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«Милан» повторил рекорд «Интера» по гостевым победам в Серии А

13 мая 2021, 08:20
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 7Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» одержал разгромную победу над «Торино» (7:0) в 36-м туре Серии А.

«Россонери» одержали 15-ю победу на выезде в текущем сезоне чемпионата Италии, повторив рекорд «Интера», установленный в чемпионате-2006/07.

В текущем турнире «Милану» осталось сыграть в гостях один матч – в заключительном туре против «Аталанты».

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sv_1969
sv_1969 ответ Дима Логинов (раскрыть)
13 мая в 10:14
МЮ я бы тоже не назвал грандом!По крайней мере это не тот МЮ САФа)
Василий 50
Василий 50
13 мая в 10:13
«Милан» поступил жёстко
Дима Логинов
Дима Логинов
13 мая в 08:54, ред.
Кто-то критикуя Супрелигу говорил, что Милан там был бы поставщиком очков. Мол, неравноценные по силе команды собирают под знамёна Суперлиги. Но. Милан в игре против Юнайтед на его поле в ЛЕ смотрелся поинтереснее хозяев. Уступил по сумме встреч, но это не была игра в одно ворота, я бы даже сказал, что Милан был солиднее, немного не повезло. А разгром туринцев на их поле?
Конечно, Милан ещё совсем не тот гранд, с которым все считались в недавнем прошлом, но уже вполне конкурентоспособный клуб. Если попадут в ЛЧ - посмотрим в Европе чего стоят россонери.
Ozabot
Ozabot
13 мая в 08:50
«Милан» в этом сезоне это самый страшный гость для любой команды. Дома бы еще так играли.
beefs
beefs
13 мая в 08:27
С чем мы его и поздравляем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 08:24
Кругом одни рекорды...
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