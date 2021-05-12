Салихова: «В „Спартак“ хотят внести дисбаланс»

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12 мая 2021, 17:40

Глава комитета по аудиту и вознаграждениям «Спартака» Зарема Салихова опровергла информацию телеграм-канала Black Mirror, опубликовавшего документ о стратегии развития клуба.

Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака». Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс. В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА . Думаю, если внимательно все проанализировать, то легко догадаться, кому это выгодно.

В тексте документа говорится о требованиях к новому главному тренеру команды и рассматриваются различные кандидатуры. Там перечислены Педру Мартинш («Олимпиакос»), Марку Силва (безработный, ранее возглавлял «Спортинг», «Халл», «Уотфорд» и «Эвертон») и Паулу Фонсека («Рома»).

Также были отмечены российские специалисты Леонид Слуцкий («Рубин»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Евгений Калешин («Балтика»).