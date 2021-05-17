Пиняев попрощался с «Чертаново». Игроком интересуются «Химки»

Нападающий Сергей Пиняев в своём инстаграме попрощался с «Чертаново».
Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время.
Напомним, что интерес к Пиняеву проявляют «Химки».
Нападающий Сергей Пиняев в своём инстаграме попрощался с «Чертаново».
Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время.
Напомним, что интерес к Пиняеву проявляют «Химки».
Если в "Химках" не попрёт,
То поправивши корону,
С сожалением перейдет,
С пониженьем - в "Барселону."
Если в "Химках" не попрёт,
То поправивши корону,
С сожалением перейдет,
С пониженьем - в "Барселону."