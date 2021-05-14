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Зидан: «Конфликт с Марсело? Мы просто не хотели им рисковать»

14 мая 2021, 02:35
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Гранадой» (4:1) в матче 36-го тура Примеры прокомментировал отсутствие в заявке на игру защитника Марсело. Ранее появилась информация о том, что бразилец не попал в состав из-за конфликта с Зиданом.

Он почувствовал недомогание. Мы не хотели рисковать им, только и всего.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Incredulous (раскрыть)
15 мая в 05:08
Зидан побоялся, что то возразить Роналду. Иначе Роналду извинился бы после за эти оскорбления. А тут его мать оскорбили на весь мир, ты бы промолчал? У Зидана нет яиц, он приспособленец.
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 08:45
Зидан угадал, раз разгромно победили на выезде.
Incredulous
Incredulous ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
14 мая в 05:46
И что по-твоему Зидан должен был на пресс-конференции обругать в ответ Роналду? Если ты не понимаешь, то в этом и заключается профессионализм, уметь не давать волю эмоциям в критических ситуациях. И любые конфликты с футболистами решать в раздевалке. Если бы Зидан так боялся авторитета Роналду, то он побоялся бы и менять его. А то, что у Зидана есть яйца, ты сам подтвердил всем известным инцидентом на ЧМ 2006. И то, что с Роналду был серьезный разговор после этого говорит тот факт, что после этого случая португалец ни разу больше не позволял себе подобное.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Incredulous (раскрыть)
14 мая в 05:21
Когда Роналду после замены обругал Зидана нецензурными словами, при этом оскорбив его мать, Зидан тоже сказал: "После матча французский специалист, комментируя замену футболиста, отметил, что должен беречь его, так как Роналду время от времени нужно отдыхать".
А все оскорбления проглотил, хотя в финале 2006 года за "сестру" боднул Матерацци.
Зидан стал терпилой, его даже игроки ни во что не ставят, а он боится, что то сказать, так как руководство примет их сторону.
Incredulous
Incredulous
14 мая в 03:51
В этом весь Зидан. Он никогда не позволял себе "выносить сор из избы", и никогда не позволял говорить плохо о своих игроках, какая бы конфликтная ситуация не случилась.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 мая в 02:39
Конфликты всегда есть.
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