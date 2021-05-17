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Пиняев попрощался с «Чертаново». Игроком интересуются «Химки»

17 мая 2021, 08:27

Нападающий Сергей Пиняев в своём инстаграме попрощался с «Чертаново».

Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время.

Напомним, что интерес к Пиняеву проявляют «Химки».

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 мая в 11:32
Крыса первая бежит с корабля. Статистика нулевая прям. Имея "лучшего" юного футболиста, вылететь нельзя. Распиаренный из-за одной поездки в МЮ.
Tostao
Tostao
17 мая в 11:31, ред.
Трудный выбор

Если в "Химках" не попрёт,
То поправивши корону,
С сожалением перейдет,
С пониженьем - в "Барселону."
ДСА
ДСА
17 мая в 08:28
Это серьезное повышение в карьере.
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