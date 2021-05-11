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Первый тренер Соболева: «Евро — хороший шанс показать себя»

11 мая 2021, 15:00

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, отреагировал на попадание футболиста в расширенный список сборной России на Евро-2020.

Ждал этого, поскольку Саша — один из лучших бомбардиров РПЛ, а его команда в верхней части турнирной таблицы. Конкуренция с Дзюбой и Заболотным — это всегда хорошо, но впереди еще сборы и товарищеские игры. Сейчас Саша выглядит уверенно, забивает, думаю, он покажет хорошую игру и в национальной команде.

На прошлом чемпионате мира основным игроком атаки был Смолов, но у него не пошло, и выстрелил Дзюба. Сейчас шансы есть у всех, нужно быть готовым в любой момент себя проявить. Уверен, одним нападающим на Евро нашей команде не обойтись.

Сейчас вообще молодежь не боится пробовать свои силы за границей. Знаю, что и Саша этого хочет, ему импонируют Англия, Германия. Да, Евро — хороший шанс заявить о себе, но «Спартак» близок к попаданию в Лигу чемпионов. Если это случится, полагаю, клуб не будет продавать Сашу при первом поступившем предложении. Он ведь приносит пользу, растет в цене, пускай сыграет в Лиге чемпионов — а дальше можно смотреть.

А касательно Евро — мне бы хотелось не только личных достижений наших игроков, а чтобы команда показывала хорошую, интересную игру. Возьмите последний матч «Спартака» — да, выиграли, да, Саша забил, но от футбола красно-белых большого впечатления нет. А хотелось бы, чтобы они побеждали с преимуществом, чтобы игра была хорошо выстроена.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 15:24
Он уже показал всё что может
shlomo
shlomo
11 мая в 15:14
Посмотрим что он покажет...если дадут шанс
STVA 1
STVA 1
11 мая в 15:13
Не думаю что усатый даст много шансов!Он достаточно консервативен
beefs
beefs
11 мая в 15:01
хочется многого, но исполняется мало...
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