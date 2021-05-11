Пирло: «Наша цель — доказать, что мы заслуживаем Лигу чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал предстоящий матч 36-го тура Серии А против «Сассуоло».

Завтра будет непростой матч, и я надеюсь, что все игроки будут доступны. Наша цель — доказать, что мы заслуживаем Лигу чемпионов.

Мы были разочарованы поражением от «Милана», но наша цель не изменилась. Мы обязаны верить в это.

Упорство — это слово, которое часто используется в футболе, но его недостаточно для победы. Я всегда просил, чтобы внутри игроков был настоящий огонь.