Игрок года покидает РПЛ. Лучше оформить трансфер до начала Евро-2020

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вчера, 23:00

Влашич недоволен и прощается с ЦСКА .

Отец и тренер подтвердили уход

Представитель футболиста Тончи Мартич из агентства со смешным названием «Фабрика звёзд» несколько раз играл на нервах Бабаева, ведь новости о переходе Влашича то туда, то сюда появлялись стабильно.

«Зенит» приценивался, но пакт о ненападении сработал во вторую очередь, а нежелание Николы надолго связываться с РПЛ – в первую. Деньги точно предлагали хорошие, но столько же «армейцы» просят и у зарубежных клубов.

Сам Влашич открыто сообщал, что его трансфер оценивают в 35 млн евро. Огромные деньги в период пандемии. С другой стороны, окружение футболиста готово к его переезду, отец игрока вбил клин между клубом и игроком:

Он чувствует пресыщение, но это нормально после трех лет в клубе, где сделал много хороших вещей. Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие товарищи по команде. ЦСКА — команда без ритма, не может уйти от прессинга, и Никола страдает, потому что интуитивная креативность – его главное достоинство.

Такие заявления делают только родители незрелых игроков, ведь опытные говорят родным: «В нашей семье я зарабатываю миллионы, а ты их тратишь. Хочешь поделиться мнением о моей команде – позвони мне лично».

Влашич пересидел в ЦСКА – мнение его отца. Но даже Олич, хотя не может говорить открыто, намекнул на расставание. Зимой отклонили серьезное предложение по Николе – слова отца, и семья хочет компенсации летом.

Никола весной потерял мотивацию

Заметно и по статистике – 1 гол в 10 последних матчах за сборную и клуб, и в мелочах. Против «Уфы» Влашич испугался, что получил травму, которая заставит пропустить Евро-2020, слезы не сдержал. Обошлось, повреждение рядовое, но реакция показательная.

Мыслями хорват в сборной и в Серии А, ведь именно там основные претенденты. «Наполи» присматривался – не исключено, что именно они предложили зимой хорошие деньги. «Интер» то интересовался полузащитником, то переключался на адаптированных к Серии А людей.

Ударная форма Малиновского, что придумал 10 голов в последних в 7 последних матчах «Аталанты», заставила Конте подумать о подписании украинца, что лучше обороняется. Влашич закономерно отошел на второй план – результаты ЦСКА и Николы не заставляют о нем говорить.

Зато «Милан» смотрит на возможную скидку – ЦСКА сглупит, если не отдаст парня за 25-30 млн евро, и подумывает о трансфере. Год назад интересовались Алексеем Миранчуком, постоянно получают завуалированные угрозы от представителей Чалханоглу – якобы Хакан готов уйти.

В Милане нужны диспетчеры. Влашич молодой и самостоятельный на поле, отец его точно описал – интуиция на первом плане. Но когда не хочется сломаться против «Сочи» и «Уфы», то и два дерби складываются неудачно. Весной Влашич дважды проиграл «Локомотиву», по разу «Зениту» и «Спартаку». Не делал разницу, все четыре мяча – не победные.

Покупателей пугает цена и минусы

На рынке хватает игроков за 30-35 млн евро. Не всегда они играли за «Эвертон» и оказались в России, зато теперь скауты прекрасно знают возможности Николы. Не только его плюсы, но и минусы. Играет отрезками, его тот же Ковачич. Тухель мотивировал хорвата – Матео выдал приличный отрезок, набрал матчей.

Но потом получил травму, возвращение задержалось, против «Реала» справились без него. Зато в сборной Хорватии поддерживать Модрича может именно бывший хавбек «Реала». А Влашичу, как и Моро, еще нужно пробиться в основу. Никола ведь иногда слишком эгоистичный и на своей волне.

Посмотрите на его удары. Из 103 выстрелов лишь 41 дошел до створа ворота. И если у Кучаева соотношение голов к точным попыткам равно 0.5, у Чалова – 0.26, то у Влашича конвертация по курсу 0.2, причем три из 11 мячей с пенальти. С передачами та же картина – создал 73 момента, а получил 5 ассистов.

В «Наполи» и «Милане» понимают, что в окружении более сильных напарников парень с талантами Николы может заиграть намного эффективнее. Но на данный момент есть факторы, что останавливают скаутов от бега наперегонки в офисы Гаттузо или Пиоли. Футболист хороший, но чемпионской стабильности пока не имеет.

«Армейцам» нельзя тянуть с продажей

Хорват уйдет, дело давно решенное. Чем дольше его будут удерживать уловками «нет предложений», «никто официально не обращался» и «дешевле 35 млн евро не отдадим» — тем меньше Никола покажет на поле. И так раздосадован, что команда скатилась, а не воюет за чемпионство, чтобы Влашич мог уехать на пике королем.

Это лучший игрок прошлого года в России, но такую награду надо подтверждать стабильностью, которой у 23-летнего парня пока нет. Влашичу пора лучше следить за своей спортивной формой – брать пример с сестры Бланки, проанализировать природу промахов – там и психология, и недоверие напарникам, и не слушать только тех, кто его хватит.

Влашич не дозрел. Поэтому ЦСКА и «Фенербахче» стояли в очереди за ним год назад, а вот «Ювентуса» и «Интера» там не было. Сейчас у «Милана» и «Наполи» появится интерес, и чем быстрее ЦСКА поставит точку – тем больше времени будет и для поиска замены, и для моральной адаптации в Италии станет у самого Николы. Миранчук почти целый сезон приживается.

Хорват ничего плохого ЦСКА не сделал, но если его оставят еще на сезон – потеряют и деньги, и футболиста. Когда отец игрока рассуждает о качестве напарников, то все понятно. Влашич считает, и рассказал это дома, что перерос команду и лигу, где выступает. Раз так – пусть отправляется в «Севилью» или «Милан», там доказывает свою состоятельность.

Расставание за 30 млн евро будет удачной сделкой, ведь подписали Николу за 15.7 млн евро. Неплохая наценка и хорошая статистика в ЦСКА – 103 матча, 33 гола, 20 голевых передач. Российские клубы выживут, только если поставить подобные сделки на конвейер. Например, «Зенит» и Паредес только выиграли от дорогостоящего и своевременного расставания.

Здесь та же история – Влашича зовут клубы с шансами на место в Лигу чемпионов, поэтому всех благ на новом месте. Оличу нужно требовать замену, а еще настоять в разговоре с Бабаевым, что чем быстрее справятся с трансфером – тем лучше. Евро-2020 необязательно поднимет стоимость Влашича, если окажется в запасе, поэтому лучше действовать сразу.