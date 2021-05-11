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Д. Билялетдинов: «„Спартаку“ идёт какой-то фарт»

11 мая 2021, 03:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал победу «красно-белых» над «Химками» (2:1) в 29-м туре РПЛ и поделился мнением о борьбе своих бывших команд за второе место в чемпионате.

Безусловно, на результате сказалось удаление в составе подмосковной команды. Потому что в принципе по игре «Химки» в этом матче могли победить, если говорить объективно. Но в целом же, думаю, в двух последних матчах с «Арсеналом» и «Химками» «Спартак» вполне мог взять не 6 очков, а 2. Фарт какой-то идёт.

Скорее всего, они второе место не упустят. Даже если «Локомотив» победит в последнем матче с «Уралом», это в сложившейся ситуации, разумеется, никак не может говорить о том, что «Локо» выиграет второе место. Да и нет уверенности, что «Локомотив» победит в этом матче. Дело в том, что «Урал» неплохо обороняется, а позиционные атаки — это не конёк «Локомотива». Возможно, что они даже не смогут победить «Урал». Я думаю, что «Локо» сыграет в последнем туре вничью, а в Грозном матч закончится победой «Спартака».

Безусловно, момент с удалением Глушенкова тянул на красную карточку. Головой надо думать, когда ты ногами брыкаешься. Да, понятно, что это молодой парень, что там эмоции какие-то, но в той ситуации ничего подобного не требовалось. А в том, что у парня в голове, пускай тренеры разбираются.

«Спартаку» всегда было нелегко играть в Грозном? Сейчас последняя игра, на которую брошены все силы. «Ахмат» не очень хорошо обороняется, поэтому думаю, что «Спартак» всё равно победит.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
11 мая в 09:34
Фарт не чёрт,ниоткуда не приходит-ему нужно дорожку протоптать.А второй гол "Спартака" лучше? Да действия защитников,стоящих в почётном карауле,надо показывать на семинарах! Только что ковровую дорожку постеснялись(или не успели) постелить!
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
11 мая в 09:00
Фамилии фартов кукуян и безбородов.
SHMEL
SHMEL
11 мая в 07:55
Я бы перефразировал немного: "спартаку идёт какой-то судейский фарт"...
Василий 50
Василий 50
11 мая в 07:17
Лишь бы очки капали.
mihaluch
mihaluch
11 мая в 06:08
Выйдут на международный уровень и фарт прекратится.
swed27
swed27
11 мая в 05:51
Без фарта сейчас никак
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 мая в 05:12
Интересно сколько вам стоило)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 05:11
Фарт в лице кукуяна и безбородова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 03:58
Этот фарт ту ещекопеечку стОит...
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