Матч за Суперкубок России может пройти в Калининграде

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко заявила, что регион претендует на проведение Суперкубка России.
Мы заявку подали, но все находится на рассмотрении в РФС. Калининград готов принять.
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко заявила, что регион претендует на проведение Суперкубка России.
Мы заявку подали, но все находится на рассмотрении в РФС. Калининград готов принять.
туда рейсы совсем не удобные, примерно в 01.20 ночи (лететь 1,5 - 2.0 часа)
обратно есть выбор: 15.10; 22.10 и 03.05
туда рейсы совсем не удобные, примерно в 01.20 ночи (лететь 1,5 - 2.0 часа)
обратно есть выбор: 15.10; 22.10 и 03.05
Мы из него на басах через всю европу гоняли на суперкубок в Монако...
Зенит -МЮ 2-1
Обратно нас пол города встречали...молодцы!
Мы из него на басах через всю европу гоняли на суперкубок в Монако...
Зенит -МЮ 2-1
Обратно нас пол города встречали...молодцы!
Три дня на вёслах и ты в Калининграде.....
?1486403195
Три дня на вёслах и ты в Калининграде.....
?1486403195