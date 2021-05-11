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Журавель — об удалении Глушенкова: «Просто он очень хочет играть в ЛЧ»

11 мая 2021, 05:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказал мнение об удалении вингера «Химок» Максима Глушенкова в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Арендованный у «красно-белых» 21-летний футболист на 27-й минуте вывел «Химки» вперёд, а через 10 минут был удалён с поля.

За что боролись... Арендованные игроки должны выходить на поле против своих клубов — эта позиция долго и аргументированно отстаивалась. Спортивная мотивация, дополнительная интрига — звучало всё логично.

Но появился спартаковец Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Химках» из «Спартака», и всё перечеркнул. Глушенков совершил фол, который иначе как предумышленным, не назовёшь.

Он оставил «Химки» в меньшинстве против «Спартака» более чем на тайм. Просто Глушенков очень хочет играть в Лиге чемпионов, вот и всё.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
11 мая в 17:46
Спартак побеждал Химки в любом случае. С Глушенковым и без него. Ставить на теорию заговора в конкретном матче нельзя
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Союзник противников (раскрыть)
11 мая в 17:35, ред.
У нас в современном обществе. Вы смотрите, как играли Химки после удаления. Они провоцировали конфликт. Особенно темнокожие футболисты. Понятно, что разозлились. Судья с самого начала был главным действующим лицом матча.
Дудинчанин
Дудинчанин
11 мая в 15:32
Не хороший человек
металлург
металлург ответ antant1 (раскрыть)
11 мая в 11:54, ред.
Чтобы случайно не забить второй и не проиграть Спартаку. Тогда было бы у Спартака положение более не стабильное перед матчем с Ахматом. А Спартак может себе создать проблемы если не всё от них зависит.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
11 мая в 10:53, ред.
Все правильно сказал Тимур Журавель.
Союзник противников
Союзник противников ответ Василий Корнечук (раскрыть)
11 мая в 09:31
А чего у вас происходит,в обществе-то,что вы все такие нервные???Что за спортивное общество???
Союзник противников
Союзник противников
11 мая в 09:29
Язва какая этот цапля...
bsww
bsww ответ antant1 (раскрыть)
11 мая в 09:20
Матч не смотрел. Поэтому скажем с учётом обстоятельств так. Он не хотел забивать. Ударил на от-ись, а мяч в ворота. Вот и пришлось удаляться от греха подальше, чтобы Спартак попал в ЛЧ. Самое "правильное" решение в этом случае, оставить его в Химках на сезон за "подарок" с травмой (не за гол)
cska1948
cska1948
11 мая в 09:02
"...Глушенков совершил фол, который иначе как предумышленным, не назовёшь..."
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А ведь Тимур прав! Глушенков уже на ШЕСТОЙ минуте сел на ЖК и он не мог не понимать, что за его брыкание ногами получит, как минимум, ВТОРУЮ ЖК!
Anisovich
Anisovich
11 мая в 08:56
Глушенков просто себя опозорил.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
11 мая в 08:52
Это и так было понятно. Журавель подытожил, так сказать. После того, как Глушенков лягнул чувака
с засосом на шее, выражение лица у Максимки было "я свою задачу выполнил, любимая команда")
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
11 мая в 08:48, ред.
Глушенков - главный актер спектакля "спартак и его филиал".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 08:01
Хотеть не вредно,вредно не хотеть!
beefs
beefs
11 мая в 07:54
Чего только не придумают....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 мая в 07:53
Ровно об этом я вчера писал...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
11 мая в 07:36
Глушенкова надо познакомить с Ибрагимовичем. Бить со всей силы в то место, куда он ударил, это надо подготовиться. Глушенкову надо лечиться, если это не постановка. Хотя у нас каждый второй в обществе Глушенков. Нервы сдают у всех.
antant1
antant1
11 мая в 07:35, ред.
А зачем он перед этим забил гол Спартаку? Очень хотел в ЛЧ играть?)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
11 мая в 07:20
В ЛЧ все хотят играть.
dеigandre
dеigandre
11 мая в 06:48
Спартак выиграл у своего фарм-клуба. Где там недовольство ваще Зенитом и Сочи??
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 06:18
Согласен с журавлём, всё логично и это спартаковское нутро.
Байкал-38
Байкал-38
11 мая в 06:05, ред.
Как будет обидно Максимке если ему скажут: "Ты молодец, мы ценим твой поступок, но ты нам не нужен, пшёл вон отсюда".
ДСА
ДСА
11 мая в 05:59
Тут все очень логично.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 05:42
Жёсткое, голословное обвинение
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