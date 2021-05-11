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Роналду вместо тренировки «Ювентуса» посетил с Аньелли завод «Феррари»

11 мая 2021, 07:52
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил тренировку команды, чтобы посетить завод «Феррари».

В понедельник 36-летний форвард должен был принять участие в восстановительном занятии после поражения от «Милана» (0:3) в матче 35-го тура Серии А и провести тренировку с «бьянконери».

Однако вместо этого Роналду в компании президента клуба Андреа Аньелли и председателя совета директоров Джона Элканна посетил завод «Феррари» и, как утверждают в итальянских СМИ, приобрёл новый автомобиль.

Также Роналду встретился с пилотами Формулы-1, представляющими «Скудерию Феррари», Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
11 мая в 22:51
Блин, я бы тоже на экскурсию на завод Феррари съездил...
L. F. С.
L. F. С. ответ Elliada (раскрыть)
11 мая в 13:32
Зато отлично помню как ты топил за барсу на аве с их эмблемой, а щас сити лол
Baggio R.
Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
11 мая в 12:41
Да, в 2015.
juvenale
juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
11 мая в 12:30
ты про матч Реал-Атлетико?
Baggio R.
Baggio R. ответ Elliada (раскрыть)
11 мая в 12:17
Вот свежий пример - чемпион Македонии прошлого сезона Вардар в этом году вылетел.
Baggio R.
Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
11 мая в 12:14
Написано же "от", разгромили тогда сливочных.
Elliada
Elliada ответ L. F. С. (раскрыть)
11 мая в 11:39
Ливерпуль хейтить уже неактуально. Такое падение после чемпионства трудно вспомнить
juvenale
juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
11 мая в 11:38
разгрома от Атлетико или разгрома Атлетико?
Baggio R.
Baggio R. ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
11 мая в 09:05, ред.
И такое было, когда он свою днюху справлял сразу после разгрома от Атлетико 0:4.
L. F. С.
L. F. С. ответ Elliada (раскрыть)
11 мая в 08:50
Я понимаю что хейтить Роналду это твоя основаная цель на сайте но слушай, выглядит это часто нелепо. Прям как сейчас.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 08:29
Дайвер живёт для себя, любимого...
Ozabot
Ozabot
11 мая в 08:22
Дают взятку Рону, чтобы не ушел из клуба в случае непопадания в лч.
ДАША Д
ДАША Д
11 мая в 08:19
Потому Ювентус и проигрывает, что кто-то тренировки прогуливает.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
11 мая в 08:18
Ну и что здесь сенсационного? Почему бы и не съездить на завод по приглашению руководства клуба? А как ему разгружаться после игры я думаю, что он сам знает как лучше! Он же не на вечеринке с друзьями развлекался?!
Elliada
Elliada
11 мая в 07:57
Ну он же особенный. Пока другие впахивают, он развлекается. А потом жалуется, что партнеры не дотягивают
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