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Вратарь «Крыльев» Ломаев провоцировал фанатов «Локомотива» в финале Кубка

13 мая 2021, 11:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев провоцировал фанатов «Локомотива» во время финала Кубка России. Об этом рассказал представитель крупнейшего объединения болельщиков «железнодорожников» United South Иван Крылов. После гола самарской команды фанаты «Локо» начали забрасывать поле пластиковыми бутылками.

После того как «Крылья» забили ответный гол, Ломаев пошел попить водички и начал показывать жесты в сторону нашей трибуны, тем самым и спровоцировав ответные действия. В него полетела бутылка, он начал опять размахивать руками — болельщики заведенные, начался этот дождь из пластиковых бутылок. Сразу прибежали Гильерме и Крыховяк, чтобы успокоить болельщиков. Но в конце игры, когда самарцы пошли на круг почета, им похлопали — здесь надо понимать, что та реакция была на одного игрока. Средних пальцев не было, было размахивание руками.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
13 мая в 20:24
Нежные душой деповцы не выдержали хамского отношения к себе,справедливо полагая,что хамство-это их прерогатива.
Djebrael
Djebrael
13 мая в 13:04
Ну всякое бывает...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 12:56
Просто при счёте 1-1 он понял что уже не вывезет!?
makkie
makkie
13 мая в 12:52, ред.
Ломаев пошел попить водички и начал показывать жесты в сторону нашей трибуны, тем самым и спровоцировав ответные действия
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Гильерме так же провоцировал фанатов Спартака, кстати.
Новый тренд у вратарей что ли?)
beefs
beefs
13 мая в 12:43
футбол это еще спектакль, такова действительность...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 12:39
Локо в провокациях разбирается, Гиля не даст соврать...
berda2003
berda2003
13 мая в 12:10
а средний палец, что оскорбление? не знаю такого - вот если большой палец показать между указательным и средним - это кукиш, т.е. кубок не ваш...
mihaluch
mihaluch
13 мая в 12:05
Вроде бы не Спартак провоцировать.
Сп62
Сп62 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
13 мая в 11:53
В тот момент счёт был ничейным.
ДСА
ДСА
13 мая в 11:52
Сушняк придавил - вот и попросил.
drug01
drug01
13 мая в 11:51
Но это не помогло..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 11:47
Проигрывать всегда обидно!
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