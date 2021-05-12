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Роналду стал изгоем в раздевалке «Юве» из-за особого отношения руководства

12 мая 2021, 12:34

La Gazzetta dello Sport сообщает, что у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду испортились отношения с товарищами по команде.

Отмечается, что за последние несколько месяцев форвард стал практически изгоем в раздевалке туринской команды.

Это связано с тем, что к Роналду особое отношение со стороны руководства туринского клуба. Недавно стало известно, что Роналду вместо тренировки «Ювентуса» посетил с Андреа Аньелли завод «Феррари».

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Все комментарии
faneng
faneng ответ Beka_byaka (раскрыть)
14 мая в 15:30
Когда возобладает разум? Никогда.
Почему всегда сравнивают Месси и Роналду? Так им на роду написано.
Ikarus74
Ikarus74 ответ RR117 (раскрыть)
13 мая в 16:38
Любишь сравнивать ? Представим ситуацию: оба игрока выставлены на трансфер этим летом, где будет играть Месси а где Кристина в след году?
Ikarus74
Ikarus74 ответ Ares_the_God (раскрыть)
13 мая в 16:35
Попробовал бы Пирло не ставить его в каждой игре! Ещё зимой бы уволили ;)
Beka_byaka
Beka_byaka ответ STVA 1 (раскрыть)
13 мая в 12:02
Наши миллионеры футболисты это совсем другая история.
STVA 1
STVA 1 ответ Beka_byaka (раскрыть)
13 мая в 12:01
Надеюсь Вы наших миллионеров футболистов не имели ввиду!?
Маг_тм
Маг_тм ответ faneng (раскрыть)
13 мая в 09:14
В современном футболе не менее важно знаменитость футболиста, он свою зарплату оправдывает. После его перехода в Ювентус, даже Турин стал туристическим городом. Партнёры думаю понимают что он свою зарплату без проблем отрабатывает! Дело не в этом, а в игре, да Рон уже сдал, но только в этом сезоне, до сих пор он ташил и МЮ, и Реал, и Юве, и сборную! Посмотрим как заташит месси в 36.
112910415
112910415
12 мая в 23:44
Всё проходит.

..
Шуnя771
Шуnя771 ответ Баобаб (раскрыть)
12 мая в 23:13
В Европе говоришь... Может быть, но суть ответа в другом...
Beka_byaka
Beka_byaka
12 мая в 21:20, ред.
Никогда не понимал тех кто считает чужие деньги. Когда же всё-таки разум преобладает?
Во первых, если человек так много зарабатывает значит он чем-то это заслужил, (я не имею ввиду всяких чиновников) особенно если этот заработок связан с бесконечными треннировками и выматыванием своего организма. Тем более на протяжении стольких лет. 90% диванных экспертов толком и 100 Петровку не смогут пробежать, но любят считать чужие деньги.

Во вторых, если у них миллионные доходы в год, это не означает что много, в бизнесе на много больше зарабатывают и ничего, все нормально. И потом кто сказал что все эти деньги им заплатил именно клуб?? В полне возможно что клубам игроки особенно известные и многомиллионной аудиторией поклонников дают больше чем в обратном направлении. По моему основным доходом игроков это продажа своего имени.

В третих, не пойму, автоматическое сравнение Роналду и Месси. Любая новость про одного, так сразу впизивают другого. Причем тут Месси?? Если новость о Роналду, и наоборот.

В четвёртых: уважаемые, давайте уважать хотябы личности, в бизнесе особенно в крупном происходят намного разыарные дела чем заработки этих бедолаг футболистов, особенно Роналду и Месси. Все что они зарабатывают они добились многолетними бесконечными треннировками и трудом.... Заставь поднять свою пятую точку рано утром и попробуй пробежать 1 км.... Посмотрю на сколько дней хватит. Максимум 3.

И наконец, имея 100 миллионную аудиторию в соц сетях, совсем не обязательно бегать по полю и изнурять себя.

Спасибо и Роналду и Месси за столь безупречную эру футбола, в котором мы с вами стали свидетелями. Но их век подходит к концу. А в горизонте замен совсем не видно.
Верг
Верг
12 мая в 21:08
Роналду стал Кевином Спейси
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
12 мая в 21:04
Я тоже не верю всяким сплетням разговорам и жёлтой прессе. Все это в основном бред. Но уже которую игру наблюдаю, что остальные игроки юве игнорируют его. Может из-за этого и плохие результаты, ибо еслиб не игнорировали в полне возможно что Роналду забивал стабильно и спасал матчи. А так, получается игнор во вред себя... Но игнор Роналду остальными игроками очевидный, и это сложно не заметить. Так что новость может и правдивая.
faneng
faneng ответ RR117 (раскрыть)
12 мая в 20:31
Ошибаешься. Я не говорил, что Месси - образец эффективных капиталовложений. Практически никто из звездных игроков не оправдывает своих зарплат, особенно Неймар. Но! Месси не выглядит сейчас в Барселоне на поле таким инородным телом, как Роналду. Именно из-за того, что берет на себя функции распасовщика. А то, что они медийные личности... Ну да, но в глазах партнеров по команде они - просто гламурные мыльные пузыри, которые непонятно за что получают деньги. Вон Неймар явно тянет на дно ПСЖ своими капризами, недисциплинированностью, интригантством.
League1
League1
12 мая в 20:29
У мильонеров там всё по-другому. Не верю, вряд ли. Меську уже давно пора в туалете утопить. Но нет, держат бездаря. А бездарь и дальше себе контракты выбивает. Смешно, но эта бездарность, топящая барсу на дно болота, за своё утопление барсы получает всё больше и больше
RR117
RR117 ответ faneng (раскрыть)
12 мая в 18:05, ред.
А Месси что, за что получает в два раа больше чем Роналду, а результаты у них однни и те же.
Ты не сравнивай ... с пальцем. Роналду и Месси это медийные игроки, которые по популярности заменяют целые топ клубы, отсюда и зарплата.
Но у Роналду она 30 млн, а у Месси 4 сезон 78 млн. А теперь посмотри рез-ты обоих и скажи достоин Месси такой зп?

Месси в прошлом сезоне из 25 голов, 20 забил командам из второй десятки Ла лиги, 3 года не может забить Рееалу, в этом сезоне ЛЧ, 4 из 5 голов были забиты с пенальти!
Где он был против Ромы, Ювентуса, Ливерпуля, Баварии и ПСЖ, ведь он получает зарплату в два раза больше чем у Роналду?

Ну и кто тут сидит на шее у клуба и доводит до банкротства?!
Тео Джонс
Тео Джонс
12 мая в 17:27
Доигрался ахах), этого следовало ожидать, допонтовался ))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
12 мая в 15:05
Снова вброс , бред и дешевые сплетни! Ни один нормальный человек не может воспринимать всерьёз эту чушь!!☝️
faneng
faneng
12 мая в 14:35
Естественно изгоем!!! А как он хотел? И дело тут не в его игре. Я повторяю уже сотый раз: главная проблема современного футбола - деньги!!! Понимаете, у Роналду зарплата - самая большая в Ювентусе. У него просто астрономическая зарплата. Когда другие игроки видят, что кто-то получает такую зарплату, они думают: ага, значит, это супермен, сверхчеловек, машина, которая способна в одиночку выигрывать матчи.
А что они видят на поле? На поле они видят 36-летнего гламурного ветерана, который уже давно потерял скорость и выносливость. В силовой борьбе не участвует, в обводку не идет. Понятно, возраст. Но тогда он мог бы "выезжать" на другом - на тонком видении поля, распасовке, на штрафных ударах. Для штрафных ударов не нужно ни скорости, ни выносливости - для них нужное голое мастерство, техника. Но и тут нет: Роналду - не Месси, в глубину не отходит, диспетчерских функций на себя не берет. Штрафные бить никому не дает, а сам не может. В основном - просто болтается в зоне атаки, как полешко в проруби и ждет случайного отскока. И при этом вокруг него разговоры: мол, один в поле не воин, команда слабая.
Да, команда и правда дрянная. Аньелли разрушил команду Аллегри. Но если Роналду оправдывает свою неэффективность слабостью партнеров, если он не сверхчеловек и зависим от команды, то тогда за что ему платят бешеные деньги? Чем он лучше остальных?
Да, он много забил в Серии А командам уровня Кротоне. Но где он был в ЛЧ против Порту???
Ares_the_God
Ares_the_God
12 мая в 14:10
Ну так он тащил этих днарей, так что особого отношения заслужил. Понятно что устал к концу сезона, ведь играл только он и Куадрадо.
Баобаб
Баобаб ответ Шуnя771 (раскрыть)
12 мая в 13:39
Где были? Не видели конкурентов в Италии, да и в Европе что-то из себя представляли.
dzvinka
dzvinka ответ Elliada (раскрыть)
12 мая в 13:27
роналду тоянская кобыла...
dimagas2
dimagas2
12 мая в 13:17
Спинку никто не потрет или в чем там бяда?)))
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 13:15
Разлад в команде вполне мог стать причиной неважных результатов Ювентуса в последнее время. Кончилась любовь , как день зимой. Похоже что пребывание Роналду в Юве подходит к концу. А если Юве и в ЛЧ не попадет , то вероятность ухода возрастет в разы.
Следим за непростой ситуацией в Ювентусе и продолжаем болеть каждый за своих.
Всем здоровья.
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
12 мая в 13:14
Где они были до Рона? Это сарказм?

7 лет подряд чемпионами были, 4 раза подряд выигрывали кубок Италии и дважды играли в финале ЛЧ

После его прихода - 2 чемпионства и 1/8 финала ЛЧ
Alex12357
Alex12357
12 мая в 13:05
А что он хотел?В футбол играет каманда и каждый футболист вкладывает свою лепту в игру ,а этот эгоист играет исключительно для своей славы ,ему на игроков команды наплевать!
Шуnя771
Шуnя771
12 мая в 13:03
Футболисты Юве рубят под собой сучок ! Где они были до Рона и сейчас!?

Надо понимать спады в игре любого футболиста и быть благодарным тем кто вносил и вносит весомый вклад в общее дело.
Elliada
Elliada
12 мая в 13:02
Роналду - троянский конь
Bom Bom
Bom Bom
12 мая в 12:45
Ну, по матчу с Миланом было заметно, как партнеры старались игнорировать Роналду. Дороги Юве и Криша летом должны разойтись, так будет лучше для всех. Кто бы что ни говорил на публику.
Мessi 10
Мessi 10
12 мая в 12:44, ред.
Все всё понимают. Кришти уже давно не тащит, а отношение к себе требует. Это и вызывает недовольство у товарищей, которые выкладываются больше, а отношение к ним как ко всем остальным.
Кришти пора перестать терроризировать команду и клуб в целом своим присутствием и доиграть остаток карьеры в родном Спортинге, как раз в следующем сезоне в ЛЧ поиграет, как и хотел.
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