Игрок года покидает РПЛ. Лучше оформить трансфер до начала Евро-2020

Влашич недоволен и прощается с ЦСКА.
Отец и тренер подтвердили уход
Представитель футболиста Тончи Мартич из агентства со смешным названием «Фабрика звёзд» несколько раз играл на нервах Бабаева, ведь новости о переходе Влашича то туда, то сюда появлялись стабильно.
«Зенит» приценивался, но пакт о ненападении сработал во вторую очередь, а нежелание Николы надолго связываться с РПЛ – в первую. Деньги точно предлагали хорошие, но столько же «армейцы» просят и у зарубежных клубов.
Сам Влашич открыто сообщал, что его трансфер оценивают в 35 млн евро. Огромные деньги в период пандемии. С другой стороны, окружение футболиста готово к его переезду, отец игрока вбил клин между клубом и игроком:
Он чувствует пресыщение, но это нормально после трех лет в клубе, где сделал много хороших вещей. Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие товарищи по команде. ЦСКА — команда без ритма, не может уйти от прессинга, и Никола страдает, потому что интуитивная креативность – его главное достоинство.
Такие заявления делают только родители незрелых игроков, ведь опытные говорят родным: «В нашей семье я зарабатываю миллионы, а ты их тратишь. Хочешь поделиться мнением о моей команде – позвони мне лично».
Влашич пересидел в ЦСКА – мнение его отца. Но даже Олич, хотя не может говорить открыто, намекнул на расставание. Зимой отклонили серьезное предложение по Николе – слова отца, и семья хочет компенсации летом.
Никола весной потерял мотивацию
Заметно и по статистике – 1 гол в 10 последних матчах за сборную и клуб, и в мелочах. Против «Уфы» Влашич испугался, что получил травму, которая заставит пропустить Евро-2020, слезы не сдержал. Обошлось, повреждение рядовое, но реакция показательная.
Мыслями хорват в сборной и в Серии А, ведь именно там основные претенденты. «Наполи» присматривался – не исключено, что именно они предложили зимой хорошие деньги. «Интер» то интересовался полузащитником, то переключался на адаптированных к Серии А людей.
Ударная форма Малиновского, что придумал 10 голов в последних в 7 последних матчах «Аталанты», заставила Конте подумать о подписании украинца, что лучше обороняется. Влашич закономерно отошел на второй план – результаты ЦСКА и Николы не заставляют о нем говорить.
Зато «Милан» смотрит на возможную скидку – ЦСКА сглупит, если не отдаст парня за 25-30 млн евро, и подумывает о трансфере. Год назад интересовались Алексеем Миранчуком, постоянно получают завуалированные угрозы от представителей Чалханоглу – якобы Хакан готов уйти.
В Милане нужны диспетчеры. Влашич молодой и самостоятельный на поле, отец его точно описал – интуиция на первом плане. Но когда не хочется сломаться против «Сочи» и «Уфы», то и два дерби складываются неудачно. Весной Влашич дважды проиграл «Локомотиву», по разу «Зениту» и «Спартаку». Не делал разницу, все четыре мяча – не победные.
Покупателей пугает цена и минусы
На рынке хватает игроков за 30-35 млн евро. Не всегда они играли за «Эвертон» и оказались в России, зато теперь скауты прекрасно знают возможности Николы. Не только его плюсы, но и минусы. Играет отрезками, его тот же Ковачич. Тухель мотивировал хорвата – Матео выдал приличный отрезок, набрал матчей.
Но потом получил травму, возвращение задержалось, против «Реала» справились без него. Зато в сборной Хорватии поддерживать Модрича может именно бывший хавбек «Реала». А Влашичу, как и Моро, еще нужно пробиться в основу. Никола ведь иногда слишком эгоистичный и на своей волне.
Посмотрите на его удары. Из 103 выстрелов лишь 41 дошел до створа ворота. И если у Кучаева соотношение голов к точным попыткам равно 0.5, у Чалова – 0.26, то у Влашича конвертация по курсу 0.2, причем три из 11 мячей с пенальти. С передачами та же картина – создал 73 момента, а получил 5 ассистов.
В «Наполи» и «Милане» понимают, что в окружении более сильных напарников парень с талантами Николы может заиграть намного эффективнее. Но на данный момент есть факторы, что останавливают скаутов от бега наперегонки в офисы Гаттузо или Пиоли. Футболист хороший, но чемпионской стабильности пока не имеет.
«Армейцам» нельзя тянуть с продажей
Хорват уйдет, дело давно решенное. Чем дольше его будут удерживать уловками «нет предложений», «никто официально не обращался» и «дешевле 35 млн евро не отдадим» — тем меньше Никола покажет на поле. И так раздосадован, что команда скатилась, а не воюет за чемпионство, чтобы Влашич мог уехать на пике королем.
Это лучший игрок прошлого года в России, но такую награду надо подтверждать стабильностью, которой у 23-летнего парня пока нет. Влашичу пора лучше следить за своей спортивной формой – брать пример с сестры Бланки, проанализировать природу промахов – там и психология, и недоверие напарникам, и не слушать только тех, кто его хватит.
Влашич не дозрел. Поэтому ЦСКА и «Фенербахче» стояли в очереди за ним год назад, а вот «Ювентуса» и «Интера» там не было. Сейчас у «Милана» и «Наполи» появится интерес, и чем быстрее ЦСКА поставит точку – тем больше времени будет и для поиска замены, и для моральной адаптации в Италии станет у самого Николы. Миранчук почти целый сезон приживается.
Хорват ничего плохого ЦСКА не сделал, но если его оставят еще на сезон – потеряют и деньги, и футболиста. Когда отец игрока рассуждает о качестве напарников, то все понятно. Влашич считает, и рассказал это дома, что перерос команду и лигу, где выступает. Раз так – пусть отправляется в «Севилью» или «Милан», там доказывает свою состоятельность.
Расставание за 30 млн евро будет удачной сделкой, ведь подписали Николу за 15.7 млн евро. Неплохая наценка и хорошая статистика в ЦСКА – 103 матча, 33 гола, 20 голевых передач. Российские клубы выживут, только если поставить подобные сделки на конвейер. Например, «Зенит» и Паредес только выиграли от дорогостоящего и своевременного расставания.
Здесь та же история – Влашича зовут клубы с шансами на место в Лигу чемпионов, поэтому всех благ на новом месте. Оличу нужно требовать замену, а еще настоять в разговоре с Бабаевым, что чем быстрее справятся с трансфером – тем лучше. Евро-2020 необязательно поднимет стоимость Влашича, если окажется в запасе, поэтому лучше действовать сразу.
ЦСКА в этом сезоне тянул с принятием решений на поле и за его пределами, и в результате может остаться на шестом месте, или даже на седьмом. Влашичу не понравились последние места в группе ЛЕ, а совсем без еврокубков точно не хочет играть. Все ясно, кроме названия клуба, куда Никола отправится.
До Евро никто не будет ничего оформлять...к гадалке не ходи.
Все сделки обычно происходят после смотрин на крупных турнирах.
До Евро никто не будет ничего оформлять...к гадалке не ходи.
Все сделки обычно происходят после смотрин на крупных турнирах.
Закончились чемпионства ЦСКА.
Закончились чемпионства ЦСКА.
Если Влашич проявит себя на Евро и найдется покупатель с хорошими деньгами будет разговор. А не проявит себя на Евро кто же его купит. Одного желания Влашича уйти будет недостаточно. А не захочет играть за ЦСКА для таких случаев можно и скамейку запасных увеличить в размере, посидит на скамейке мозги на место сразу встанут. А команда в матче с Краснодаром показала что и без Влашича может забивать три гола и побеждать.
Если Влашич проявит себя на Евро и найдется покупатель с хорошими деньгами будет разговор. А не проявит себя на Евро кто же его купит. Одного желания Влашича уйти будет недостаточно. А не захочет играть за ЦСКА для таких случаев можно и скамейку запасных увеличить в размере, посидит на скамейке мозги на место сразу встанут. А команда в матче с Краснодаром показала что и без Влашича может забивать три гола и побеждать.