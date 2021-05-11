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Пирло: «Наша цель — доказать, что мы заслуживаем Лигу чемпионов»

11 мая 2021, 14:13
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал предстоящий матч 36-го тура Серии А против «Сассуоло».

Завтра будет непростой матч, и я надеюсь, что все игроки будут доступны. Наша цель — доказать, что мы заслуживаем Лигу чемпионов.

Мы были разочарованы поражением от «Милана», но наша цель не изменилась. Мы обязаны верить в это.

Упорство — это слово, которое часто используется в футболе, но его недостаточно для победы. Я всегда просил, чтобы внутри игроков был настоящий огонь.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
11 мая в 18:55
Пирло - это самая большая, нет, даже огромная ошибка руководства Ювентуса. Так как он, не закапывал команду никто.С таким составом творить такую дичь - это венец скудоумия и непрофессионализма, как тренера, так и того кто над ним стоит. Уже по началу чемпионата было видно, что команда тупит и буксует из-за бездеятельности Пирло. Ну и собственно результаты вот они. Контэ ошибок не прощает.
Всего за сезон Пирло из героя превратился в антигероя. Надолго, точней насовсем.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
11 мая в 15:21
Во как заговорил! Хотяб не позорился! Уже попадание в лигу чемпионов для Ювентуса это успех!? Да, что тут скажешь? Вот же бездарь пригрели на свою голову. А ещё совсем недавно говорил , что верит в победу в серии А! Что-то с памятью твоей стало!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 мая в 15:00
Взял бы и промолчал
1bear
1bear
11 мая в 14:29
...а разве Пирло до сих пор не уволили...??? )))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 мая в 14:26
На этот раз выпал "поворот не туда":
sihafazatron
sihafazatron
11 мая в 14:19
С миланом уже доказали)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 14:13
Ну так доказывай!
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