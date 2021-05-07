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«Ахмат» выступил против пожизненного отстранения арбитров

07 мая 2021, 17:49
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на отстранение рефери Станислава Васильева, который допустил ошибку в матче 28-го тура Российской РПЛ с «Ротором».

«Ахмат» не выступает за пожизненное отстранение судей. Да, мы попросили оценить работу Васильева, но только такими методами можно принудить судить адекватно. Мы принимаем решение ЭСК, но хотели бы также получить оценку работы судей на VAR. Они Васильева даже к монитору не позвали! Это нонсенс! Васильев не увидел или не хотел увидеть нарушения, но ведь арбитры на VAR должны исправлять ошибки главного.

Если мы будем молчать, то ошибки так и будут продолжаться. Если они будут продолжаться — откажемся оплачивать VAR. Поймите, мы не жаждем крови. Мы хотим, чтобы судили адекватно и непредвзято.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 мая в 19:03
Ответственность на ВАРе и главного должна быть одинаковая, как и поощрение.
Ironigor
Ironigor
07 мая в 18:55
Расстрелять или гильотина, на выбор !!!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
07 мая в 18:55
Штрафовать рублем надо. На обфчной работе косячишь - тебя штрафуют. Тут так же надо. Правда хз поможет ли тут. Тот же газпром того же Вилкова на сотни лет вперед обеспечил, судя по отчету о его имуществе. Таким пофиг на штраф
Аксинья
Аксинья
07 мая в 18:10
Надо отказываться от ВАРа, провинциальным клубам от него только вред - работает он как-то однобоко все больше на центровые команды))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 мая в 17:53
Да ладно ,другим неповадно будет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 мая в 17:51
В Ахмате работают очень добрые люди!😜
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