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УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов в Лондон или Лиссабон

11 мая 2021, 02:06
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси29.05.2021 в 22:00 Не начался

УЕФА принял решение перенести финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов из Турции в Англию или Португалию. Об этом в своём твиттере сообщил итальянский журналист Николо Шира.

УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Челси» из Стамбула в Лиссабон или Лондон. Об окончательном решении будет объявлено в ближайшие часы.

Вчера в УЕФА не стали комментировать слухи о возможном проведении финальной игры в Англии вместо Турции, где наблюдается высокий уровень заражения коронавирусом.

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Все комментарии
Loko best
Loko best ответ rubinovyi2 (раскрыть)
11 мая в 08:41
Нет тут ничего правильного.Зачем тогда вообще заранее назначать место проведения турнира???Решали бы после полуфиналов где удобнее провести.
stanichnik
stanichnik
11 мая в 08:37
Перенос финала в Англию правильное решение УЕФА.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
11 мая в 07:40
Есть эпидемия, нет эпидемии. Зачем Турция участвует в европейском турнире? Сборная у них нормальная. Пусть играют там, где они находятся.
rubinovyi2
rubinovyi2
11 мая в 07:35
Ну и правильно.
Остапчук 67
Остапчук 67
11 мая в 07:11
Это не футбольное решение.
Incredulous
Incredulous
11 мая в 06:22
Продажное УЕФА и тут нашли как бабла подрезать. Придумали причину и выставили финал ЛЧ на торги. Самые большие суммы, видимо, предложили Лондон и Лиссабон. Теперь УЕФА ждёт кто из них предложит сумму по крупнее, и через несколько часов объявит победителя. Чеферин понимает, что осталось им недолго, и теперь не брезгует любыми схемами, лишь бы побольше бабла срезать.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
11 мая в 05:42
Давайте лучше Санкт-Петербург
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 05:22
Пусть играют в своей стране.
ДСА
ДСА
11 мая в 04:51
Туркам финал в будущем отдадут.
Lyon2009
Lyon2009
11 мая в 03:30
Что за дискриминация со стороны уефа? Чем Турция плоха?! Почему должны идти на поводу наглых англичан?!
allemz
allemz ответ swed27 (раскрыть)
11 мая в 03:10
Какое такое преимущество? Не только же их фанаты будут на стадионе. Подумай, до куда жителю Манчестера ближе будет дотопать - до Лондона или Лиссабона? И иностранным болельщикам не надо будет осваиваться в новой стране. Болелы, приезжающие на матчи своего любимого клуба в Англии, уже изучившие Альбион вдоль и поперек. Не вижу причин усложнять жизнь себе и болельщикам, пусть проводят в Лондоне.
swed27
swed27
11 мая в 02:22
В Лондоне будет нечестно так как у Челси будет приемущество
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 02:13
Так уж в Англию тогда, всем хорошо будет, далеко лететь не надо.
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