Зидан: «Конфликт с Марсело? Мы просто не хотели им рисковать»

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14 мая 2021, 02:35

Главный тренер «Реала» после победы над «Гранадой» (4:1) в матче 36-го тура Примеры прокомментировал отсутствие в заявке на игру защитника Марсело. Ранее появилась информация о том, что бразилец не попал в состав из-за конфликта с Зиданом.