Боярский: «Если Жирков уйдёт, то его нужно проводить со всеми почестями»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды может покинуть клуб.

Уход Жиркова из «Зенита» — это большая потеря. Если он уйдет, то его нужно проводить со всеми почестями. Жирков всегда был незаменимым игроком. Как в «Зените», так и в сборной. Он невероятно опытный, у него такое мастерство. Не важно сколько ему лет, Юрий всегда выполняет указания тренера. Он сам принимает творческое и организационное участие в игре. Пока я не вижу ему равного игрока. Человек, который займет место Юрия, должен стараться на максимум.