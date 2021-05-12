Роналду стал изгоем в раздевалке «Юве» из-за особого отношения руководства

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12 мая 2021, 12:34

La Gazzetta dello Sport сообщает, что у нападающего «Ювентуса» испортились отношения с товарищами по команде.

Отмечается, что за последние несколько месяцев форвард стал практически изгоем в раздевалке туринской команды.

Это связано с тем, что к Роналду особое отношение со стороны руководства туринского клуба. Недавно стало известно, что Роналду вместо тренировки «Ювентуса» посетил с Андреа Аньелли завод «Феррари».