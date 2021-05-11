УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов в Лондон или Лиссабон

УЕФА принял решение перенести финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов из Турции в Англию или Португалию. Об этом в своём твиттере сообщил итальянский журналист Николо Шира.
УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Челси» из Стамбула в Лиссабон или Лондон. Об окончательном решении будет объявлено в ближайшие часы.
Вчера в УЕФА не стали комментировать слухи о возможном проведении финальной игры в Англии вместо Турции, где наблюдается высокий уровень заражения коронавирусом.