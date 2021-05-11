ГлавнаяНовости

Эдерсон опубликовал фото Ришарлисона с легендарной стрижкой Роналдо

11 мая 2021, 14:10

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон в своём инстаграме поздравил с днём рождения нападающего «Эвертона» и своего партнёра по сборной Бразилии Ришарлисона. Вчера форварду исполнилось 24 года.

Эдерсон в историях своего инстаграма опубликовал фото, где он делает Ришарлисону известную стрижку бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо, с которой тот играл на чемпионате мира 2002 года.

Поздравляю. Благослови тебя Господь, брат!

Эдерсон опубликовал фото Ришарлисона с легендарной стрижкой Роналдо

Напомним, что в декабре прошлого года ходили слухи о возможном переходе Ришарлисона в «Зенит».

Все новости
Стало известно, почему Роналду начал вывозить свои машины из Турина
Сегодня, 00:32 Комментарии3
Дэдпул, Зарема и Перчатка. Российский футбольный сезон-2020/21 от «А» до «Я»
Вчера, 21:24Александр Чистяков в блоге Азбука жизниКомментарии10
СлухиДеле Алли завязал отношения с дочерью Гвардиолы
15 мая ФотоКомментарии15
Конор Макгрегор: «В детстве у нас не было денег на настоящую форму МЮ»
15 мая ФотоКомментарии3
СлухиКуртуа завязал отношения с израильской моделью
14 мая ФотоКомментарии7
Ferrari показал, как Роналду водил машины с гонщиками Формулы-1
14 мая ВидеоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Baggio R. (раскрыть)
11 мая в 15:45
.
Baggio R.
Baggio R. ответ Нази (раскрыть)
11 мая в 15:39
Он бы был самой заметной фигурой на поле)
FruttyPups
FruttyPups ответ Нази (раскрыть)
11 мая в 14:19
Исправили, спасибо.
Нази
Нази
11 мая в 14:17
Роналдо играл в 2002, 2022 ещё не начался. Хотя было бы забавно посмотреть на зубастика на чемпионате мира )
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100