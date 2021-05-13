«Милан» повторил рекорд «Интера» по гостевым победам в Серии А

«Милан» одержал разгромную победу над «Торино» (7:0) в 36-м туре Серии А.
«Россонери» одержали 15-ю победу на выезде в текущем сезоне чемпионата Италии, повторив рекорд «Интера», установленный в чемпионате-2006/07.
В текущем турнире «Милану» осталось сыграть в гостях один матч – в заключительном туре против «Аталанты».
Конечно, Милан ещё совсем не тот гранд, с которым все считались в недавнем прошлом, но уже вполне конкурентоспособный клуб. Если попадут в ЛЧ - посмотрим в Европе чего стоят россонери.
Конечно, Милан ещё совсем не тот гранд, с которым все считались в недавнем прошлом, но уже вполне конкурентоспособный клуб. Если попадут в ЛЧ - посмотрим в Европе чего стоят россонери.