Эдерсон опубликовал фото Ришарлисона с легендарной стрижкой Роналдо

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон в своём инстаграме поздравил с днём рождения нападающего «Эвертона» и своего партнёра по сборной Бразилии Ришарлисона. Вчера форварду исполнилось 24 года.
Эдерсон в историях своего инстаграма опубликовал фото, где он делает Ришарлисону известную стрижку бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо, с которой тот играл на чемпионате мира 2002 года.
Поздравляю. Благослови тебя Господь, брат!
Напомним, что в декабре прошлого года ходили слухи о возможном переходе Ришарлисона в «Зенит».