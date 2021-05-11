Журавель — об удалении Глушенкова: «Просто он очень хочет играть в ЛЧ»

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказал мнение об удалении вингера «Химок» Максима Глушенкова в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
Арендованный у «красно-белых» 21-летний футболист на 27-й минуте вывел «Химки» вперёд, а через 10 минут был удалён с поля.
За что боролись... Арендованные игроки должны выходить на поле против своих клубов — эта позиция долго и аргументированно отстаивалась. Спортивная мотивация, дополнительная интрига — звучало всё логично.
Но появился спартаковец Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Химках» из «Спартака», и всё перечеркнул. Глушенков совершил фол, который иначе как предумышленным, не назовёшь.
Он оставил «Химки» в меньшинстве против «Спартака» более чем на тайм. Просто Глушенков очень хочет играть в Лиге чемпионов, вот и всё.
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А ведь Тимур прав! Глушенков уже на ШЕСТОЙ минуте сел на ЖК и он не мог не понимать, что за его брыкание ногами получит, как минимум, ВТОРУЮ ЖК!
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А ведь Тимур прав! Глушенков уже на ШЕСТОЙ минуте сел на ЖК и он не мог не понимать, что за его брыкание ногами получит, как минимум, ВТОРУЮ ЖК!
с засосом на шее, выражение лица у Максимки было "я свою задачу выполнил, любимая команда")
с засосом на шее, выражение лица у Максимки было "я свою задачу выполнил, любимая команда")