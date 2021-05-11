Иско и его жена сделали совместную татуировку

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11 мая 2021, 13:02

Сара Салармо, супруга полузащитника «Реала» Иско, в своём инстаграме опубликовала фотографию совместной татуировки.

Пара сделала тату маленького круассана на внутренней стороне предплечья. Похоже, что татуировка символизирует детей Иско и Сары, о чём свидетельствует подпись к фотографии.

Носить тебя на твоей коже... Символы, которые казались случайными и изменили нашу жизнь. Татуировка Тео и Пьеро [дети пары] — это уже не просто способ говорить.

Напомним, что слухи связывают Иско с переходом в «Рому».