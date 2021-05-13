Твиттер МВД «вырезал» момент, когда Фетисов ударил прохожего

Продолжается расследование конфликта, в котором участвовал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.
МВД России опубликовало видео по этому уголовному делу. Любопытно, что в ролике пропал момент, когда Фетисов бьет прохожего.
#ИринаВолк— Сайт МВД России (@mvd_official) May 13, 2021
МВД России публикует видео по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью представителю московского футбольного клубаhttps://t.co/dlIiGC2uRM#Полиция #Москва pic.twitter.com/WCFtcvuZLe
Ранее телеграм-канал Mash опубликовал оригинал видео:
-было бы сотрясение...
-было бы сотрясение...
Обычный Спартак, браво!
Материли Гилю весь матч-Гилю дисквалифицировали.
И эти спартачи ещё на Зенит гонят
Обычный Спартак, браво!
Материли Гилю весь матч-Гилю дисквалифицировали.
И эти спартачи ещё на Зенит гонят
это он так улаживал чужой конфликт? перед бабьем решил перьями распуститься))) ахаха думал прописать чуваку в капишоне а в итоге обо76ся сам)))
а как все подавали - "фетисова избили" - вот вам и СМИ.
гнилье фетисов, обычное гнилье
это он так улаживал чужой конфликт? перед бабьем решил перьями распуститься))) ахаха думал прописать чуваку в капишоне а в итоге обо76ся сам)))
а как все подавали - "фетисова избили" - вот вам и СМИ.
гнилье фетисов, обычное гнилье