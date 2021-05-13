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Твиттер МВД «вырезал» момент, когда Фетисов ударил прохожего

13 мая 2021, 18:57

Продолжается расследование конфликта, в котором участвовал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

МВД России опубликовало видео по этому уголовному делу. Любопытно, что в ролике пропал момент, когда Фетисов бьет прохожего.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал оригинал видео:

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
14 мая в 23:33
Когда лезеж в драку, даже если разнимать, будь готов к тому что можешь получить по хлеба.. ! В таких делах надо быть довольно осторожным и готовым ко всему, не прикосновенных нет! А "капюшон" шустрый, всех кого хотел оприходовал!)))
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
14 мая в 21:57
6 утра. Фетисов в белой юбке в компании девиц не самого тяжёлого поведения. его тоже сняли!
fantazior
fantazior
13 мая в 23:22
Ахаха, мясные ни что их прессуют копы, а тут вот оно что))))
Ravshan878
Ravshan878 ответ МапС (раскрыть)
13 мая в 23:21
Батальона ночных бабочек.)
Ислам0926
Ислам0926
13 мая в 22:53
Я одно не пойму зачинщиком был Фетисов на него нужно заводить дело
Аксинья
Аксинья ответ МапС (раскрыть)
13 мая в 22:39
Дикая дивизия - волчья стая
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 мая в 22:35
Ничего себе ,связался с общественностью ?!!!! Забыл наверное ,какая наша общественность ?!
mor57
mor57
13 мая в 22:08
были бы мозги-
-было бы сотрясение...
zooveterinar
zooveterinar ответ dеigandre (раскрыть)
13 мая в 22:04
Сути самой незнаю и честно не интересно особо,но если верить сми то, фитисов ,по их информации преступник, как бы от этого и выводы.
steel900
steel900 ответ Честный Зритель (раскрыть)
13 мая в 21:48
Те же мысли...
Lu4nik
Lu4nik ответ dzvinka (раскрыть)
13 мая в 21:42
кстати, капюшон-то хорош! обоих положил
Futurista
Futurista
13 мая в 21:37
Вот бы Валуев полез их разнимать...а Жафяр его не узнал...
RamonCSKA
RamonCSKA
13 мая в 21:27
Продолжение рэмбо не состоялось
alex-dsi
alex-dsi
13 мая в 21:26
ВАР в действии
Честный Зритель
Честный Зритель ответ n272nm (раскрыть)
13 мая в 21:25
Да какая разница о чем говорят говорить все что угодно можно у нас ведь свобода слова и все такое))да соккер?))) ...важны дела а на видео четко видно что на парня в капюшене напали он защитился и вообще красавчик...теперь хотят посадить ..ибо не х..й холоп...
n272nm
n272nm
13 мая в 21:20
Хотелось бы еще послушать о чем они там говорили. А то без этого остаются вопросы.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 21:11
странные вещи происходят в нашем правосудии.
311
311
13 мая в 21:05
На смену Гулиеву пришел Фетисов, но первый блин комом!)
ermak6848
ermak6848
13 мая в 21:02
Пиво было неправильное...
gentlewolf
gentlewolf
13 мая в 21:02
Судя по ударам этот Жафяр тренированый парень. От степени тренированности будет зависеть что дадут. А Фетисов как пить дать треснул того по харе после обмена любезностями, наверняка одна ищ дам, разнимая, что то получила в виде комплимента, из за чего Фетисов и бил.
МапС
МапС
13 мая в 21:00
Какой дивизией командует генерал Ирина Волк?
311
311
13 мая в 20:57
СМИ, которое мы заслужили! Хотите правды и одновременно смотрите ТВ!)
Честный Зритель
Честный Зритель
13 мая в 20:49
Это называется Россия господа...продажные либо продавленные судьи, продажные мусора, воровская власть со всякими жопорожими миллерами новаками ротенбергами и т д ......мдааа какой тут может быть футбол.
Ded Ahmed
Ded Ahmed
13 мая в 20:49, ред.
Честно говоря, сначала был 50/50, вроде Фетисов первый начал и получил ЧМТ от неудачного падения после удара, что могло с любым произойти. Но после того, как обвиняемый ударил парня с которым конфликтовал, когда тот не представлял угрозы, склонившись над пострадавшим, это вызывает отвращение а нему.
dеigandre
dеigandre ответ zooveterinar (раскрыть)
13 мая в 20:43
А ты считаешь, что этого монтажника должны посадить? За то, что он ответил ударом на удар?
dеigandre
dеigandre
13 мая в 20:41
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 мая в 20:38
    Федун мастер отмазывать. Гулиев лёгким испугом отделался, Фетисова ваще пострадавшим признают, хотя он первый ударил. Монтажнику нужно было другую скулу под удар подставить?
    BDA8181
    BDA8181
    13 мая в 20:32
    Ну я же говорил сам нарвался парнишка. Привык только языком работать.
    dzvinka
    dzvinka
    13 мая в 20:32
    фетисов, е****ть ты 8
    это он так улаживал чужой конфликт? перед бабьем решил перьями распуститься))) ахаха думал прописать чуваку в капишоне а в итоге обо76ся сам)))
    а как все подавали - "фетисова избили" - вот вам и СМИ.
    гнилье фетисов, обычное гнилье
    Союзник противников
    Союзник противников
    13 мая в 20:21
    Федун найдёт подход к любому,если со своими сомнительными талантами нашёл путь к сердцу Алекперова.А теперь,с его-то миллиардами...
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