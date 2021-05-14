Зидан: «Конфликт с Марсело? Мы просто не хотели им рисковать»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Гранадой» (4:1) в матче 36-го тура Примеры прокомментировал отсутствие в заявке на игру защитника Марсело. Ранее появилась информация о том, что бразилец не попал в состав из-за конфликта с Зиданом.
Он почувствовал недомогание. Мы не хотели рисковать им, только и всего.
А все оскорбления проглотил, хотя в финале 2006 года за "сестру" боднул Матерацци.
Зидан стал терпилой, его даже игроки ни во что не ставят, а он боится, что то сказать, так как руководство примет их сторону.
А все оскорбления проглотил, хотя в финале 2006 года за "сестру" боднул Матерацци.
Зидан стал терпилой, его даже игроки ни во что не ставят, а он боится, что то сказать, так как руководство примет их сторону.