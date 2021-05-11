Д. Билялетдинов: «„Спартаку“ идёт какой-то фарт»

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» прокомментировал победу «красно-белых» над «Химками» (2:1) в 29-м туре РПЛ и поделился мнением о борьбе своих бывших команд за второе место в чемпионате.

Безусловно, на результате сказалось удаление в составе подмосковной команды. Потому что в принципе по игре «Химки» в этом матче могли победить, если говорить объективно. Но в целом же, думаю, в двух последних матчах с «Арсеналом» и «Химками» «Спартак» вполне мог взять не 6 очков, а 2. Фарт какой-то идёт.

Скорее всего, они второе место не упустят. Даже если «Локомотив» победит в последнем матче с «Уралом», это в сложившейся ситуации, разумеется, никак не может говорить о том, что «Локо» выиграет второе место. Да и нет уверенности, что «Локомотив» победит в этом матче. Дело в том, что «Урал» неплохо обороняется, а позиционные атаки — это не конёк «Локомотива». Возможно, что они даже не смогут победить «Урал». Я думаю, что «Локо» сыграет в последнем туре вничью, а в Грозном матч закончится победой «Спартака».

Безусловно, момент с удалением Глушенкова тянул на красную карточку. Головой надо думать, когда ты ногами брыкаешься. Да, понятно, что это молодой парень, что там эмоции какие-то, но в той ситуации ничего подобного не требовалось. А в том, что у парня в голове, пускай тренеры разбираются.

«Спартаку» всегда было нелегко играть в Грозном? Сейчас последняя игра, на которую брошены все силы. «Ахмат» не очень хорошо обороняется, поэтому думаю, что «Спартак» всё равно победит.