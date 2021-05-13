«Милан» повторил рекорд «Интера» по гостевым победам в Серии А

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13 мая 2021, 08:20

«Милан» одержал разгромную победу над «Торино» (7:0) в 36-м туре Серии А.

«Россонери» одержали 15-ю победу на выезде в текущем сезоне чемпионата Италии, повторив рекорд «Интера», установленный в чемпионате-2006/07.

В текущем турнире «Милану» осталось сыграть в гостях один матч – в заключительном туре против «Аталанты».