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Матч за Суперкубок России может пройти в Калининграде

13 мая 2021, 20:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив18.07.2021 в 20:00 Не начался

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко заявила, что регион претендует на проведение Суперкубка России.

Мы заявку подали, но все находится на рассмотрении в РФС. Калининград готов принять.

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Россия. Суперкубок 2021  Города и страны
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 мая в 22:44
Поближе к западной границе ? Ну что ж ,правильно ! Пусть НАТО боятся !!! )))
sv_1969
sv_1969
13 мая в 22:05
Чтоб стадик не простаивал))
mor57
mor57
13 мая в 21:50
P.S примерно :автобус - 4700 (20ч езды) а авиа 3.200 (1.5 часа лета).В одну сторону.
mor57
mor57
13 мая в 21:46
глянул авиа:
туда рейсы совсем не удобные, примерно в 01.20 ночи (лететь 1,5 - 2.0 часа)
обратно есть выбор: 15.10; 22.10 и 03.05
mor57
mor57
13 мая в 21:40
Красивый город.
Мы из него на басах через всю европу гоняли на суперкубок в Монако...
Зенит -МЮ 2-1
Обратно нас пол города встречали...молодцы!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 21:34
Даже неинтересно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
13 мая в 21:32, ред.
Делов то....
Три дня на вёслах и ты в Калининграде.....

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Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 21:19
Авиа перевозчики потирают руки!!!
drug01
drug01
13 мая в 21:08
Это очень интересно
pomor45
pomor45
13 мая в 21:05
Всесоюзный староста Калинин этого заслуживает.
ermak6848
ermak6848
13 мая в 21:03
Это даже хорошо , что в Калиниграде...
Ironigor
Ironigor
13 мая в 20:59
Очень удивительное решение будет, если примут этот вариант. Очень удобно для болельщиков клубов участников !!! Только у нас может случится такой НОНСЕНС !!! Чудо РФС, Чудо решения !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 20:39
А как туда добираться?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 20:39
Это очень гут...
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