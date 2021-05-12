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Марсело не сыграет с «Гранадой» из-за ссоры с Зиданом

12 мая 2021, 20:48
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Марсело не попал в заявку на матч 36-го тура Примеры против «Гранады».

Ходят слухи, что бразилец вчера на тренировке спорил с рулевым команды Зинедином Зиданом по поводу тактики в обороне в грядущем поединке. Якобы это и стало причиной отсутствия игрока в заявке.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
12 мая в 22:06
Кстати сегодня если я не ошибаюсь у Марсело днюха.
С днём рождения Марс!
realmadrid92
realmadrid92
12 мая в 21:58
Утка не более. Марс последние 3 года вообще не уровень топ клуба и находиться в команде чисто из за Зидана и передачи опыта молодым
Ironigor
Ironigor
12 мая в 21:47
Ах эти слухи слухи !!!
Hamman
Hamman ответ Legend 6 (раскрыть)
12 мая в 21:37
Если бы Марсело вспомнил сестру Зидана, то пропустил бы не только следующую игру, а остаток этого и весь следующий сезон из-за тяжёлой травмы грудной клетки.
А так на утятину смахивает. В предыдущей игре Марсело прихрамывал, вследствие чего его заменили. Скорее всего у бразильца травма
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 21:30
Как в детском садике.
STVA 1
STVA 1
12 мая в 20:58
Не потеря думаю
Legend 6
Legend 6
12 мая в 20:54
По ходу Марсело вспомнил сестру француза...
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