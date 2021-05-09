В «Спартаке» отреагировали на слухи о переходе Бакаева в «Динамо»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев может перейти в «Динамо» после прихода нового главного тренера.
Подвижек в переговорах с «Динамо» пока нет. Информация о том, что окончательное соглашение по трансферу будет оформлено до 16 мая, не соответствует действительности.
Летом придёт новый тренер, начнёт знакомиться с составом, оценивать игроков. Для схемы 4-3-3 Бакаев куда полезнее, чем для 3-5-2, которая сейчас. У Тедеско не играет - у Руй Витории может пригодиться.
Лично мне будет обидно, если Бакаева отпустят в Динамо.
Летом придёт новый тренер, начнёт знакомиться с составом, оценивать игроков. Для схемы 4-3-3 Бакаев куда полезнее, чем для 3-5-2, которая сейчас. У Тедеско не играет - у Руй Витории может пригодиться.
Лично мне будет обидно, если Бакаева отпустят в Динамо.