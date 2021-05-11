Роналду вместо тренировки «Ювентуса» посетил с Аньелли завод «Феррари»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил тренировку команды, чтобы посетить завод «Феррари».
В понедельник 36-летний форвард должен был принять участие в восстановительном занятии после поражения от «Милана» (0:3) в матче 35-го тура Серии А и провести тренировку с «бьянконери».
Однако вместо этого Роналду в компании президента клуба Андреа Аньелли и председателя совета директоров Джона Элканна посетил завод «Феррари» и, как утверждают в итальянских СМИ, приобрёл новый автомобиль.
Также Роналду встретился с пилотами Формулы-1, представляющими «Скудерию Феррари», Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.
Can you calculate this? 🤔🤩— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 10, 2021
C² + CR7 ⏩ C💯#essereFerrari🔴 @Charles_Leclerc @Cristiano @Carlossainz55 pic.twitter.com/Qmc1fyi8Um