Левандовски в этом сезоне забил больше голов, чем 27 команд из топ-5 лиг

1620934406

13 мая 2021, 22:33

Форвард «Баварии» лидирует в гонке лучших бомбардиров Бундеслиги, имея в активе 39 голов.

Любопытно, что на данный момент поляк забил больше, чем 27 из 98 клубов в топ-5 лигах Европы. Недавно Левандовски забил свой самый быстрый гол в Бундеслиге.