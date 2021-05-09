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В «Спартаке» отреагировали на слухи о переходе Бакаева в «Динамо»

09 мая 2021, 22:15

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев может перейти в «Динамо» после прихода нового главного тренера.

Подвижек в переговорах с «Динамо» пока нет. Информация о том, что окончательное соглашение по трансферу будет оформлено до 16 мая, не соответствует действительности.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
10 мая в 16:31
На Динамо чихать ! Надо для себя сохранить .Такими игроками разбрасываться нельзя ! Чтобы самим потом не искать и не переплачивать .
Сп62
Сп62
10 мая в 11:05, ред.
Стиль игры Тедеско не комбиционная игра, а быстрые атаки минуя центр поля. Бакаев же игрок центра поля атакующего плана. Он будет находкой для тренера со спартаковским стилем игры. Дай бог, чтобы Руй оказался подобным тренером.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 мая в 06:16
Врядли в Динамо заинтересованы в бегуне и то которого хватает на 20 минут.
ABir
ABir
10 мая в 01:06
Зелимхану надо упорно тренироваться и ждать своего нового шанса в Спартаке, а шанс этот при смене руководства точно представится. В Динамо уйти никогда не поздно, а в Спартак дважды не приглашают
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 мая в 00:52, ред.
Один из лучших игроков Лиги...
Странно если уйдёт...

Если бы мне предложили на выбор двух любых игроков из нынешнего состава Спартака...я бы не раздумывая выбрал бы Бакаева и Жиго...
stanichnik
stanichnik
10 мая в 00:51
Руководство фк Спартак как "собака на сене" и в стан вечного противника не отпускают Бакаева и у себя в основе на матче не выпускают. С таким положением вещей страдают не только игрок и фк Динамо, но и Главная команда страны. На Зелимхана очень рассчитывал Черчесов, как на твёрдого игрока сборной на предстоящие игры ЧЕ-2020, а теперь после долгого отсутствия игровой практики сложно определить в какой форме находится футболист. Понятно, что для Тедеско для которого командный результат Спартака важнее интересов сборной, но для поддержания игрового тонуса хотя бы на короткие промежутки времени можно было бы выпускать Бакаева в играх РПЛ. Кроме того неизвестность и неопределённость в отношении дальнейшей судьбы футболиста тоже негативно сказывается на его моральном состоянии.
Некакойшенко
Некакойшенко ответ 1-я конная (раскрыть)
10 мая в 00:30
    1-я конная
    1-я конная ответ Некакойшенко (раскрыть)
    10 мая в 00:16
    Ну кто виноват, что он по клубам шлялся во время самоизоляции
    SHMEL258
    SHMEL258
    10 мая в 00:08
    Раз так заявили в спартаке, значит точно уйдёт.
    bars098
    bars098
    09 мая в 23:57
    Бакаев по сильнее будет всяких Понсе, Промеса. Жаль что Тедеско не выпускал его на поле. По мне лучший плеймейкер в РПЛ.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    09 мая в 23:51
    Бакаев думает, почему Дзюбе можно, ему нельзя. Дзюба ведь играл в Спартаке? И когда подобные переходы случаются реакция болельщиков прогнозируемая. и тех, откуда уходит. И тех, куда переходит.
    Некакойшенко
    Некакойшенко ответ 1-я конная (раскрыть)
    09 мая в 23:23, ред.
    После увольнения с поста главного тренера Олега Кононова в конце сентября 2019 года и назначения на этот пост Доменико Тедеско, который перевёл его с позиции крайнего полузащитника на позицию атакующего полузащитника[34], Бакаев стал ключевым игроком «Спартака»[35]. 27 октября в матче 14-го тура чемпионата России в дерби с московским «Локомотивом» (3:0) сделал три голевые передачи и тем самым помог своей команде победить[36х37], также был признан лучшим игроком этого матча[38]. 9 ноября в матче 16-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» (2:0) вышел в стартовом составе и на 3-й минуте матча сделал голевую передачу на Эсекьеля Понсе и на 83-й минуте заработал пенальти и сам же его реализовал[39], что в итоге позволило ему стать лучшим игроком этого матча[40]. После 16-го тура РПЛ Бакаев вышел на первое место по количеству наград лучшему игроку матча[41]. 24 ноября в матче 17-го тура чемпионата России против «Урала» (0:0) был признан лучшим игроком матча, проведя на поле весь матч и нанеся 4 удара по воротам[42]. 29 февраля 2020 года в гостевом матче 20-го тура против московского «Динамо» (2:0) вышел в стартовом составе и с передачи Александра Соболева на 29-й минуте матча забил мяч и на 62-й минуте матча сделал голевую передачу на Романа Зобнина[43] и тем самым был выбран лучшим игроком этого матча[44]. 4 марта 2020 года в матче 1/4 финала кубка России против ЦСКА (3:2) на 4-й минуте забил мяч[45], но в одном из столкновений с соперником по ходу первого тайма получил сотрясение мозга и на второй тайм не вышел[46]. 4 июля 2020 года в домашнем матче 26-го тура чемпионата России против «Тамбова» (2:3) на 35-й минуте реализовал пенальти[47]. 22 июля 2020 года в 30-м туре гостевого матча чемпионата России против «Рубина» (2:1) на 40-й минуте матча реализовал пенальти и помог своей команде одержать победу[48]. Всего в сезоне 2019/20 за «Спартак» провёл 35 матчей (27 в РПЛ, 4 в кубке России и 4 в Лиги Европы), забил 10 мячей (6 в РПЛ, 1 в кубке России и 3 в Лиги Европы) и отдал 12 голевых передач (9 в РПЛ и 3 в кубке России) и тем самым стал лучшим игроком команды по системе гол+пас и лучшим ассистентом.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Лучшим ассистентом до болезни ковидом он наверно с испуга стал, а так как ты говоришь он и вправду играть не умеет.))))
    makkie
    makkie
    09 мая в 22:58
    Бакаеву лучше успокоиться и не гнать лошадей.
    Летом придёт новый тренер, начнёт знакомиться с составом, оценивать игроков. Для схемы 4-3-3 Бакаев куда полезнее, чем для 3-5-2, которая сейчас. У Тедеско не играет - у Руй Витории может пригодиться.

    Лично мне будет обидно, если Бакаева отпустят в Динамо.
    Сп62
    Сп62
    09 мая в 22:56
    Бакаев обладает неплохой техникой обводки, прекрасно видит поле. В последнее время его подвела физика после ковида. В межсезонье обретёт форму и будет незаменимый плеймейкер, который так нужен команде.
    1-я конная
    1-я конная ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    09 мая в 22:48
    Конечно сильнее. Просто играть не умеет
    Шуnя771
    Шуnя771
    09 мая в 22:47
    Ему и у КБ нормально.
    Capral
    Capral
    09 мая в 22:31
    Бакаев умный парень, понимает, что его ждет у Шварца... Вон Тюка и Захарян, поиграли и потухли. Естественно, разве так надо молодых воспитывать?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    09 мая в 22:24
    Бакаев сильнее Чалова, Ахматова, Облякова и прочих ноунэймов, жаль Тедеско его замариновал
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    09 мая в 22:20
    А кто такой Бакаев и зачем он нужен Динамо? Там свои молодые прекрасные, а брать хлам, да еще и из Спартака ? Я думаю, что Шварц умнее и не сделает глупости.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 мая в 22:16
    Начался сезон уток...
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