Салихова: «В „Спартак“ хотят внести дисбаланс»

Глава комитета по аудиту и вознаграждениям «Спартака» Зарема Салихова опровергла информацию телеграм-канала Black Mirror, опубликовавшего документ о стратегии развития клуба.
Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака». Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс. В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА. Думаю, если внимательно все проанализировать, то легко догадаться, кому это выгодно.
В тексте документа говорится о требованиях к новому главному тренеру команды и рассматриваются различные кандидатуры. Там перечислены Педру Мартинш («Олимпиакос»), Марку Силва (безработный, ранее возглавлял «Спортинг», «Халл», «Уотфорд» и «Эвертон») и Паулу Фонсека («Рома»).
Также были отмечены российские специалисты Леонид Слуцкий («Рубин»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Евгений Калешин («Балтика»).
Любое упоминание о твоем клубы ты переводишь на Спартак. Очень несолидно стрелки переводить.
Любое упоминание о твоем клубы ты переводишь на Спартак. Очень несолидно стрелки переводить.
1. Дзюбе.
2. Глушакову.
3. Рептилоидам с планеты Небиру.
1. Дзюбе.
2. Глушакову.
3. Рептилоидам с планеты Небиру.