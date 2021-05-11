Журавель — об удалении Глушенкова: «Просто он очень хочет играть в ЛЧ»

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказал мнение об удалении вингера «Химок» в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Арендованный у «красно-белых» 21-летний футболист на 27-й минуте вывел «Химки» вперёд, а через 10 минут был удалён с поля.

За что боролись... Арендованные игроки должны выходить на поле против своих клубов — эта позиция долго и аргументированно отстаивалась. Спортивная мотивация, дополнительная интрига — звучало всё логично.

Но появился спартаковец Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Химках» из «Спартака», и всё перечеркнул. Глушенков совершил фол, который иначе как предумышленным, не назовёшь.

Он оставил «Химки» в меньшинстве против «Спартака» более чем на тайм. Просто Глушенков очень хочет играть в Лиге чемпионов, вот и всё.