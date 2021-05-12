Роналду стал изгоем в раздевалке «Юве» из-за особого отношения руководства

La Gazzetta dello Sport сообщает, что у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду испортились отношения с товарищами по команде.
Отмечается, что за последние несколько месяцев форвард стал практически изгоем в раздевалке туринской команды.
Это связано с тем, что к Роналду особое отношение со стороны руководства туринского клуба. Недавно стало известно, что Роналду вместо тренировки «Ювентуса» посетил с Андреа Аньелли завод «Феррари».
Кришти пора перестать терроризировать команду и клуб в целом своим присутствием и доиграть остаток карьеры в родном Спортинге, как раз в следующем сезоне в ЛЧ поиграет, как и хотел.
Кришти пора перестать терроризировать команду и клуб в целом своим присутствием и доиграть остаток карьеры в родном Спортинге, как раз в следующем сезоне в ЛЧ поиграет, как и хотел.
А что они видят на поле? На поле они видят 36-летнего гламурного ветерана, который уже давно потерял скорость и выносливость. В силовой борьбе не участвует, в обводку не идет. Понятно, возраст. Но тогда он мог бы "выезжать" на другом - на тонком видении поля, распасовке, на штрафных ударах. Для штрафных ударов не нужно ни скорости, ни выносливости - для них нужное голое мастерство, техника. Но и тут нет: Роналду - не Месси, в глубину не отходит, диспетчерских функций на себя не берет. Штрафные бить никому не дает, а сам не может. В основном - просто болтается в зоне атаки, как полешко в проруби и ждет случайного отскока. И при этом вокруг него разговоры: мол, один в поле не воин, команда слабая.
Да, команда и правда дрянная. Аньелли разрушил команду Аллегри. Но если Роналду оправдывает свою неэффективность слабостью партнеров, если он не сверхчеловек и зависим от команды, то тогда за что ему платят бешеные деньги? Чем он лучше остальных?
Да, он много забил в Серии А командам уровня Кротоне. Но где он был в ЛЧ против Порту???
А что они видят на поле? На поле они видят 36-летнего гламурного ветерана, который уже давно потерял скорость и выносливость. В силовой борьбе не участвует, в обводку не идет. Понятно, возраст. Но тогда он мог бы "выезжать" на другом - на тонком видении поля, распасовке, на штрафных ударах. Для штрафных ударов не нужно ни скорости, ни выносливости - для них нужное голое мастерство, техника. Но и тут нет: Роналду - не Месси, в глубину не отходит, диспетчерских функций на себя не берет. Штрафные бить никому не дает, а сам не может. В основном - просто болтается в зоне атаки, как полешко в проруби и ждет случайного отскока. И при этом вокруг него разговоры: мол, один в поле не воин, команда слабая.
Да, команда и правда дрянная. Аньелли разрушил команду Аллегри. Но если Роналду оправдывает свою неэффективность слабостью партнеров, если он не сверхчеловек и зависим от команды, то тогда за что ему платят бешеные деньги? Чем он лучше остальных?
Да, он много забил в Серии А командам уровня Кротоне. Но где он был в ЛЧ против Порту???