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Иско и его жена сделали совместную татуировку

11 мая 2021, 13:02

Сара Салармо, супруга полузащитника «Реала» Иско, в своём инстаграме опубликовала фотографию совместной татуировки.

Пара сделала тату маленького круассана на внутренней стороне предплечья. Похоже, что татуировка символизирует детей Иско и Сары, о чём свидетельствует подпись к фотографии.

Носить тебя на твоей коже... Символы, которые казались случайными и изменили нашу жизнь. Татуировка Тео и Пьеро [дети пары] — это уже не просто способ говорить.

Напомним, что слухи связывают Иско с переходом в «Рому».

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Все комментарии
League1
League1
11 мая в 19:31
Это червяк?
dzvinka
dzvinka ответ Сварожич (раскрыть)
11 мая в 17:47
зачем судить остальных по себе?
Сварожич
Сварожич
11 мая в 13:44
Зачем уродовать тело....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 13:11
Пара любит пожрать!😜
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