Марсело не сыграет с «Гранадой» из-за ссоры с Зиданом

Защитник «Реала» Марсело не попал в заявку на матч 36-го тура Примеры против «Гранады».
Ходят слухи, что бразилец вчера на тренировке спорил с рулевым команды Зинедином Зиданом по поводу тактики в обороне в грядущем поединке. Якобы это и стало причиной отсутствия игрока в заявке.
С днём рождения Марс!
С днём рождения Марс!
А так на утятину смахивает. В предыдущей игре Марсело прихрамывал, вследствие чего его заменили. Скорее всего у бразильца травма
А так на утятину смахивает. В предыдущей игре Марсело прихрамывал, вследствие чего его заменили. Скорее всего у бразильца травма