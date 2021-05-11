Червиченко: «У Черчесова есть неприязнь к Смолову»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о расширенном составе сборной России на Евро-2020.

Я думаю, что у Черчесова присутствует личная неприязнь к Смолову. Объективность не всегда превалирует над личными отношениями. У нас сейчас в нападении один шкаф больше другого. Смолов лучше, чем Заболотный. Отсутствие Гильерме? Они с Максименко на данный момент намного лучше, чем Лунев и Шунин. Не мне советовать бывшему вратарю, кого ставить в ворота. Но вратарская позиция вызывает у меня вопросы. Антон Миранчук очень сдал, по нему у меня вопросов нет. Да и Алексей попадает в сборную с большой натяжкой. Также меня удивляет Кудряшов. Даже не знаю, на каком месте идет «Антальяспор». Надо посмотреть, кого Черчесов собирается побеждать таким составом.