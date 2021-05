Пике получил пощечину от Сонга, Боатенг хотел вырубить Горецку. Зрелищные стычки на тренировках

Вспоминаем самые зрелищные драки на тренировках.

Попасть в стартовый состав «Челси» сейчас довольно сложно, поэтому звезды лондонского клуба сражаются за эти места разными способами.

Недавно Антонио Рюдигер и Кепа Аррисабалага повздорили во время тренировки. Тогда немец якобы врезался в голкипера в одном из эпизодов. Томас Тухель незамедлительно отправил Рюдигера с поля. Впрочем, на командный дух это никак не повлияло – «синие» вышли в финал Лиги чемпионов.

У Гарета Саутгейта и без внутренних разборок полно забот, но в 2019 году между собой повздорили Рахим Стерлинг и Джо Гомес. Это случилось в столовой.

Накануне «Ман Сити» проиграл «Ливерпулю», это и послужило причиной драки. Джо Гомес ушел из столовой с синяком под глазом, Стерлинг извинился.

Гомес недавно признался, что отношения между ними стали лучше.

На своей первой тренировке в «Барселоне» Нелсон Семеду хотел произвести впечатление на одноклубников, но получил удар от Неймара. Семеду это взбесило, игроки сцепились, но их разняли Бускетс и Умтити.

Но Неймар был в ярости, он бросил тренировочную футболку на землю и ушел с поля. Через несколько дней нападающий уже собирал чемоданы в Париж.

Энди Кэрролл определенно выглядит как человек, с которым не стоит связываться.

Но тогда Стивен Тейлор начал ухаживать за девушкой Кэрролла. За это он получил кулаком в челюсть на тренировке. Фанаты «сорок» поддержали Кэрролла, когда узнали о деталях стычки.

Одна из самых печально известных потасовок на тренировках за всю историю. Еще в 1998 году легенда сборной Уэльса Джон Хартсон и игрок сборной Израиля Эял Беркович дерзили друг другу во время разминки.

Беркович ударил Хартсона ногой, а в ответ получил удар в челюсть. Позже Хартсон признался, что сожалеет об этом. Футболист был оштрафован на 20 000 фунтов стерлингов и дисквалифицирован на три матча.

Говорят, что йога расслабляет. Но не всегда. В 2019 году Александр Митрович и Абубакар Камара подрались именно во время командного занятия йогой.

Клаудио Раньери был ошеломлен, когда его подопечные разнимали драчунов. Ходили слухи, что это началось, потому что Митрович посчитал, что Камара проявляет неуважение к учителю йоги.

Впрочем, немногим ранее Камара не дал Митровичу исполнить пенальти в матче против «Борнмута». Вероятно, это и послужило причиной конфликта.

Шведские звезды Фредди Юнгберг и Улоф Мельберг часто сталкивались друг с другом в матчах АПЛ . Этого им оказалось мало.

Мельберг в жестком подкате сбил с ног Юнберга, после этого началась потасовка, которая разрушила атмосферу в сборной перед ЧМ -2002.

Но спустя четыре года пара снова повздорила. Футболисты спорили о тактике на матч против сборной Тринидада и Тобаго на чемпионате мира 2006 года. Это не помогло – 0:0.

Потасовка случилась прямо на открытой тренировке «Спартака», которую снимали журналисты. Игроков удалили с поля, но затем футболисты помирились.

Полузащитник грубо сфолил на Боатенге, это Джерому не понравилось. Горецка получил удар по лицу. Позже Ханси Флику удалось помирить своих подопечных.

There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.

Robert Lewandowski was first to jump in and pull Boateng away. Flick then intervened and talked to Boateng [Bild] pic.twitter.com/KTvgVoadmz