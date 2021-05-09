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Игрок года покидает РПЛ. Лучше оформить трансфер до начала Евро-2020

вчера, 23:00
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Влашич недоволен и прощается с ЦСКА.

Отец и тренер подтвердили уход

Представитель футболиста Тончи Мартич из агентства со смешным названием «Фабрика звёзд» несколько раз играл на нервах Бабаева, ведь новости о переходе Влашича то туда, то сюда появлялись стабильно.

«Зенит» приценивался, но пакт о ненападении сработал во вторую очередь, а нежелание Николы надолго связываться с РПЛ – в первую. Деньги точно предлагали хорошие, но столько же «армейцы» просят и у зарубежных клубов.

Сам Влашич открыто сообщал, что его трансфер оценивают в 35 млн евро. Огромные деньги в период пандемии. С другой стороны, окружение футболиста готово к его переезду, отец игрока вбил клин между клубом и игроком:

Он чувствует пресыщение, но это нормально после трех лет в клубе, где сделал много хороших вещей. Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие товарищи по команде. ЦСКА — команда без ритма, не может уйти от прессинга, и Никола страдает, потому что интуитивная креативность – его главное достоинство.

Такие заявления делают только родители незрелых игроков, ведь опытные говорят родным: «В нашей семье я зарабатываю миллионы, а ты их тратишь. Хочешь поделиться мнением о моей команде – позвони мне лично».

Влашич пересидел в ЦСКА – мнение его отца. Но даже Олич, хотя не может говорить открыто, намекнул на расставание. Зимой отклонили серьезное предложение по Николе – слова отца, и семья хочет компенсации летом.

Никола весной потерял мотивацию

Заметно и по статистике – 1 гол в 10 последних матчах за сборную и клуб, и в мелочах. Против «Уфы» Влашич испугался, что получил травму, которая заставит пропустить Евро-2020, слезы не сдержал. Обошлось, повреждение рядовое, но реакция показательная.

Мыслями хорват в сборной и в Серии А, ведь именно там основные претенденты. «Наполи» присматривался – не исключено, что именно они предложили зимой хорошие деньги. «Интер» то интересовался полузащитником, то переключался на адаптированных к Серии А людей.

Ударная форма Малиновского, что придумал 10 голов в последних в 7 последних матчах «Аталанты», заставила Конте подумать о подписании украинца, что лучше обороняется. Влашич закономерно отошел на второй план – результаты ЦСКА и Николы не заставляют о нем говорить.

Зато «Милан» смотрит на возможную скидку – ЦСКА сглупит, если не отдаст парня за 25-30 млн евро, и подумывает о трансфере. Год назад интересовались Алексеем Миранчуком, постоянно получают завуалированные угрозы от представителей Чалханоглу – якобы Хакан готов уйти.

В Милане нужны диспетчеры. Влашич молодой и самостоятельный на поле, отец его точно описал – интуиция на первом плане. Но когда не хочется сломаться против «Сочи» и «Уфы», то и два дерби складываются неудачно. Весной Влашич дважды проиграл «Локомотиву», по разу «Зениту» и «Спартаку». Не делал разницу, все четыре мяча – не победные.

Покупателей пугает цена и минусы

На рынке хватает игроков за 30-35 млн евро. Не всегда они играли за «Эвертон» и оказались в России, зато теперь скауты прекрасно знают возможности Николы. Не только его плюсы, но и минусы. Играет отрезками, его тот же Ковачич. Тухель мотивировал хорвата – Матео выдал приличный отрезок, набрал матчей.

Но потом получил травму, возвращение задержалось, против «Реала» справились без него. Зато в сборной Хорватии поддерживать Модрича может именно бывший хавбек «Реала». А Влашичу, как и Моро, еще нужно пробиться в основу. Никола ведь иногда слишком эгоистичный и на своей волне.

Посмотрите на его удары. Из 103 выстрелов лишь 41 дошел до створа ворота. И если у Кучаева соотношение голов к точным попыткам равно 0.5, у Чалова – 0.26, то у Влашича конвертация по курсу 0.2, причем три из 11 мячей с пенальти. С передачами та же картина – создал 73 момента, а получил 5 ассистов.

В «Наполи» и «Милане» понимают, что в окружении более сильных напарников парень с талантами Николы может заиграть намного эффективнее. Но на данный момент есть факторы, что останавливают скаутов от бега наперегонки в офисы Гаттузо или Пиоли. Футболист хороший, но чемпионской стабильности пока не имеет.

«Армейцам» нельзя тянуть с продажей

Хорват уйдет, дело давно решенное. Чем дольше его будут удерживать уловками «нет предложений», «никто официально не обращался» и «дешевле 35 млн евро не отдадим» — тем меньше Никола покажет на поле. И так раздосадован, что команда скатилась, а не воюет за чемпионство, чтобы Влашич мог уехать на пике королем.

Это лучший игрок прошлого года в России, но такую награду надо подтверждать стабильностью, которой у 23-летнего парня пока нет. Влашичу пора лучше следить за своей спортивной формой – брать пример с сестры Бланки, проанализировать природу промахов – там и психология, и недоверие напарникам, и не слушать только тех, кто его хватит.

Влашич не дозрел. Поэтому ЦСКА и «Фенербахче» стояли в очереди за ним год назад, а вот «Ювентуса» и «Интера» там не было. Сейчас у «Милана» и «Наполи» появится интерес, и чем быстрее ЦСКА поставит точку – тем больше времени будет и для поиска замены, и для моральной адаптации в Италии станет у самого Николы. Миранчук почти целый сезон приживается.

Хорват ничего плохого ЦСКА не сделал, но если его оставят еще на сезон – потеряют и деньги, и футболиста. Когда отец игрока рассуждает о качестве напарников, то все понятно. Влашич считает, и рассказал это дома, что перерос команду и лигу, где выступает. Раз так – пусть отправляется в «Севилью» или «Милан», там доказывает свою состоятельность.

Расставание за 30 млн евро будет удачной сделкой, ведь подписали Николу за 15.7 млн евро. Неплохая наценка и хорошая статистика в ЦСКА – 103 матча, 33 гола, 20 голевых передач. Российские клубы выживут, только если поставить подобные сделки на конвейер. Например, «Зенит» и Паредес только выиграли от дорогостоящего и своевременного расставания.

Здесь та же история – Влашича зовут клубы с шансами на место в Лигу чемпионов, поэтому всех благ на новом месте. Оличу нужно требовать замену, а еще настоять в разговоре с Бабаевым, что чем быстрее справятся с трансфером – тем лучше. Евро-2020 необязательно поднимет стоимость Влашича, если окажется в запасе, поэтому лучше действовать сразу.

ЦСКА в этом сезоне тянул с принятием решений на поле и за его пределами, и в результате может остаться на шестом месте, или даже на седьмом. Влашичу не понравились последние места в группе ЛЕ, а совсем без еврокубков точно не хочет играть. Все ясно, кроме названия клуба, куда Никола отправится.

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Все комментарии
Cremen
Cremen
сегодня в 13:58
Так ничего в цска и не добился.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 13:24
Ладно, я считал вторую часть сезона, спорить не буду.В первой он был хорош, но дальше что-то пошло не так:может уже устал от ЦСКА, может устал один тащить команду.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 13:14
Полгода назад был декабрь месяц 2020 г. и Влашич был на голову сильнее всех в РПЛ, за что и получил звание лучшего в РПЛ по итогам года. Снижать уровень по разным причинам он начал всего 2-3 месяца назад. Будем точны в формулировках.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 13:12
А неуверенность чем то обоснована, или это гадание на кофейной гуще?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:40
Не уверен, что Влашича ждут в Севилье или Милане. В лучшем случае, в Наполи
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:04
С чего бы лучше оформить трансфер до начала Евро-2020?
До Евро никто не будет ничего оформлять...к гадалке не ходи.
Все сделки обычно происходят после смотрин на крупных турнирах.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:51
Куй железо не отходя от кассы. Если есть запрос надо срочно отдавать, чтобы не было мучительно поздно.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:29
Символично, что один всегда сменяет другого - эпоха Влашича сменяется эпохой Заболотного, как эпоха Гинера эпохой Орешкина.

Закончились чемпионства ЦСКА.
particular
particular
сегодня в 09:45
Обоснованно и логично... Осталось не переусердствовать на переговорах и не затянуть время... Иначе, всё будет через одно место, невпопад и с потерями...
Mi6
Mi6
сегодня в 08:15
Бабаев с Гинером тоже пересидели
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 07:47
Что-то за последние полгода я не увидел в игре Влашича то, за что его можно так дорого продать. Он и 15 не стоит сейчас.
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
сегодня в 02:07
Спасибо Ник. Но пора расставаться .хоть бабки на трансы будут.
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 02:07, ред.
Да пускай валит уже на все 4-е стороны. Проще с его продажи купить еще парочку хороших футболистов...
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 00:51
Вообще то у Влашича Контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Сумма выкупа футболиста составляет 35 миллионов евро.
Если Влашич проявит себя на Евро и найдется покупатель с хорошими деньгами будет разговор. А не проявит себя на Евро кто же его купит. Одного желания Влашича уйти будет недостаточно. А не захочет играть за ЦСКА для таких случаев можно и скамейку запасных увеличить в размере, посидит на скамейке мозги на место сразу встанут. А команда в матче с Краснодаром показала что и без Влашича может забивать три гола и побеждать.
valt134
valt134
сегодня в 00:45
Ох и 77...
valt134
valt134
сегодня в 00:44
Почуханец конченный. Своего мнения нет. Папа и семья скажет он и очко за деньги подставит. Пусть валит, а то его тут и по бесплатке зачморят.
valt134
valt134
сегодня в 00:23
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 00:06
    Надо продавать, потух как Хонда. Да и в Европе ничего покажет. Опустил лапки в самый важный момент . Не сделал разницу на поле . Срочно избавляться !!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 00:00
    Послал сей опус Влашичу;Никола сказал.что всю ночь будет его читать и думать ,как жить дальше.Гинеру-Бабаеву-Матрёшкину мы ничего не сказали-пусть пребывают в неведении.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    вчера в 23:42, ред.
    Знаете что. ЦСКА и Влашич были достойны друг друга! Мастеровой футболист играл в серьезном клубе! Прощаться надо друзьями!
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