В «Локомотиве» удивлены, что Гильерме не попал в заявку сборной России

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов удивлен отсутствием вратаря команды Гильерме в расширенном составе сборной России на Евро-2020.

Удивлен ли я тем, что Гильерме не попал в расширенную заявку на чемпионат Европы? Если брать в расчет последние игры, то да, удивлен. Матчи, сыгранные им за клуб в этом году, свидетельствуют о том, что вратарь обрел прежнюю форму и, в принципе, достоин был попасть в этот список. Но тренеру виднее, я думаю, что он понимает, что делает.