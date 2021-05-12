Марсело не сыграет с «Гранадой» из-за ссоры с Зиданом

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12 мая 2021, 20:48

Защитник «Реала» Марсело не попал в заявку на матч 36-го тура Примеры против «Гранады».

Ходят слухи, что бразилец вчера на тренировке спорил с рулевым команды по поводу тактики в обороне в грядущем поединке. Якобы это и стало причиной отсутствия игрока в заявке.