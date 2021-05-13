Твиттер МВД «вырезал» момент, когда Фетисов ударил прохожего

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13 мая 2021, 18:57

Продолжается расследование конфликта, в котором участвовал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

МВД России опубликовало видео по этому уголовному делу. Любопытно, что в ролике пропал момент, когда Фетисов бьет прохожего.

#ИринаВолк

МВД России публикует видео по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью представителю московского футбольного клубаhttps://t.co/dlIiGC2uRM#Полиция #Москва pic.twitter.com/WCFtcvuZLe — Сайт МВД России (@mvd_official) May 13, 2021

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал оригинал видео: