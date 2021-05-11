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В «Локомотиве» удивлены, что Гильерме не попал в заявку сборной России

11 мая 2021, 15:37

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов удивлен отсутствием вратаря команды Гильерме в расширенном составе сборной России на Евро-2020.

Удивлен ли я тем, что Гильерме не попал в расширенную заявку на чемпионат Европы? Если брать в расчет последние игры, то да, удивлен. Матчи, сыгранные им за клуб в этом году, свидетельствуют о том, что вратарь обрел прежнюю форму и, в принципе, достоин был попасть в этот список. Но тренеру виднее, я думаю, что он понимает, что делает.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
11 мая в 20:35
Не х..й было 6-1 Зениту сливать...
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Vector (раскрыть)
11 мая в 17:53
Ну,это то вне всяких сомнений...))))
Ника228
Ника228
11 мая в 16:47
Он единственный вратарь с хорошим международным опытом .( лч,ле ) да и последнее время был в хорошей форме . Думаю он заслуживает быть в сборной .
Теперь вся надежда на Шунина у него тоже был опыт с динамо в еврокубках , но очень давно . Сафонов после травмы ( непонятно в какой форме )
Vector
Vector ответ rubinovyi2 (раскрыть)
11 мая в 16:34
Во всем виноват Зенит))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 16:25
Так себе вратарь!
rubinovyi2
rubinovyi2
11 мая в 16:10
Что-то я не заметил,что Маринад обрел прежнюю форму...
КЭТиК
КЭТиК
11 мая в 16:06
Видать все же заглянули в графу национальность.
drug01
drug01
11 мая в 16:03
Тренеру всегда виднее
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