ГлавнаяНовости

Боярский: «Если Жирков уйдёт, то его нужно проводить со всеми почестями»

13 мая 2021, 19:50

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Юрий Жирков может покинуть клуб.

Уход Жиркова из «Зенита» — это большая потеря. Если он уйдет, то его нужно проводить со всеми почестями. Жирков всегда был незаменимым игроком. Как в «Зените», так и в сборной. Он невероятно опытный, у него такое мастерство. Не важно сколько ему лет, Юрий всегда выполняет указания тренера. Он сам принимает творческое и организационное участие в игре. Пока я не вижу ему равного игрока. Человек, который займет место Юрия, должен стараться на максимум.

Все новости
Бышовец: «В следующем сезоне „Сочи“ может претендовать на большее»
Сегодня, 02:24 Комментарии0
Колосков: «Тедеско запомнился своими выходками, а игру так и не поставил»
Сегодня, 01:37 Комментарии1
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
14 мая в 11:58
а за какие такие заслуги перед Зенитом его должны провожать с почестями почему тогда не было почестей для Аршавина Кержакова или Денисова в очередной раз мушкетёр глупость сморозил
Бубнин
Бубнин
14 мая в 11:40
Даже шляпу снимешь? Какие-то мрачноватые проводы рисует Боярский..
МапС
МапС
13 мая в 21:48, ред.
Усатая шляпа по-ходу перебрала, празднуя чемпионство. Почему был незаменимым игроком? Он им и сейчас остаётся. И ещё лет десять будет незаменимым!
Почести по-ходу будут такими:
311
311
13 мая в 21:13
Сделайте ему зенитовский коридор!)
pomor45
pomor45
13 мая в 21:11
Провожать со всеми почестями слишком рано. Ещё жить да жить и пользу приносить. Я бы его к молодёжи определил - лучше воспитателя не найти.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 20:38
Нам он тоже очень помог в своё время!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 20:33
С почестями отправляют на тот свет а я желаю Жиркову долгих лет жизни.
berda2003
berda2003
13 мая в 20:31
а почему он не ныл, и не размазывал сопли по усам, когда муж безграмотной жены (она не знает А. Барто) "играл" в англии... а то, что "незаменимый" игрок из конюшни, память не восстанавливается??
oFANATo
oFANATo
13 мая в 20:19
Жирков не потеря.
И с ним в ЛЧ было 4- ое место в группе с одним очком.
rubinovyi2
rubinovyi2
13 мая в 20:09
Мишаня-образумься,тебя стало слишком много,а глупостей выдаемых тобой,еще больше,на бровке пахать-это не водку глушить,да шляпой махать..
SHMEL258
SHMEL258
13 мая в 20:08
Странно как-то звучит: "Проводить со всеми почестями" Обычно так пенсионеров на заслуженный отдых провожают или в последний путь, на лафете...
ermak6848
ermak6848
13 мая в 20:06
Этокак Совет решит
Ironigor
Ironigor
13 мая в 20:00
Прощание Михаила с Юрием и прозвучит Прощальная песня 🎶 в исполнении
маэстро Михаила Боярского !!!
Союзник противников
Союзник противников
13 мая в 19:59
Трудно что-то возразить.Сейчас таких не делают.Пусть в "Балтику" идёт,хоть своё строительство контролировать сможет,да и подзаработает немного.Хотя...болтаться по стране в ФНЛ-ещё то удовольствие,это не "под крышей дома своего"...
shlomo
shlomo
13 мая в 19:57
Ну прямо талисманом стал...
нечитайло
нечитайло
13 мая в 19:56
Всегда все когда нибудь кончается
beefs
beefs
13 мая в 19:52
Боярский стал главным советчиком...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100