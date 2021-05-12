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Салихова: «В „Спартак“ хотят внести дисбаланс»

12 мая 2021, 17:40

Глава комитета по аудиту и вознаграждениям «Спартака» Зарема Салихова опровергла информацию телеграм-канала Black Mirror, опубликовавшего документ о стратегии развития клуба.

Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака». Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс. В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА. Думаю, если внимательно все проанализировать, то легко догадаться, кому это выгодно.

В тексте документа говорится о требованиях к новому главному тренеру команды и рассматриваются различные кандидатуры. Там перечислены Педру Мартинш («Олимпиакос»), Марку Силва (безработный, ранее возглавлял «Спортинг», «Халл», «Уотфорд» и «Эвертон») и Паулу Фонсека («Рома»).

Также были отмечены российские специалисты Леонид Слуцкий («Рубин»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Евгений Калешин («Балтика»).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
13 мая в 16:46
Так ты же сам упомянул про бан ЦСКА журналисту (одному, а не нескольким, ты как обычно не точен). Вот я тебе и ответил. А по части скандалов твоей команде равных нет в РПЛ. Гордись. Кстати Кубок твои брали 18 лет назад. Наверное ты и не знал об этом. А Локо за это время 9 раз, ЦСКА - 7.Есть куда "народной" команде стремиться.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 мая в 13:24
А есть что про цска сказать?
Любое упоминание о твоем клубы ты переводишь на Спартак. Очень несолидно стрелки переводить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
12 мая в 22:29
Федун показал всем как надо "работать" с общественностью. Ни один клуб у нас в РПЛ не вылил столько слез и соплей по поводу судейства, а по числу снятий с розыгрыша РПЛ вообще равных в Европе нет. Общественность в восторге. А как сожительница Федуна отреагировала на новости про Спартак - это отдельная песня.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 мая в 22:05
Да-да, именно поэтому цска банит журналистов "Чемпа", обижается на любую новость в СМИ и вообще не умеет работать с общественностью.
311
311
12 мая в 21:37
Без внешних врагов никак не оправдать трофейную засуху!)
Сп62
Сп62
12 мая в 21:24
Как говорит наш вечный лидер: не дождётесь!
Бубнин
Бубнин
12 мая в 21:08
Пока кое-кто не внес дисбаланс перед последней игрой - еще есть время! Еще не поздно сняться с чемпионата!
SAFqwer
SAFqwer
12 мая в 20:49
Смородская №2)))
Союзник противников
Союзник противников
12 мая в 20:41
Ой,дэвушк загаварил...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
12 мая в 20:09
Почему Салихова не может тренировать Спартак. Судя по ее глубоким изречениям она очень сильный специалист. Зачем искать тренера. Вот я был не прав. Но где я, где Селихова. Селихова могла бы пойти в науку, защитить докторскую диссертацию в сфере финансов или как там "вознаграждений". Селихова могла бы возглавить экспедицию на Марс. Но успех пришел к Спартаку. Сразу не разглядел талант такого специалиста
Рязань 062
Рязань 062
12 мая в 19:35
чтобы внести дисбаланс в команду спартак, не нужно влияние из вне..
Сп62
Сп62
12 мая в 19:28
Зарема молодец. Она, как верная подруга, должна оберегать детище Л.А.
mihaluch
mihaluch
12 мая в 19:23
Понятно почему Тедеско с ночным горшком на голове бегает он под колпаком.
berda2003
berda2003
12 мая в 19:19
Большой специалист по вознаграждениям Зарема Салихова, опровергла информацию телеграм-канала Black Mirror о стратегии вознаграждений в спартаке и заявила: "... на мне деньги кончились."
Байкал-38
Байкал-38
12 мая в 19:15
Вот и Зарема заразилась манией "заговора"!
BDA8181
BDA8181
12 мая в 19:01, ред.
Да кому нужны эти выбросы))) только болела спартака и самим спартачам))
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
12 мая в 18:54
Это ты про Штирлица в лице Заремы ???)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 18:54
Женщина на корабле жди беду.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
12 мая в 18:52
Спокойствие...СМЕРШ не дремлет...
порт
порт
12 мая в 18:41
Пора сниматься с чемпионата, ну или попугать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 мая в 18:33
Заговоры зреют и плодятся с угорожающей быстротой. Неужели снова сниматься?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 мая в 18:22
Кому выгодно? У меня три варианта:
1. Дзюбе.
2. Глушакову.
3. Рептилоидам с планеты Небиру.
МапС
МапС
12 мая в 18:20
Это заговор! :)
mortid
mortid
12 мая в 17:59
Пока "царь" из питерских, не видать московским командам вершины.
Василий 50
Василий 50
12 мая в 17:46
Это мутная история.
STVA 1
STVA 1
12 мая в 17:42
Нельзя внести то, что там уже есть)
Ironigor
Ironigor
12 мая в 17:42
Кругом одни шпионы , Окружают !!!
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