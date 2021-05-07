«Ахмат» выступил против пожизненного отстранения арбитров

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на отстранение рефери Станислава Васильева, который допустил ошибку в матче 28-го тура Российской РПЛ с «Ротором».

«Ахмат» не выступает за пожизненное отстранение судей. Да, мы попросили оценить работу Васильева, но только такими методами можно принудить судить адекватно. Мы принимаем решение ЭСК, но хотели бы также получить оценку работы судей на VAR . Они Васильева даже к монитору не позвали! Это нонсенс! Васильев не увидел или не хотел увидеть нарушения, но ведь арбитры на VAR должны исправлять ошибки главного.