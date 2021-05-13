Левандовски в этом сезоне забил больше голов, чем 27 команд из топ-5 лиг

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски лидирует в гонке лучших бомбардиров Бундеслиги, имея в активе 39 голов.
Любопытно, что на данный момент поляк забил больше, чем 27 из 98 клубов в топ-5 лигах Европы. Недавно Левандовски забил свой самый быстрый гол в Бундеслиге.
Зенит тоже практикует атакующий футбол,по крайней мере сами так считают,только вот напомни мне,кто из напов хоть чуть-чуть приблизился к этой баварской пушке-скорострелке?
Зенит тоже практикует атакующий футбол,по крайней мере сами так считают,только вот напомни мне,кто из напов хоть чуть-чуть приблизился к этой баварской пушке-скорострелке?
У Левандовски что был выбор ???
Он хороший нап...его команда 99,8 % игрового времени атакует.....куда ему деваться то....
Он что наколотил 39 штук играя за Герту или Фортуну ???
У Левандовски что был выбор ???
Он хороший нап...его команда 99,8 % игрового времени атакует.....куда ему деваться то....
Он что наколотил 39 штук играя за Герту или Фортуну ???