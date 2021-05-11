Лунин: «Один матч за „Реал“ стоит десяти матчей за любой другой клуб»

Голкипер рассказал о своих выступлениях за «Реал».

Зидан рассказал мне о том, как он видит игру, как я должен играть и моё позиционирование. Это то, что требуют от вратарей. Он говорит мне, что я здесь, потому что я заслуживаю этого, что я должен продолжать усердно работать и быть готовым, потому что мне, возможно, придётся играть в любое время. Я учусь каждый день, я тренируюсь с лучшими в своём деле каждый день. Одно появление на поле за «Реала» стоит десяти выходов на поле в любом другом клубе.

Я надеюсь много играть за «Реал», выиграть много трофеев и подать пример украинским детям. Каждый способен осуществить свои мечты. Я горжусь, это исторический момент для всей страны и для меня лично.