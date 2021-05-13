Вратарь «Крыльев» Ломаев провоцировал фанатов «Локомотива» в финале Кубка

Голкипер «Крыльев Советов» провоцировал фанатов «Локомотива» во время финала Кубка России. Об этом рассказал представитель крупнейшего объединения болельщиков «железнодорожников» United South Иван Крылов. После гола самарской команды фанаты «Локо» начали забрасывать поле пластиковыми бутылками.

После того как «Крылья» забили ответный гол, Ломаев пошел попить водички и начал показывать жесты в сторону нашей трибуны, тем самым и спровоцировав ответные действия. В него полетела бутылка, он начал опять размахивать руками — болельщики заведенные, начался этот дождь из пластиковых бутылок. Сразу прибежали Гильерме и Крыховяк, чтобы успокоить болельщиков. Но в конце игры, когда самарцы пошли на круг почета, им похлопали — здесь надо понимать, что та реакция была на одного игрока. Средних пальцев не было, было размахивание руками.