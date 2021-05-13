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Левандовски в этом сезоне забил больше голов, чем 27 команд из топ-5 лиг

13 мая 2021, 22:33

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски лидирует в гонке лучших бомбардиров Бундеслиги, имея в активе 39 голов.

Любопытно, что на данный момент поляк забил больше, чем 27 из 98 клубов в топ-5 лигах Европы. Недавно Левандовски забил свой самый быстрый гол в Бундеслиге.

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Doping87
Doping87
14 мая в 14:25
Левандовски Зверюга, как и Холанд. Две машины.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Dauletbek (раскрыть)
14 мая в 08:38
Агуэро играл за Зенит????
karnager
karnager
14 мая в 00:00
Забил больше, чем Ростов и Ахмат в РПЛ
Dauletbek
Dauletbek ответ rubinovyi2 (раскрыть)
13 мая в 23:12
Агуэро в своё время...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 мая в 22:56
Хороший нап Азмун, а Левандовски лучший в мире, и он под обстрелом тех кто считает циферки
25процентный клоун
25процентный клоун
13 мая в 22:54
Жаль он не играл с ПСЖ, сейчас бы Пеп искал бы работу
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 мая в 22:52
Выбор всегда есть...
Зенит тоже практикует атакующий футбол,по крайней мере сами так считают,только вот напомни мне,кто из напов хоть чуть-чуть приблизился к этой баварской пушке-скорострелке?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 мая в 22:45
Всегда удивляют эти любители статистики....)))
У Левандовски что был выбор ???
Он хороший нап...его команда 99,8 % игрового времени атакует.....куда ему деваться то....
Он что наколотил 39 штук играя за Герту или Фортуну ???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 22:42
Левандовски монстр Германии
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