УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов в Лондон или Лиссабон

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11 мая 2021, 02:06

УЕФА принял решение перенести финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов из Турции в Англию или Португалию. Об этом в своём твиттере сообщил итальянский журналист Николо Шира.

УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Челси» из Стамбула в Лиссабон или Лондон. Об окончательном решении будет объявлено в ближайшие часы.