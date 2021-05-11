Эдерсон опубликовал фото Ришарлисона с легендарной стрижкой Роналдо

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11 мая 2021, 14:10

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон в своём инстаграме поздравил с днём рождения нападающего «Эвертона» и своего партнёра по сборной Бразилии Ришарлисона. Вчера форварду исполнилось 24 года.

Эдерсон в историях своего инстаграма опубликовал фото, где он делает Ришарлисону известную стрижку бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо, с которой тот играл на чемпионате мира 2002 года.

Поздравляю. Благослови тебя Господь, брат!

Напомним, что в декабре прошлого года ходили слухи о возможном переходе Ришарлисона в «Зенит».