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Червиченко: «У Черчесова есть неприязнь к Смолову»

11 мая 2021, 15:55

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о расширенном составе сборной России на Евро-2020.

Я думаю, что у Черчесова присутствует личная неприязнь к Смолову. Объективность не всегда превалирует над личными отношениями. У нас сейчас в нападении один шкаф больше другого. Смолов лучше, чем Заболотный. Отсутствие Гильерме? Они с Максименко на данный момент намного лучше, чем Лунев и Шунин. Не мне советовать бывшему вратарю, кого ставить в ворота. Но вратарская позиция вызывает у меня вопросы. Антон Миранчук очень сдал, по нему у меня вопросов нет. Да и Алексей попадает в сборную с большой натяжкой. Также меня удивляет Кудряшов. Даже не знаю, на каком месте идет «Антальяспор». Надо посмотреть, кого Черчесов собирается побеждать таким составом.

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Все комментарии
mor57
mor57
11 мая в 19:38
из за смолова мы проиграли хорватам...
не знаю что видят в нём?
по мне так средненький игрочишка....
Little Caprice
Little Caprice
11 мая в 17:25
"Надо посмотреть, кого Черчесов собирается побеждать таким составом" - а он и не собирается :)
Caniggia
Caniggia
11 мая в 16:50
У Черчесова всегда были любимчики, как Жирков, Кудряшов, Ионов, Дзюба и изгои, такие как Денисов, а теперь и Смолов. Не знаю что там он не возлюбил в Смолове, но в нападении у нас теперь действительно одни дуболомы. Мог хотя бы Тюкавина ещё взять, если Смолов в немилость попал.
sv_1969
sv_1969
11 мая в 16:17
Похоже Стас думает что все будет как на ЧМ)))
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