Иско и его жена сделали совместную татуировку

Сара Салармо, супруга полузащитника «Реала» Иско, в своём инстаграме опубликовала фотографию совместной татуировки.
Пара сделала тату маленького круассана на внутренней стороне предплечья. Похоже, что татуировка символизирует детей Иско и Сары, о чём свидетельствует подпись к фотографии.
Носить тебя на твоей коже... Символы, которые казались случайными и изменили нашу жизнь. Татуировка Тео и Пьеро [дети пары] — это уже не просто способ говорить.
Напомним, что слухи связывают Иско с переходом в «Рому».