21

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с избиением директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.

Состояние Антона стабильно, но говорить что-либо в данном случае рано. В первые 48 часов состояние может качнуться в ту или иную сторону. Пока он позитивно настроен, поздравил с победой, поблагодарил за помощь. Пишет сообщения, я написал, что отберу телефон, ложись спать. Надеюсь, что всё будет хорошо.

Антон оказался в ненужное время в ненужном месте. Это произошло на улице на выходе из одного ресторана, где Антон отдыхал с женой и сестрой. Человек он добрый, попытался урегулировать чей-то конфликт, но участники конфликта, насколько я понимаю, не поняли его добродушного пожелания. Один из зачинщиков конфликта сорвался на Антоне. Дальше будет выяснять следствие. Пока всё в общих чертах.

Прогнозы на выздоровление Антона исключительно положительные. Негатива и пессимизма быть не должно. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Мы должны быть в этом уверены — и тогда всё будет хорошо.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
11 мая в 07:44, ред.
Сколько в Спартаке директоров? Сколько в Бразилии Педров. Зачем столько директоров. И за каждым свой отдел. Там еще сотрудники. Еще есть резервный состав. Потом говорят, денег не хватает на трансферы
КЭТиК
КЭТиК
11 мая в 04:50
Нечего шляться по злачным местам
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Против ЦСКА (раскрыть)
11 мая в 03:53
Он же на на митинг в поддержку Навального вышел, причём тут полиция?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
11 мая в 01:43
Это дело полиции...
Comentarios
Comentarios
11 мая в 01:16
Здоровья конечно же. Но зря с подвыпившими вообще связываться тем более одному
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 мая в 00:44
Здоровья Фетисову. Молодец мужик, не побоялся вмешаться. А подонков надо по полной наказать!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
11 мая в 00:39
Нападавших надо жестоко судить,бесы.
dalex83
dalex83
11 мая в 00:32
Кокорин и Мамаев опять за старое взялись?
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