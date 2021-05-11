Роналду вместо тренировки «Ювентуса» посетил с Аньелли завод «Феррари»

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11 мая 2021, 07:52

Нападающий «Ювентуса» пропустил тренировку команды, чтобы посетить завод «Феррари».

В понедельник 36-летний форвард должен был принять участие в восстановительном занятии после поражения от «Милана» (0:3) в матче 35-го тура Серии А и провести тренировку с «бьянконери».

Однако вместо этого Роналду в компании президента клуба Андреа Аньелли и председателя совета директоров Джона Элканна посетил завод «Феррари» и, как утверждают в итальянских СМИ , приобрёл новый автомобиль.

Также Роналду встретился с пилотами Формулы-1, представляющими «Скудерию Феррари», Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.