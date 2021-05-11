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Лунин: «Один матч за „Реал“ стоит десяти матчей за любой другой клуб»

11 мая 2021, 15:14

Голкипер Андрей Лунин рассказал о своих выступлениях за «Реал».

Зидан рассказал мне о том, как он видит игру, как я должен играть и моё позиционирование. Это то, что требуют от вратарей. Он говорит мне, что я здесь, потому что я заслуживаю этого, что я должен продолжать усердно работать и быть готовым, потому что мне, возможно, придётся играть в любое время. Я учусь каждый день, я тренируюсь с лучшими в своём деле каждый день. Одно появление на поле за «Реала» стоит десяти выходов на поле в любом другом клубе.

Я надеюсь много играть за «Реал», выиграть много трофеев и подать пример украинским детям. Каждый способен осуществить свои мечты. Я горжусь, это исторический момент для всей страны и для меня лично.

Ранее Лунин сравнил Зинедина Зидана и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
11 мая в 20:39
Вратаришка....пока что...
dimagas2
dimagas2
11 мая в 18:50
Пора валить,иначе банка и деградация.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
11 мая в 15:57
Иногда можно так себя успокоить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 15:55
Тут с парнем спору нет, Реал это супер!
Ironigor
Ironigor
11 мая в 15:15
Удачи тебе Андрей !!!
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