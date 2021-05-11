Самедов: «Удивлен, что Гильерме не попал в заявку сборной»

Бывший российский футболист поделился мнением о расширенном составе сборной России на Евро-2020.

Смолов не попал в расширенный список? Очень жаль. Для меня это немного неожиданно, честно говоря. Но мне некорректно говорить, правильное это решение или нет. Тренерский штаб сделал такой выбор, причин я не знаю, но им виднее.

Удивлен, что Гильерме не попал в заявку сборной, он действительно сильно провел этот отрезок чемпионата. Можно сказать, заслужил. Но тренерский штаб так решил, уже ничего не сделаешь.