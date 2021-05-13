Пике получил пощечину от Сонга, Боатенг хотел вырубить Горецку. Зрелищные стычки на тренировках

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сегодня, 10:30

Вспоминаем самые зрелищные драки на тренировках.

Кепа против Рюдигера («Челси»)

Попасть в стартовый состав «Челси» сейчас довольно сложно, поэтому звезды лондонского клуба сражаются за эти места разными способами.

Недавно Антонио Рюдигер и Кепа Аррисабалага повздорили во время тренировки. Тогда немец якобы врезался в голкипера в одном из эпизодов. Томас Тухель незамедлительно отправил Рюдигера с поля. Впрочем, на командный дух это никак не повлияло – «синие» вышли в финал Лиги чемпионов.

Стерлинг против Гомеса (сборная Англии)

У Гарета Саутгейта и без внутренних разборок полно забот, но в 2019 году между собой повздорили Рахим Стерлинг и Джо Гомес. Это случилось в столовой.

Накануне «Ман Сити» проиграл «Ливерпулю», это и послужило причиной драки. Джо Гомес ушел из столовой с синяком под глазом, Стерлинг извинился.

Гомес недавно признался, что отношения между ними стали лучше.

Неймар против Семеду («Барселона»)

На своей первой тренировке в «Барселоне» Нелсон Семеду хотел произвести впечатление на одноклубников, но получил удар от Неймара. Семеду это взбесило, игроки сцепились, но их разняли Бускетс и Умтити.

Но Неймар был в ярости, он бросил тренировочную футболку на землю и ушел с поля. Через несколько дней нападающий уже собирал чемоданы в Париж.

Кэрролл против Тэйлора («Ньюкасл»)

Энди Кэрролл определенно выглядит как человек, с которым не стоит связываться.

Но тогда Стивен Тейлор начал ухаживать за девушкой Кэрролла. За это он получил кулаком в челюсть на тренировке. Фанаты «сорок» поддержали Кэрролла, когда узнали о деталях стычки.

Хартсон против Берковича («Вест Хэм»)

Одна из самых печально известных потасовок на тренировках за всю историю. Еще в 1998 году легенда сборной Уэльса Джон Хартсон и игрок сборной Израиля Эял Беркович дерзили друг другу во время разминки.

Беркович ударил Хартсона ногой, а в ответ получил удар в челюсть. Позже Хартсон признался, что сожалеет об этом. Футболист был оштрафован на 20 000 фунтов стерлингов и дисквалифицирован на три матча.

Митрович против Камара («Фулхэм»)

Говорят, что йога расслабляет. Но не всегда. В 2019 году Александр Митрович и Абубакар Камара подрались именно во время командного занятия йогой.

Клаудио Раньери был ошеломлен, когда его подопечные разнимали драчунов. Ходили слухи, что это началось, потому что Митрович посчитал, что Камара проявляет неуважение к учителю йоги.

Впрочем, немногим ранее Камара не дал Митровичу исполнить пенальти в матче против «Борнмута». Вероятно, это и послужило причиной конфликта.

Юнгберг против Мельберга (сборная Швеции)

Шведские звезды Фредди Юнгберг и Улоф Мельберг часто сталкивались друг с другом в матчах АПЛ . Этого им оказалось мало.

Мельберг в жестком подкате сбил с ног Юнберга, после этого началась потасовка, которая разрушила атмосферу в сборной перед ЧМ -2002.

Но спустя четыре года пара снова повздорила. Футболисты спорили о тактике на матч против сборной Тринидада и Тобаго на чемпионате мира 2006 года. Это не помогло – 0:0.

Быстров против Квинси («Спартак»)

Потасовка случилась прямо на открытой тренировке «Спартака», которую снимали журналисты. Игроков удалили с поля, но затем футболисты помирились.

Боатенг против Горецки («Бавария»)

Полузащитник грубо сфолил на Боатенге, это Джерому не понравилось. Горецка получил удар по лицу. Позже Ханси Флику удалось помирить своих подопечных.

There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.

Robert Lewandowski was first to jump in and pull Boateng away. Flick then intervened and talked to Boateng [Bild] pic.twitter.com/KTvgVoadmz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 29, 2020

Балотелли против Манчини («Манчестер Сити»)

Манчини старался приручить эпатажного соотечественника, но ничего не получилось. Форвард на одном из занятий влетел в Скотта Синклера, тренер пришел в ярость.

Манчини схватил Балотелли и попытался утащить его с игрового поля, все игроки «Ман Сити» были просто в шоке от этого.

Двумя годами ранее Марио уже выяснял отношения с Майкой Ричардсом на тренировке.

Через месяц после стычки с Манчини нападающий был продан в «Милан».

Иногда тренеру достаточно лишь сказать нужное слово, чтобы поставить игрока на место.

JUST IN! 😳



Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️



What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2018

Ибрагимович против Оньеву («Милан»)

Если бы это был боксерский поединок, то он, безусловно, был бы зрелищным.

Когда Златан, обладатель черного пояса по тхэквондо, выступал в «Милане», он поссорился с американским защитником Огучи Оньеву, который тоже довольно высокого роста.

Воспоминания Златана:

Я ударил его головой, и мы налетели друг на друга. Мы хотели разорвать друг друга на куски. Это было жестоко.

Златан сломал ребро в драке, а Оньеву был продан в конце сезона, так и не появившись на поле в футболке «Милана»

Бартон против Дабо («Манчестер Сити»)

Говорили, что якобы наставник «Барнсли» Дэниел Стендель лишился двух передних зубов, получив удар головой от Бартона. Но это никто не подтвердил.

А вот драка Бартона против Усмана Дабо была зафиксирована очевидцами. Дабо толкнул англичанина во время тренировки – в ответ он получил порцию ударов и травму глаза.

Была подана официальная жалоба, Бартон был оштрафован на 3000 фунтов стерлингов, а также приговорен к четырем месяцам тюремного заключения условно.

Бонусы

Жерар Пике против Алекса Сонга («Барселона»)

Футболисты ехали по Барселоне в открытом автобусе, празднуя победу в чемпионате Испании. Неожиданно будущий игрок «Рубина» дал пощечину Пике и уже замахнулся для удара кулаком. Пуйоль спас Пике, после чего руководство клуба объяснило, что на поведение спортсменов повлияла выпивка.

Жерар Пике и Златан Ибрагимович («Барселона»)

Игроки «Барселоны» столкнулись на парковке «Камп Ноу». Позже Пике говорил, что конфликта не было, это якобы просто неудачный ракурс, но ему никто не поверил.

На этом всё. Пишите в комментариях о тех стычках, про которые мы забыли!